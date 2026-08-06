తూర్పు నుంచి పశ్చిమానికి కనెక్టివిటీపై దృష్టి పెట్టండి : సీఎం
విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్పై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష- తూర్పు నుంచి పశ్చిమ భారతానికి అనుసంధానంపై దృష్టి పెట్టాలన్న సీఎం - జాతీయస్థాయిలో దీనిపైనే చర్చ జరుగుతోందన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 7:10 AM IST
CM Chandrababu Review Meeting : తూర్పు నుంచి పశ్చిమ భారతానికి అనుసంధానతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రోడ్డు, రైలు అనుసంధాన ప్రణాళికలు తయారు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు సూచించారు. పెట్టుబడులు సాధించేలా, ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటయ్యేలా చూడాలన్నారు. ఈస్ట్ టు వెస్ట్ కనెక్టివిటీపై ప్రస్తుతం జాతీయ స్థాయిలో చర్చ జరుగుతోందన్నారు. ప్రధాని మోదీ కూడా ఇటీవల ఇదే అంశాన్ని ప్రస్తావించారని గుర్తుచేశారు. ముఖ్యంగా 4 విమానాశ్రయాలు, 3 పోర్టులను పశ్చిమ భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలతో అనుసంధానిస్తే వేగవంతమైన అభివృద్ధితోపాటు పెట్టుబడులు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.
బే సిటీపై చర్చ : విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్ అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై బుధవారం సమీక్షించిన సీఎం చంద్రబాబు సీఆర్జెడ్ రీ-క్లాసిఫికేషన్, వైజాగ్ బే సిటీపై చర్చించారు. చేస్తున్న అభివృద్ధి, చేపడుతున్న ప్రాజెక్టులు, వాటివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలను ప్రజలకు వివరంగా ఎప్పటికప్పుడు చెప్పాలని నిర్దేశించారు. బే సిటీ కోసం ప్రత్యేక ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. అన్ని ప్రాజెక్టులను అనుసంధానం చేస్తే మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయన్నారు. జీసీసీ, ఫిన్టెక్, లాజిస్టిక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ రంగాలపై దృష్టి సారించాలని సీఎం సూచించారు. విశాఖలో జంతు ప్రదర్శనశాలను అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. అంతర్జాతీయ నగరంగా ఎదుగుతున్న విశాఖలో ఇది మంచి పర్యాటక ప్రాజెక్టు అవుతుందని సీఎం అన్నారు.
6 పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లో అద్భుతమైన అభివృద్ధి : విశాఖపట్నం ఎకనమిక్ రీజియన్ పరిధిలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని మూలపేట పోర్టు నుంచి రాజమహేంద్రవరంలోని అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్ట్ వరకూ ప్రతి ప్రాంతం ప్రతి టూరిజం స్పాట్, ప్రతి రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేలా, పెట్టుబడులు వచ్చేలా చూడాలని సీఎం సూచించారు. వీఈఆర్లో వైజాగ్ బే సిటీ కీలకంగా ఉంటుందన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా రీజియన్ పరిధిలో పెద్ద ఎత్తున పట్టణాభివృద్ధి పనులు జరగాలన్న ముఖ్యమంత్రి కేంద్ర నిధుల్ని మరింతగా రాబట్టాలని నిర్దేశించారు. విశాఖపట్నం ఆర్థిక ప్రాంతం, సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం సూక్ష్మస్థాయి ప్రణాళికలను రూపొందించాలని కోరుకుంటున్నారు. వీఈఆర్ పరిధిలో ఉన్న 6 పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లో అద్భుతమైన అభివృద్ధి జరగాలన్నారు.
ప్రతి ప్రాంతంలోనూ మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించాలన్న సీఎం స్థానిక యువతలో నైపుణ్యాలు పెంపొందించాలన్నారు. తీరప్రాంత నిర్వహణ ప్రణాళికలకు అనుగుణంగా ప్రాజెక్టులు చేపట్టాలన్నారు. పరిశ్రమలు, టౌన్ షిప్ ఎకో సిస్టమ్, టూరిజం ప్రాజెక్టుల్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సూచించారు. పీపీపీ ప్రాజెక్టులతోపాటు వాటికి వీజీఎఫ్ పథకం వర్తింపజేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలన్నారు. సీఆర్జెడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా వీఈఆర్ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేద్దామన్నారు. వీఈఆర్ అభివృద్ధి ప్రణాళికల్లో విద్యా సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాల్ని భాగస్వాములుగా చేయాలన్నారు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం సేవలను ఉపయోగించుకోవాలన్నారు.
ఎకో సిస్టం ఏర్పాట్లు : విశాఖలో ఐటీ, డేటా సెంటర్లు సహా వివిధ రంగాలకు చెందిన ఎకో సిస్టం ఏర్పాటైందని అధికారులు సీఎం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. అందుకు అనుగుణంగా వీఈఆర్ అభివృద్ధి ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు. బేసిటీ ప్రాజెక్టును యాంకర్ ప్రాజెక్టుగా అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందించామన్నారు. వీఈఆర్ పరిధిలో మొత్తంగా తొమ్మిదిన్నర లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడులు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉందన్నారు.
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