ప్రజల్ని ఇంకా కార్యాలయాలకు పిలవడం ఏంటి? - 100% సేవలు ఆన్‌లైన్‌లోనే : సీఎం చంద్రబాబు

అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో 100% సేవల్ని ఆన్‌లైన్‌లో అందించాల్సిందేనన్న సీఎం - డేటా ఆధారిత పాలనపై సమీక్షించిన చంద్రబాబు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 7:11 AM IST

CM Chandrababu Review Meeting On Data Driven Governance : అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో 100% సేవల్ని ఆన్‌లైన్‌లో అందించాల్సిందేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ‘ఆన్‌లైన్, వాట్సప్, యాప్‌ల ద్వారా ప్రభుత్వ సేవలు అందుబాటులోకి రావాలి. అంతా ఆన్‌లైన్‌ అవుతుంటే ఇంకా ప్రజల్ని కార్యాలయాలకు రమ్మని పిలవడం ఏంటి? ఏ శాఖలోనూ అలాంటి పరిస్థితి ఉండకూడదు’ అని నిర్దేశించారు. ‘డేటా ఆధారిత పాలన’పై గురువారం సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి నిర్వహించిన సదస్సులో మంత్రులు, కార్యదర్శులు, శాఖాధిపతులు పాల్గొన్నారు.

వర్చువల్‌ విధానంలో జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, నియోజకవర్గ స్థాయి టాస్క్‌ఫోర్స్‌ అధికారులు హాజరయ్యారు. ‘డేటా ఆధారిత పాలన అమలుకు మంత్రులు, కార్యదర్శులు, శాఖాధిపతులు బాధ్యత తీసుకోవాలి. అనుకున్న పని నిర్దేశిత సమయంలో పూర్తిచేయాలి. ఇది శుక్రవారం నుంచే అమల్లోకి వస్తుంది. సందేహాలుంటే ఆర్టీజీఎస్‌లో తెలుసుకోండి. కానీ ఆర్టీజీఎస్‌ అమలు ఏజెన్సీ కాదు. డేటా సేకరించడం, నిర్వహించడమే చేస్తుంది. శాఖలవారీ జవాబుదారీతనం మీదే. ఫలితాలు చూపాల్సింది మీరే’ అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

సాంకేతికత తెలియకపోతే నేర్చుకుందాం : ‘ఇకనుంచి అంతా డేటా ఆధారిత పాలనే. డిసెంబరు రెండోవారంలో కలెక్టర్ల సదస్సు నిర్వహిస్తున్నాం. అప్పుడు మరోసారి ఇదే అంశంపై సమీక్షిస్తా. ఈలోగా మీ సామర్థ్యం చూపాలి. భేషజాలు వద్దు. సాంకేతికత తెలియకపోతే నేర్చుకుందాం. కార్యదర్శులు, శాఖాధిపతులు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లకుండా కార్యాలయాల్లో కూర్చునే విధానం సరికాదు’ అని చెప్పారు. ‘డేటా అనేది సంపద. సరిగా ఉపయోగించుకుంటే అద్భుతాలు చేయొచ్చు. వసతిగృహాల్లో తాగునీరు బాగాలేక డయేరియా వచ్చింది. మంత్రులు, అధికారులు ఎందుకు రియల్‌ టైమ్‌లో పర్యవేక్షించలేదు?’ అని ప్రశ్నించారు.

ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఆర్టీజీ కార్యాలయాలు : ‘డేటాలేక్, డేటా లెన్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనికి జీఏడీ నుంచి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వాలి. కొన్ని శాఖలు ఇంకా డేటాలేక్‌కు ప్రోగ్రాంలను అనుసంధానించుకోవాలి. శాఖల వారీగా మంత్రులు, కార్యదర్శులు, శాఖాధిపతులు ఈ కాన్సెప్ట్‌ అర్థం చేసుకోవాలి. తామేం చేయగలమో ఆలోచించాలి. 13 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఆర్టీజీ కార్యాలయాల నిర్మాణాలు డిసెంబరు 15 నాటికి పూర్తవుతాయి. వీటిద్వారా 26 జిల్లాలకు సేవలు అందుతాయి. ఏఐని ఉపయోగించుకుని, ప్రతిశాఖ యూజ్‌ కేసులు తయారుచేయాలి’ అని చంద్రబాబు నిర్దేశించారు.

ఏవైనా లోపాలుంటే సరిదిద్దుకుందాం : ‘ఒకరు తప్పు చేసినా ప్రభుత్వానికే చెడ్డపేరు వస్తోంది. ఎక్సైజ్‌ శాఖలో గత ఐదేళ్లలో ఎన్నో అవకతవకలు జరిగాయి. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక పారదర్శకత తెచ్చాం. అయినా నెపం మోపేందుకు కొందరు కుట్రలు చేస్తున్నారు. పారదర్శకంగా చేయడమే కాదు. అలా చేస్తున్నామని ప్రజలకు చెప్పి వారిలో నమ్మకం పెంపొందించాలి. ఏవైనా లోపాలుంటే సరిదిద్దుకుందాం’ అని చంద్రబాబు సూచించారు.

అంతా డేటా ఆధారితమే : ‘ఆర్టీజీఎస్‌ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు డేటా విశ్లేషిస్తున్నాం. ఆర్టీజీఎస్‌ అనేది సమాచారం సేకరించి, శాఖలకు అందిస్తుంది. డేటాసెంటర్లు, ఎనలిటిక్స్‌ వస్తున్నాయి. కార్పొరేట్‌ కార్యాలయాల ప్రాధాన్యం తగ్గుతోంది. డేటాసెంటర్ల ద్వారా ఎనలిటిక్స్‌ తీసి చివరి స్థాయికి పంపిస్తున్నారు. ట్రెండ్స్‌ మారుతున్నాయి. కొన్ని ప్రభుత్వాలు తమకున్న ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో విజన్‌తో పనిచేసి మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నాయి’ అని చంద్రబాబు వివరించారు.

అర్జీల పరిష్కారంపై శ్రద్ధ లేదు : ‘కొన్ని శాఖలు 'మీకోసం' అర్జీల పరిష్కారంపై శ్రద్ధ చూపట్లేదు. అన్నింటినీ నాణ్యంగా పరిష్కరించాలి. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో మండలాల వారీగా సెప్టెంబరు, అక్టోబరులో పరిశీలిస్తే 4,174 దరఖాస్తుల్లో సరిగా పరిష్కరించినవి 1,450 మాత్రమే. సరిగా పరిష్కరించనివి 1,099 ఉన్నాయి. ఇంకా పరిష్కరించాల్సినవి 1,600 పైగా ఉన్నాయి’ అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ‘రెవెన్యూలో ఎప్పటినుంచో వస్తున్న సమస్యలున్నాయి. 22ఎ తదితర సమస్యలు పరిష్కరించాలి. రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖలో సంతృప్తి శాతం 62 నుంచి 70కి చేరింది. అయినా అవినీతి ఇంకా ఉంది. మున్సిపల్, విద్యుత్తు శాఖల సేవలు మరింత పెరగాలి. అన్నీ ఉచితంగా ఇస్తున్నా సంతృప్తి శాతం కొంతే పెరిగింది. ఇంకా పెరగాలి’ అని సూచించారు.

మనం ఒంటరి కాదు బృందం : ‘వేర్వేరు శాఖలు, హోదాల్లో ఉన్నా చివరి స్థాయిలోని వ్యక్తికీ సంతృప్తికర సేవలందించాలి. సాంకేతికత అందిపుచ్చుకుని మొంథా తుపాను సహాయ కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. ముందే ట్రాక్‌ చేసి సచివాలయాల వరకూ అందరి సేవలూ సమర్థంగా ఉపయోగించుకున్నాం. మనం ఒంటరి కాదు అంతా ఒక బృందమే’ అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ‘వ్యవస్థలో లోపాలు, మారిన పరిస్థితులతో కొందరు రాజీపడి పనిచేస్తున్నారు. అందుకే అనుకున్న ఫలితాలు రావట్లేదు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ విధ్వంసం నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే బయట పడుతున్నాం. అలాగని అన్నీ ఒకేసారి పరిష్కరించలేం. మంత్రులు, కార్యదర్శులు, శాఖాధిపతులు, కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు సహా గ్రామస్థాయి వరకు అందరం అనుసంధానమై సమిష్టిగా పనిచేసి మెరుగైన ఫలితాలు సాధిద్దాం’ అని నిర్దేశించారు.

ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే స్పందిస్తే ఎలా? : ‘ఏదైనా ఘటన జరిగినప్పుడు స్పందిస్తున్నాం. తర్వాత వదిలేస్తున్నాం’ అని చంద్రబాబు అసంతృప్తి వెలిబుచ్చారు. ‘ఒక ఘటన జరిగాక దానిపై మేధోమథనం చేయాలి. సమగ్ర నిర్వహణ విధానాలు రూపొందించి అమలుచేయాలి. ఎవరు చనిపోయినా పర్వాలేదని వదిలిపెడితే అదే పెద్ద నేరం. మరో రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసిన బస్సు హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తోంది. కర్నూలులో దగ్ధమైంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తక్కువ రుసుముకే రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తున్నారు. వాటిపై ఆయా రాష్ట్రాల పర్యవేక్షణ లేదు. ఈ విషయాన్ని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉంది’ అని చంద్రబాబు సూచించారు.

‘శ్రీకాకుళం జిల్లాలో దైవ దర్శనానికి వెళ్లినప్పుడు తొక్కిసలాట జరిగింది. క్రౌడ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ బాధ్యత ఎవరిది? అక్కడి సీఐ, ఎస్సైలకు తెలియకుండా అదెలా జరిగింది? విశాఖలో బాణసంచా పేలుడు జరిగింది. మళ్లీ అమలాపురంలో అలాగే జరిగింది. సంఘటన జరగకుండా నియంత్రిస్తున్నామా? జరిగాక ప్రక్షాళన చేస్తున్నామా? లేదా? టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుంటే మనం మరచినా అది సహాయం చేస్తుంది’ అని పేర్కొన్నారు.

