వచ్చే ఏడాది మరో 1,450 ఈవీ బస్సులు - 'పల్లె వెలుగు' అయినా ఏసీనే
ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టే ఎలక్ట్రిక్ బస్సులపై సీఎం వ్యాఖ్యలు - పల్లెవెలుగుకు చెందినవైనా సరే తప్పనిసరిగా ఏసీనే ఉండాలని అధికారులకు ఆదేశించిన చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 8:53 PM IST
CM Chandrababu Review AC Buses on Pallevelugu Services: ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలో ఇకపై కొత్తగా ప్రవేశపెట్టే ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు పల్లెవెలుగుకు చెందినవైనా సరే తప్పనిసరిగా ఏసీవే ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. వచ్చే ఆర్ధిక సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టదలచిన 1,450 బస్సులు కూడా ఈవీనే కొనుగోలు చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
అంతేకాకుండా రానున్న గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని గోదావరి జిల్లాల్లో ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ముందుగా ఏర్పాటు చేయాలని వీటికి సంబంధించి త్వరలోనే టెండర్లు పిలవాలని ఈ సందర్భంగా అధికారులకు సూచించారు. ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలో ప్రవేశపెట్టే ఈ బస్సుల రోడ్ మ్యాప్పై సచివాలయంలో అధికారులతో సీఎం సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.
కొన్ని నెలల క్రితం: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రారంభించిన ‘స్త్రీ శక్తి’ పథకానికి అపూర్వ స్పందన లభిస్తోంది. నిత్యం లక్షల మంది మహిళలు ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పల్లె వెలుగు సర్వీసులకు కూడా ఏసీ బస్సులనే ఏర్పాటు చేయనున్నామని ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. అదే విధంగా రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో 1,150 ఎలక్ట్రికల్ బస్సులను కూడా కొనుగోలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. అందుకుగాను ఆయా డిపోలో ఎలక్ట్రికల్ బస్సులను సమర్ధవంతంగా నిర్వహించేందుకు కావాల్సిన మౌలిక వసతులను సైతం సిద్ధం చేస్తునట్లు తెలిపారు.
ఉచిత బస్సుతో ఆలయాలకు పెరిగిన రద్దీ : ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఉచిత బస్ ప్రయాణం పథకంతో ప్రధాన ఆలయాలకు భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. కాకినాడ జిల్లాలో ఉన్న ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరం ఆలయంలో నిర్వహించిన ఉచిత సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాల కార్యక్రమంలో స్తీ శక్తి పథకం ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. అంచనాలకు మించి 10,000 వేల మందికి పైగా మహిళలు పాల్గొన్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో అన్నవరం వచ్చినటువంటి మహిళలతో ఆలయ ప్రాంగణమంతా నిండిపోయింది. అన్నవరం కొండ దిగువ నుంచి కొండపైకి దేవస్థానం ప్రత్యేక బస్సుల్లో మహిళలను తీసుకువెళ్లారు.
ఇక భద్రాచలం సర్వీసులన్నింటికీ స్త్రీ శక్తి : తూర్పు గోదావరి జిల్లా నుంచి భద్రాచలానికి అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులుగా నడుస్తున్న మరో తొమ్మిదింటికి స్త్రీ శక్తి పథకం వర్తించేలా ఆర్టీసీ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాజమహేంద్రవరం, గోకవరం డిపోల నుంచి మారేడుమిల్లి మీదుగా భద్రాచలం నడిచే మొత్తం ఏడు సర్వీసులను ఎటపాక వరకు పొడిగించారు. రాజమహేంద్రవరం డిపో నుంచి కుక్కునూరు మీదుగా భద్రాచలం వెళ్లే మరో తొమ్మిది ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులకు ఈ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు. దాంతో ఇక్కడ నుంచి అటు భద్రాచలంతోపాటు ముంపు మండలాలకు సైతం ఆర్టీసీ బస్సుల్లో రాకపోకలను సాగించే మహిళా ప్రయాణికులకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరింది.
అయితే భద్రాచలానికి రాజమహేంద్రవరం డిపో నుంచి ప్రతి రోజూ పది, గోకవరం డిపో నుంచి మరో ఆరు చొప్పున సర్వీసులను నడుపుతున్నారు. వీటన్నింటికీ స్త్రీశక్తి వర్తిస్తుందని జిల్లా ప్రజారవాణా అధికారి (డీపీటీవో) వై.ఎస్.ఎన్. మూర్తి తెలిపారు. పథకం అమలు కాక ముందు జిల్లాలోని నాలుగు డిపోల నుంచి తిరిగే అన్ని షెడ్యూల్ సర్వీసుల్లో కలిపి రోజుకు సగటున 32 వేల మంది మహిళలు ప్రయాణాలు సాగించగా ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య రెట్టింపైంది. ఓ రోజు 1.08 లక్షల మంది ప్రయాణాలు సాగిస్తే వీరిలో 67 వేల మంది మహిళలు ఉచిత ప్రయాణం చేయడం విశేషం
నోడల్ ఏజెన్సీ కేంద్రం: ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ధరలు, నిర్వహణ వ్యయం అధికంగా ఉండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వమే నోడల్ ఏజెన్సీగా వ్యవహరిస్తుండటం గమనార్హం. పీఎం ఈ-సేవ కింద దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వివరాలను సేకరించి కేంద్రమే టెండర్లు పిలుస్తుండటంతో తక్కువ ధరకే బస్సులను అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
ఏసీ 'పల్లె వెలుగు'లు - మరో 1150 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కొనుగోలు: ఆర్టీసీ ఎండీ