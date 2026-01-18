ETV Bharat / state

రాయలసీమలో ఉద్యాన పంటలకు ఊతం- 2 లక్షల హెక్టార్లల్లో సాగు!

నల్లమలసాగర్‌ విషయంలో కేంద్రం అనుమతులు తీసుకోవడంతోపాటు తెలంగాణ కూడా అభ్యంతరాలు పెట్టకుండా చూసుకోవాలని మంత్రులు, అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టీకరణ

CM Chandrababu Review Meeting On Irrigation Projects
CM Chandrababu Review Meeting On Irrigation Projects (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 9:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Review Meeting On Irrigation Projects: రాష్ట్రంలోని వివిధ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాన్ని ప్రాధాన్యతల వారీగా చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. గత ఏడాది హంద్రీ-నీవా కాల్వ వెడల్పు పనులకు గడువు నిర్దేశించుకుని పూర్తి చేశామని అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను పరుగులు పెట్టించామని గుర్తు చేశారు. అదే తరహాలో 2026 ఏడాదిలో వెలిగొండ, ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. నల్లమలసాగర్‌ విషయంలో కేంద్రం అనుమతులు తీసుకోవడంతోపాటు తెలంగాణ కూడా అభ్యంతరాలు పెట్టకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. శనివారం ఉండవల్లిలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో వివిధ శాఖల మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో భేటీ అయిన సీఎం చంద్రబాబు అమలు చేయాల్సిన కీలక ప్రాజెక్టులపై సమీక్ష నిర్వహించారు.

ఈ ఏడాది 2 లక్షల హెక్టార్లల్లో ఉద్యాన పంటలు: రాయలసీమలో ఉద్యాన రంగంలోని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, పూర్వోదయ పథకం, నల్లమల సాగర్‌ సహా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, వివిధ శాఖల్లో చేపట్టాల్సిన పీపీపీ ప్రాజెక్టులు, జల్ జీవన్ మిషన్ పథకం, సాస్కీ నిధుల వినియోగం వంటి అంశాలపై చర్చించారు. దావోస్ పర్యటనకు వెళ్లే ముందు ఆయా పథకాలు, ప్రాజెక్టులపై సమీక్షించారు. తిరిగి రాగానే సమగ్ర నివేదికలు సమర్పించాలని మంత్రులు, అధికారులను ఆదేశించారు. గత ఏడాది వివిధ రంగాల్లో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టామని, సంక్షేమాన్ని అమలు చేశామని 2026లో కీలక ప్రాజెక్టులను చేపట్టాల్సి ఉందన్నారు. ముఖ్యంగా పూర్వోదయ పథకం ద్వారా ప్రకాశం సహా రాయలసీమలోని తొమ్మిది జిల్లాల్లోని ఉద్యాన రైతులకు పెద్ద ఎత్తున మేలు జరుగుతుందన్నారు. విడతల వారీగా ఉద్యాన రంగ అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించాలని ఈ ఏడాది 2 లక్షల హెక్టార్లల్లో ఉద్యాన పంటలు పండించేలా రైతులను సమాయత్తం చేయాలన్నారు.

పథకంలో భాగంగా చేపట్టాల్సిన ఇరిగేషన్, రోడ్ నెట్ వర్క్, లాజిస్టిక్స్ కనెక్టివిటీ, వేర్ హౌసింగ్ సదుపాయాలు, కోల్డ్ చెయిన్ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆయా శాఖల్లో అభివృద్ధి చేయాల్సిన పనులపై జిల్లాల వారీగా జాబితాను సిద్దం చేసుకోవాలన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్వోదయ స్కీం కింద రూ. 40 వేల కోట్లు ఇచ్చేందుకు సిద్దంగా ఉందని, అదనంగా మరిన్ని ప్రాజెక్టులను సిద్దం చేయాలన్నారు. ఈ ఏడాది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పని చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా వెలిగొండ, ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టులను ఈ ఏడాదిలో పూర్తి చేయాల్సి ఉందన్నారు.

అందుకే అభ్యంతరం చెప్పలేదు: వీటి నిర్మాణం విషయంలో టార్గెట్ పెట్టుకోవాలన్నారు. నల్లమల సాగర్‌పై కేంద్రంతో, పొరుగు రాష్ట్రంతో సంప్రదింపులు జరపాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వివాదాలు లేకుండా రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి అభివృద్ధి చెందేలా సహకరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చిందని గుర్తుచేశారు. సముద్రంలోకి వృధాగా వెళ్ళే వరద నీటిని తెలుగు రాష్ట్రాలు వినియోగించుకోవాలన్నదే తన ఉద్దేశమన్న చంద్రబాబు అందుకే తాము ఆ ప్రాజెక్టుకు అభ్యంతరం చెప్పలేదని గుర్తుచేశారు.

జల్ జీవన్ మిషన్ పనుల్లో వేగం: వృధాగా పోయే జలాలను వాడుకునేలా రూపొందించిన నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం నుంచి అనుమతులు తీసుకోవడంతోపాటు పొరుగు రాష్ట్రం కూడా అభ్యంతరం చెప్పకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయ్యాక అవసరమైన పక్షంలో తెలంగాణకు కూడా నీటిని ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటుందన్నారు. ఈ ఏడాది పీపీపీ విధానంలో వివిధ రంగాల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉందన్నారు. సుమారు 290 ప్రాజెక్టులను మొదటి విడతలో చేపట్టాలని, కేంద్రం నుంచి సహకారం లభిస్తోందని తేల్చిచెప్పారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి పీపీపీ పనులు చేపట్టేలా ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలన్నారు. జల్ జీవన్ మిషన్ పనుల్లో వేగం పెంచాలని 2027 కి పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. కీలక రంగాలకు సంబంధించిన వివిధ పథకాలను అమలు చేసే అంశాల్లో సాంకేతిక పరమైన అంశాలు ఏమైనా ఉంటే వాటినీ వెంటనే పరిష్కరించుకునే అంశంపై దృష్టిపెట్లాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. అవసరమైన మేరకు కేంద్రంతో సంప్రదింపులు జరపాలని సీఎం సూచించారు.

భావోద్వేగాలతో ఆటలొద్దు - నదీజలాలపై తెలంగాణ రాజకీయాలు చేయొద్దు: సీఎం చంద్రబాబు

వచ్చే ఏడాది మార్చికల్లా పోలవరం - ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు25837708

TAGGED:

CM OVER IRIGATION
CM REVIEW ON IRRIGATION PROJECTS
CHANDRABABU REVIEW MEETING
IRRIGATION PROJECTS IN AP
CM REVIEW MEETING ON IRRIGATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.