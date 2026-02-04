ఏపీని అతిపెద్ద ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దేలా చర్యలు: సీఎం చంద్రబాబు
ఏలూరు జిల్లాలో 500 ఎకరాల్లో కోకో సిటీ - లంబసింగిలో కుంకుమపువ్వు సాగుకు అనుమతులు - మామిడి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం - వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల సమీక్షలో సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 8:03 AM IST|
Updated : February 4, 2026 at 8:08 AM IST
CM Chandrababu Review Meeting on Agriculture Department: అంగన్వాడీలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు కోడిగుడ్లు సరఫరా చేసే కాంట్రాక్టులను కోళ్ల రైతులకే ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. కోళ్ల రంగాన్ని బలోపేతం చేసే చర్యల్లో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పారు. ఏలూరు జిల్లాలో 500 ఎకరాల్లో కోకో సిటీ ఏర్పాటు చేయాలని, అందులో సాగు, ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్ సహా అన్నిటికి చోటు కల్పించాలని సూచించారు. లంబసింగిలో గిరిజనుల భాగస్వామ్యంతో కుంకుమ పువ్వు సాగుకు ముందుకొచ్చే సంస్థలకు వేగంగా అనుమతులు మంజూరు చేయాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. త్వరలోనే మామిడి ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల యజమానులతో సమావేశం నిర్వహించి వారి సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు. మంగళవారం సాయంత్రం ఆయన సచివాలయంలో వ్యవసాయ అనుబంధశాఖలపై సమీక్షించారు. ఏపీని అతిపెద్ద ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రంగా మార్చే కార్యక్రమానికి త్వరలో శ్రీకారం చుట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు సూచించారు.
ఏఐ ఆధారిత క్రాప్ అడ్వయిజరీ: వ్యవసాయం, అనుబంధ శాఖలపై సీఎం ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. రసాయన ఎరువుల వినియోగాన్ని పూర్తిగా తగ్గిస్తే పెట్టుబడి వ్యయం తగ్గి, ఉత్పత్తులకు అధిక ధర లభిస్తుందన్నారు . ప్రకృతి సాగు ఉత్పత్తుల నాణ్యత తెలిసేలా సర్టిఫికేషన్, ట్రేసబిలిటీ సదుపాయం కల్పించాలని ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నాటికి వచ్చేలా చూడాలని ఆదేశించారు. జూన్కి రాష్ట్రమంతటా పూర్తి కావాలని సూచించారు. ప్రకృతి సాగు ఫలితాలను వ్యవసాయ విద్యార్ధులు స్వయంగా తెలుసుకునేలా చేయాలన్నారు. సుభాష్ పాలేకర్తో రాష్ట్రమంతటా ప్రకృతి వ్యవసాయంపై శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. అంతర్జాతీయ, జాతీయ మార్కెట్లలో ఏపీ వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల వాటా అధికంగా ఉండేలా చూడాలన్నారు. అవసరమైతే కేంద్రంతో మాట్లాడి మన వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల రవాణాకు ప్రత్యేక రైల్ బోగీలు ఏర్పాటు చేసేలా చూడాలన్నారు. ఏఐ ఆధారిత క్రాప్ అడ్వయిజరీ ‘భారత్ విస్తార్’వంటి వాటిని వినియోగించుకోవాలన్నారు. యూఎస్, ఈయూతో ట్రేడ్ ఒప్పందాల వల్ల రాష్ట్రానికి కలిగే మేలును అధికారులు సీఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్లగానాణ్యతా ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటించేలా చూడాలని సీఎం అన్నారు.
నేరుగా ఈ క్రాప్ నమోదు: ఏలూరు జిల్లాలో 500 ఎకరాల్లో కోకో సిటీ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. కల్టివేషన్, ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్ఇ లా అన్నింటా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కోకో సిటీ ఉండాలన్నారు. మామిడి, కోకో, జీడిమామిడి, కొబ్బరి తోటల్లో అంతర్ పంటల సాగుకు రైతులను ప్రోత్సహించాలన్నారు. అరటి ఎగుమతులపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. స్థానిక గిరిజనుల భాగస్వామ్యంతో పీపీపీ విధానంలో లంబసింగిలో పెద్దఎత్తున కుంకుమపువ్వు సాగుకు ముందుకొచ్చే సంస్థలకు అనుమతి ఇవ్వాలన్నారు. పాఠశాలలు, అంగన్వాడీలకు కోడిగుడ్ల సరఫరా కాంట్రాక్ట్ను రైతులకే ఇవ్వాలని నిర్దేశించారు. కుప్పంలో ఫ్లవర్ ఫెస్టివల్ మాదిరిగా వివిధ ప్రాంతాల్లో పలు ఫెస్టివల్స్ నిర్వహిస్తే పర్యాటకాభివృద్ధి జరుగుతుందన్నారు. ఫ్రూట్ కవర్లతో మామిడికి మంచి నాణ్యత-ధర వచ్చిందని, జామ, దానిమ్మ వంటి పండ్ల తోటలకు ఈ విధానాన్ని అనుసరించేలా చూడాలన్నారు. త్వరలో మామిడి ప్రాసెసింగ్ యజమానులతో సమావేశం నిర్వహించి, వారి సమస్యలు పరిష్కరిద్దామని సీఎం చెప్పారు. రైతులే నేరుగా ఈ క్రాప్ను నమోదు చేసుకునే వెసులుబాటుపై వారికి అవగాహన కల్పించాలని, వారి సందేహాలు నివృత్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.
మార్కెట్ యార్డులు ఉన్నచోట రైతు బజార్లు ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్న సీఎం అవసరమైన చోట వాటిని ఆధునీకరించాలన్నారు. విజయవాడలో పీపీపీ విధానంలో ఫ్లవర్ మార్కెట్ నిర్మాణానికి సీఎం అంగీకారం తెలిపారు. సమీక్షలో డిజి రైతు బజార్ యాప్ను ముఖ్యమంత్రి ఆవిష్కరించారు. ఈ యాప్ ద్వారా కూరగాయలను ఆన్లైన్ ద్వారా కొనుగోలు చేసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. ఫార్మ్ మిషనరీ కోసం ఏపీఏఐఎంఎస్ యాప్ను, కిసాన్ డ్రోన్ యాప్ను ప్రారంభించారు. రైతులు తమకు అవసరమైన ట్రాక్టర్లు, డ్రోన్లు, గడ్డికోత మిషన్లు, పవర్ టిల్లర్లు, బేలర్లను బుక్ చేసుకుని సేవలు పొందవచ్చు.
10 జిల్లాల్లో 201 క్లస్టర్లు - 303 మండలాల్లో ఉద్యానపంటల అభివృద్ధికి ప్రతిపాదనలు