'రేపు విశాఖలో సైకిల్పై ప్రయాణిస్తా' - పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఒక సంకల్పం చేద్దాం: చంద్రబాబు
పర్యావరణాన్ని రక్షించుకోవడం మన బాధ్యత - రేపు సైకిళ్లు, ఈ-సైకిళ్లపై ప్రయాణిద్దాం - ప్రతిఒక్కరూ ఒక మొక్క నాటుదాం - పర్యావరణ పరిరక్షణ సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తా - ‘ఎక్స్’లో సీఎం పోస్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 7:17 PM IST
CM Chandrababu Respond on World Environment Day : రేపు (శుక్రవారం) ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరం కలిసి ఒక సంకల్పం చేద్దామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. భూమి మన ఇల్లు-ప్రకృతి మన జీవనాధారమని అన్నారు. పర్యావరణాన్ని రక్షించుకోవడం మనందరి బాధ్యత అన్నారు. సహజ వనరులను కాపాడుకుంటూ, గాలి, నీరు, నేలను కలుషితం కాకుండా అందరూ కృషి చేద్దామని కోరారు. ఈ మేరకు సీఎం ‘ఎక్స్’లో పోస్ట్ చేశారు.
పచ్చదనం పెంపు, ఇంధన వనరులు పొదుపుగా వినియోగించాల్సిన అవసరం ఉందని చంద్రబాబు తెలిపారు. అందులో భాగంగా ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా రేపు (జూన్ 5)న సైకిళ్లు, ఈ -సైకిళ్లపై ప్రయాణిద్దామని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఒక మొక్క నాటుదామన్నారు. రేపు విశాఖ పర్యటనలో భాగంగా తాను సైకిల్పై ప్రయాణించి, పర్యావరణ పరిరక్షణ సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తానని తెలిపారు. మంచి కార్యక్రమానికి అందరూ కలిసి రావాలని సీఎం చంద్రబాబు కోరారు.
రేపు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరం కలిసి ఒక సంకల్పం చేద్దాం. భూమి మన ఇల్లు… ప్రకృతి మన జీవనాధారం. పర్యావరణాన్ని రక్షించుకోవడం మన బాధ్యత. సహజ వనరులను కాపాడుకుంటూ, గాలి, నీరు, నేలను కలుషితం కాకుండా అందరూ కృషి చేద్దాం. పచ్చదనం పెంపు, ఇంధన వనరులు పొదుపుగా వినియోగించడం… pic.twitter.com/UgPSImKx9N— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 4, 2026
మహోత్తర కార్యక్రమానికి టీడీపీ శ్రీకారం : ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా రేపు (శుక్రవారం) మహోత్తర కార్యక్రమానికి టీడీపీ శ్రీకారం చుట్టనుందని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అనే సందేశాన్ని సమాజానికి చాటిచెప్పేందుకు సైకిల్ యాత్ర చేపట్టనుందన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు రేపు బాధ్యతగా సైకిల్ వినియోగించాలని కోరారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విశాఖపట్నంలో సైకిల్ ప్రయాణం చేయనున్నారని తెలిపారు.
చిన్న ప్రయత్నాలే పెద్ద మార్పులకు నాంది : ప్రపంచం నేడు వాతావరణ మార్పులు, పెరుగుతున్న కాలుష్యం, తగ్గుతున్న పచ్చదనం వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందని పల్లా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ప్రకృతిని కాపాడుకోవడం ప్రతీ ఒక్కరి బాధ్యత అని వెల్లడించారు. ప్రజలు కూడా సైకిల్ యాత్రలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. సైకిల్ వినియోగం వల్ల కాలుష్యం, ఇంధన వినియోగం తగ్గుతుంది, ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందన్నారు. చిన్న ప్రయత్నాలే పెద్ద మార్పులకు నాంది పలుకుతాయన్నారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణకు నేను సైతం : 'నా దేశం - నా బాధ్యత'లో భాగంగా ప్రతీ ఒక్కరూ ఇంధన వినియోగం తగ్గించాలని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు కోరారు. ఇంధన సంక్షోభం దృష్టిలో పెట్టుకునే ఈసారి మహానాడు హైబ్రిడ్ విధానంలో నిర్వహించి గ్రాండ్ సక్సెస్ సాధించామన్నారు. ప్రజలందరూ సైకిల్ యాత్రలో భాగస్వాములై పర్యావరణ పరిరక్షణకు నేను సైతం అంటూ ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు.
ముఖ్య ఉద్దేశం : ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని ఏటా జూన్ 5న ఘనంగా జరుపుకుంటారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ ఆవశ్యకతపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం, పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు సత్వర చర్యలు చేపట్టేలా ప్రభుత్వాలు, సంస్థలు, వ్యక్తులను ప్రోత్సహించడం ఈ దినోత్సవ ముఖ్య ఉద్దేశం.
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