పీపీపీ విధానంపై తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలి: సీఎం చంద్రబాబు

వైద్యారోగ్యశాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - పేదలకు నాణ్యమైన వైద్యంలో రాజీలేదని స్పష్టం, పీపీపీ విధానంపై తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని అధికారులకు ఆదేశం

Published : December 24, 2025 at 10:04 PM IST

CM Chandrababu Review on Health Department: పేదలకు నాణ్యమైన వైద్యంలో రాజీలేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖపై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం
పీపీపీ విధానంపై ముందుకేనని తేల్చి చెప్పారు. తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని ఆదేశించారు. కేంద్ర మార్గదర్శకాల మేరకు విజీఎఫ్‌కు నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు.

అంతేకాకుండా వీజీఎఫ్‌ కింద కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 30 శాతం చొప్పున ఆర్ధిక మద్దతు ఉంటుందని తెలిపారు. టెండర్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలనీ ఆదేశించారు. ఆదోని మెడికల్ కాలేజ్‌ నిర్మాణానికి ముందుకొచ్చిన సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకోవాలని వివరించారు.

గతంలో: రాష్ట్రంలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలో 100 పడకల నుంచి 300 పడకల సామర్ధ్యంతో మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రులు స్థాపించేలా కార్యాచరణ ప్రారంభించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. మొత్తం 175 నియోజకవర్గాలకు గాను 100 పడకలకు పైగా సామర్ధ్యం ఉన్న ఆస్పత్రులు ఇప్పటికే 70 వరకు ఉన్నాయని తెలిపారు. మిగిలిన 105 నియోజకవర్గాల్లో మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులను నిర్మాణం జరిగేలా త్వరితిగతిన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలియజేశారు.

గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో: పీపీపీ పద్ధతిలో ఆస్పత్రులు నిర్మించి, నిర్వహించేలా ఆలోచన చేయాలని, ఇందుకోసం ముందుకొచ్చే సంస్థలకు పరిశ్రమల తరహాలోనే సబ్సిడీలు ఇచ్చే విధానం రూపొందించాలని చెప్పారు. సచివాలయంలో ఆరోగ్య శాఖపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం, రాష్ట్రంలో వైద్యసేవల్ని మరింత విస్తృత పరచాలని చెప్పారు.

ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో మెగా గ్లోబల్ మెడిసిటీ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రపంచ దేశాలన్నీ వైద్యం కోసం అమరావతి వచ్చేలా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దాలని చెప్పారు. గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో రాష్ట్రంలో అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందించాలని అధికారులకు చెప్పారు.

వర్చువల్ విధానంలో ప్రాథమిక సేవలు: పీహెచ్‌సీ, సీహెచ్‌సీ స్థాయిలో వైద్యులు అందుబాటులో లేని సమయంలో రోగులకు వర్చువల్ విధానంలో ప్రాథమిక సేవలు అందేలా చూడాలన్నారు. క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియపైనా ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. మొత్తం రూ.32.5 కోట్ల వ్యయంతో 25 డ్రగ్ డీఎడిక్షన్ సెంటర్లను బలోపేతం చేయడంతో పాటు, కొత్తగా మరో 13 డ్రగ్ డీఎడిక్షన్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

అంతేకాకుండా ఏజెన్సీ ఏరియాలోని పీహెచ్‌సీల్లో వైద్య ఖాళీల భర్తీ, విజయనగరంలో కొత్తగా 8 డయాలసిస్ సెంటర్ల ఏర్పాటు, ఎన్టీఆర్, విజయనగరం, బాపట్ల జిల్లాల్లో డయాలసిస్ మెషిన్లు పెంచడం, కొవ్వూరు-నిడదవోలు సీహెచ్‌సీలను అప్‌గ్రేడ్ చేయడం తదితర అంశాలపైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు.

ఏపీలో ప్రతి వ్యక్తికీ ఉచిత ఆరోగ్య బీమా: ఏపీలో ప్రతి వ్యక్తికీ ఉచిత ఆరోగ్య బీమా అందించాలని ప్రభుత్వం ఇటీవల నిర్ణయించింది. కుటుంబానికి ఏడాదికి గాను రూ.25 లక్షల వరకు ఉచిత ఆరోగ్య బీమా అందించే బృహత్తర కార్యక్రమానికి పచ్చజెండాను ఊపింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం సైతం ఈ పథకానికి ఇటీవల ఆమోదం తెలిపింది. ఇన్సూరెన్స్ సంస్ధల ద్వారా ఆరోగ్య బీమా పాలసీని అమలు చేయనున్నారు.

ఈ క్రమంలో అందరికీ ఆరోగ్య బీమా కల్పించేలా యూనివర్సల్‌ హెల్త్‌ పాలసీ అమలుకు ఆమోదం తెలుపుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆయుష్మాన్‌ భారత్‌- ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన, డాక్టర్‌ ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ పథకం ద్వారా హైబ్రిడ్‌ విధానంలో ఆరోగ్య బీమా అమలుకు సన్నాహాలను చేస్తోంది. బీమా సంస్థల ఎంపికకు టెండర్లను ఆహ్వానించడానికి ఆమోదం తెలిపిన ప్రభుత్వం తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ ట్రస్ట్‌ సీఈఓ, ఏపీఎంఎస్‌ఐడీసీ ఎండీలను ఆదేశించింది.

ఈ పథకం ద్వారా వార్షికాదాయం రూ.5 లక్షల లోపు ఉన్నటువంటి పేద కుటుంబాలకు సంవత్సరానికి రూ.2.50 లక్షల వరకు బీమా సంస్థ ద్వారా నగదురహిత చికిత్స అందుతుంది. దీని ద్వారా రూ.2.50 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షల వరకూ చికిత్సలను అవసరమయ్యే ఖర్చును ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ ట్రస్ట్‌ అంతా భరిస్తుంది. ఈ వైద్య సంస్కరణ ద్వారా ఏపీలో 1.43 కోట్ల పేద కుటుంబాలకు మేలు చేకూరుతుంది.

