ఉపాధ్యాయులపై దాడులు చేయడమేంటి? - రౌడీయిజం చేస్తే తోక కత్తిరిస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
విజయవాడలో స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల దాడిని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఖండించారు. ఫేక్ పార్టీ అందరినీ ఫేక్ అంటే సహించేది లేదన్నారు. ఎన్నో డీఎస్సీలు, ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని గుర్తుచేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 3:22 PM IST
CM Chandrababu React On DSC Issue in Kuppam : సీబీఎన్ హయాంలో మెగా డీఎస్సీలో అవినీతి అవకాశమే ఉండదని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఎన్నో డీఎస్సీలు, ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు. ఎక్కడా పేపర్ లీక్, మ్యానిపులేషన్ గానీ జరగలేదని తెలిపారు. సొంత నియోజకవర్గ కుప్పం పర్యటనలో భాగంగా పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. అనంతరం కుప్పంలో నిర్వహించిన ‘స్వర్ణ కుప్పం’ బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడారు.
ఈ సందర్భంగా విజయవాడలో స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల దాడిని సీఎం చంద్రబాబు ఖండించారు. ఫేక్ పార్టీ అందరినీ ఫేక్ అంటే సహించేది లేదన్నారు. " విజయవాడలో గురువులపై రౌడీలు దాడి చేస్తున్నారు. టీచర్లపై దాడులు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోం. కఠిన చర్యలు తీసకుంటాం. సాక్షి రిపోర్టర్, టీచర్పై దాడి చేశారంటే వైఎస్సార్సీపీ ఎంత బరితెగించిందో అర్థం చేసుకోండి.
అసెంబ్లీకి వచ్చి చర్చిస్తే సాక్ష్యాధారాలతో నోళ్లు మూయిస్తాం. చట్టబద్ధ ప్రక్రియపై కోర్టుకు వెళ్లొచ్చు, కానీ దాడులేంటి? ఉపాధ్యాయులపై రౌడీలను ఎగదోయడమేంటి? గత పాలనలో పాలకులే రౌడీయిజం చేశారు, దారుణాలకు పాల్పడ్డారు. కుప్పం వస్తే నన్ను కూడా ఇబ్బంది పెట్టారు. దౌర్జన్యాలకు దిగారు. రౌడీయిజం చేసేవారి తోక కత్తిరిస్తాం. రౌడీలు, విధ్వంసకారులను తరిమికొట్టే సత్తా కుప్పానికి ఉంది" అని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
"డీఎస్సీకి చిరునామా సీబీఎన్, తెలుగుదేశం. 14సార్లు డీఎస్సీ నిర్వహించాం. 2024 తర్వాత మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 16 వేల ఉద్యోగాలిచ్చాం. ఉద్యోగాలను అడ్డుకోవడానికి 350 పిటిషన్లు వేశారు. ఆరోపణలకు వాస్తవాలు వివరించాం, అన్నింటికీ సమాధానం చెప్పాం. కుక్క తోక వంకర అన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. సీబీఎన్ హయాంలో మెగా డీఎస్సీలో అవినీతి అవకాశమే ఉండదు" - నారా చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
కుప్పం రాజకీయ జన్మనిచ్చింది : కుప్పం నియోజకవర్గ ప్రజలతో తనది కుటుంబ అనుబంధమని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రతి ఇంట్లో తనను కుటుంబసభ్యుడిలా చూస్తారని చెప్పారు. ‘‘నారావారిపల్లె జన్మనిస్తే, కుప్పం రాజకీయ జన్మనిచ్చింది. నా మనసుకు దగ్గరగా కుప్పం ప్రజలే ఉంటారు. కుప్పం ప్రజలు 40 ఏళ్లుగా ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకుంటున్నారు. ఏ పని చేయాలన్నా కుప్పంలోనే ప్రారంభిస్తాను. నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామంలో వసతులు, ప్రతి కుటుంబానికి ఇల్లు ‘స్వర్ణ కుప్పం’ లక్ష్యం.
అభివృద్ధితోనే మోడల్ నియోజకవర్గంగా మారుతుంది. రాయలసీమను ఎడారి కావనివ్వొద్దని నీటి ప్రాజెక్టులకు ఎన్టీఆర్ శ్రీకారం చుట్టారు. శ్రీశైలం నుంచి కుప్పానికి 660 కి.మీ దూరానికి నీళ్లు తీసుకొచ్చాం. ఆచరణ సాధ్యం కాదనుకున్నవారు ఆశ్చర్యపోయేలా చేశాం. హెరిటేజ్ గ్రానైట్ స్టోన్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుతో టూరిజాన్ని ఆకర్షిస్తాం. రూ.2.5 కోట్ల వ్యయంతో మార్కెట్యార్డును అభివృద్ధి చేస్తాం’’ అని సీఎం వివరించారు.
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