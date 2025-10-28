రియల్టైమ్లో సమాచారం అందించండి - తుపాను సన్నద్ధతపై సీఎం ఆదేశాలు
పరిస్థితిపై ప్రధాని మోదీ ఆరా తీశారన్న చంద్రబాబు - కేంద్ర సహాయ సహకారాలకు హామీ ఇచ్చారని వెల్లడి - పీఎంవోతో సమన్వయ బాధ్యత మంత్రి లోకేశ్కు అప్పగింత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 8:03 AM IST
CM Chandrababu Review Meeting on Cyclone Montha: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఎక్కడా ప్రమాదాలు జరగకుండా, ఒక్క ప్రాణనష్టం కూడా సంభవించకూడదనేది ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో తుపాను పరిస్థితులపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆరా తీశారని తెలిపారు. కేంద్రం నుంచి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని ప్రధాని భరోసా ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంతో సమన్వయం చేసే బాధ్యతను మంత్రి లోకేశ్కు అప్పగించారు. తుపాను రక్షణ చర్యల్లో నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించే అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. సోమవారం ఉదయం ఆర్టీజీఎస్లో తుపాను సన్నద్ధత, జిల్లాల స్థితిగతులపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం, అధికారులకు తగిన సూచనలు చేశారు.
ప్రజలతో నిరంతర సమాచార వ్యవస్థ: ‘తుపాను ప్రభావంపై ప్రజలకు ప్రతి గంటకు రియల్టైమ్ సమాచారం అందించాలి. తుపాను బులెటిన్లు నిరంతరం విడుదల చేయాలి. అత్యధిక ప్రభావం ఉన్న 2,707 గ్రామాలు, వార్డు సచివాలయాల్లో ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలి. 110 మండలాల్లోని సచివాలయాల్లో ఉన్న 3,211 జనరేటర్లను పవర్ బ్యాకప్ కోసం వినియోగించాలి. కమ్యూనికేషన్ అంతరాయం లేకుండా మొబైల్ టవర్లు, శాటిలైట్ ఫోన్లు ఏర్పాటు చేయాలి’ అని సీఎం ఆదేశించారు. తుపాన్లను ఎదుర్కొనేందుకు ముందుగానే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు.
పంటలు, పశుసంపదకు రక్షణ చర్యలు: భారీ వర్షాల కారణంగా పంటలు దెబ్బతినకుండా టార్పాలిన్లు అందుబాటులో ఉంచాలని సీఎం ఆదేశించారు. పశుసంపదను రక్షించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు సందేశాలు పంపి అప్రమత్తం చేయాలని తెలిపారు. గత తిత్లీ, హుద్హుద్ తుపాన్ల అనుభవం ఆధారంగా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని సూచించారు. రిజర్వాయర్లు, చెరువుల నీటి ప్రవాహాలను రియల్టైమ్లో పర్యవేక్షించాలని, విరిగిపడే అవకాశమున్న చెట్ల కొమ్మలను ముందుగానే తొలగించాలని ఆదేశించారు.
గర్భిణులు, బాలింతల సంరక్షణపై దృష్టి: తుపాను సమయంలో గర్భిణులు, బాలింతలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలని సీఎం పేర్కొన్నారు. 108, 104 వాహనాలను తక్షణ సహాయం కోసం సిద్ధంగా ఉంచాలని సూచించారు. పాముకాటు, కుక్కకాటు మందులను అన్ని పీహెచ్సీల్లో అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించారు. పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని, వ్యాధుల వ్యాప్తిని అరికట్టాలని పేర్కొన్నారు.
శాఖల సమన్వయంతో రక్షణ చర్యలు: పంచాయతీరాజ్, రహదారులు-భవనాలు, విద్యుత్తు శాఖలు నిరంతరం పరిస్థితిని గమనించాలని ఆదేశించారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ దళాలు, అగ్నిమాపక బృందాలు పూర్తిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. రోడ్లు కోతకు గురైతే, చెట్లు విరిగిపడితే వెంటనే సరిదిద్దేందుకు అవసరమైన సామగ్రి సిద్ధంగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. 851 జేసీబీలు, 757 విద్యుత్తు రంపాల వివరాలను మ్యాపింగ్ చేయాలని ఆదేశించారు.
వర్ష సూచనలు: అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మంగళవారం కృష్ణా జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గుంటూరు, బాపట్ల, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురవవచ్చని అంచనా. ఇప్పటికే విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించినట్లు తెలిపారు. సమీక్షలో మంత్రులు లోకేశ్, అనిత, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
