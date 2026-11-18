గ్రీన్ ఎనర్జీపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి: సీఎం చంద్రబాబు
CM ON Green Energy : రాష్ట్రంలో భవిష్యత్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా గ్రీన్ ఎనర్జీ (పునరుత్పాదక ఇంధన) ఉత్పత్తి, సరఫరా వ్యవస్థలను సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:40 PM IST
రాష్ట్రంలో భవిష్యత్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా గ్రీన్ ఎనర్జీ (పునరుత్పాదక ఇంధన) ఉత్పత్తి, సరఫరా వ్యవస్థలను సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. ఉండవల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఇంధన శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్, విద్యుత్ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న విద్యుత్ వినియోగం, కొత్త ప్రాజెక్టుల పురోగతి, పెట్టుబడుల ఒప్పందాలపై ఈ సమావేశంలో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.
6 నెలల్లో 14,852 మెగావాట్ల డిమాండ్ : రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వినియోగం అనూహ్యంగా పెరుగుతోందని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి నవంబర్ వరకు విద్యుత్ వినియోగం 18.23 శాతం పెరిగిందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, రానున్న 6 నెలల్లో రాష్ట్ర విద్యుత్ డిమాండ్ గరిష్టంగా 14,852 మెగావాట్లకు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడా విద్యుత్ కోతలు లేకుండా, నాణ్యమైన సరఫరా అందించేలా పక్కా ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్లాలని సీఎం సూచించారు.
రూ.21,838 కోట్లతో గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్-3 : పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు చేపడుతున్న భారీ ప్రణాళికలను అధికారులు సమీక్షలో వెల్లడించారు:
- గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్-3: రూ. 21,838 కోట్ల వ్యయంతో గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్-3 ప్రణాళికలను సిద్ధం చేశామని, దీని ద్వారా 47 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్ సరఫరాకు అవకాశం ఏర్పడుతుందని తెలిపారు.
- పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టులు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 36,050 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టులను చేపట్టనున్నట్లు వివరించారు.
- పీఎం సూర్య ఘర్: కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠాత్మక 'పీఎం సూర్య ఘర్' పథకం కింద ఈ నెలాఖరు నాటికి రాష్ట్రంలో 9 లక్షల సోలార్ కనెక్షన్లు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఇంధన రంగంలో పెట్టుబడుల వెల్లువ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుకూల విధానాల వల్ల ఇంధన రంగంలోకి భారీగా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని అధికారులు సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. జూన్ 2024 నుంచి ఇప్పటివరకు మొత్తం 103 విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందని, వీటి ద్వారా రూ. 4.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయని వివరించారు. దీనికితోడు, విశాఖపట్నంలో జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించి రూ. 2.56 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల ఒప్పందాలు కుదిరాయని వెల్లడించారు. ఈ ఒప్పందాలన్నింటినీ త్వరితగతిన కార్యరూపంలోకి తీసుకురావాలని, ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
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