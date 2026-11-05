గుండెపోటుతో పోలింగ్ అధికారిణి మృతి - విచారం వ్యక్తం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు
CM Respond on Poling Officer Death: అనంతపురం జిల్లాలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో ఎన్నికల విధులు నిర్వహిస్తూ అస్వస్థతకు గురై పోలింగ్ అధికారి హరిత మృతి చెందడంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విచారం వ్యక్తం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:18 PM IST
అనంతపురం జిల్లా కూడేరు మండలం కడదరకుంటలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న అధికారిణి గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఏపీవోగా విధులు నిర్వహిస్తున్న హరిత గౌడ్కు గుండెపోటు రావడంతో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు. అప్రమత్తమైన సహచర సిబ్బంది, పోలీసులు ఆమెను కూడేరు ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గంమధ్యలో మృతి చెందారు. హరిత గౌడ్ రాయదుర్గంలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పని చేస్తున్నారు.
విచారం వ్యక్తం చేసిన సీఎం : అనంతపురం జిల్లాలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో ఎన్నికల విధులు నిర్వహిస్తూ అస్వస్థతకు గురై పోలింగ్ అధికారి హరిత మృతి చెందడంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విచారం వ్యక్తం చేశారు. హరిత (58) అనంతపురం జిల్లా డి.హీరాహల్ మండలం పూలకుర్తి గ్రామంలోని ఎంపీయూపీ పాఠశాలలో సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్గా పని చేస్తున్నారు. ఎన్నికల విధుల్లో భాగంగా ఆమె కూడేరు మండలం కాడదారకుంట పోలింగ్ కేంద్రంలో విధులకు హాజరయ్యారు.
ఈ క్రమంలో శ్వాస సంబంధిత సమస్య తలెత్తడంతో పోలింగ్ కేంద్రంలో అందుబాటులో ఉన్న వైద్య బృందం వెంటనే ఆమెను కూడేరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించింది. అక్కడ అత్యవసర వైద్య చికిత్స అందించినప్పటికీ నేడు (గురువారం) మధ్యాహ్నం 12.50 గంటలకు ఆమె మరణించారు. హరిత మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఆ కుటుంబానికి అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. హరిత ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. మరోవైపు ఎన్నికల విధుల్లో పోలింగ్ అధికారి మృతి పట్ల పవన్ కల్యాణ్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. హరిత గౌడ్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నానని తెలిపారు.
కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి- లోకేశ్ : ఎన్నికల విధుల్లో ఉండగా టీచర్ హరిత గౌడ్ గుండెపోటుతో కన్నుమూయడం చాలా బాధాకరమని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. అస్వస్థతకు గురైన వెంటనే అత్యవసర వైద్యం అందించినా ఫలితం లేక మృతి చెందడంతో విషాదం నెలకొందని వెల్లడించారు. హరిత గౌడ్కి నివాళులు అర్పించారు. కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.
అనంతపురం జిల్లా కూడేరు మండలం కాడదారకుంటలో ఏపీవోగా విధులు నిర్వహిస్తున్న టీచర్ హరిత గౌడ్ గారు గుండెపోటుతో కన్నుమూయడం చాలా బాధాకరం. అస్వస్థతకు గురైన వెంటనే అత్యవసర వైద్యం అందించినా ఫలితం లేక మృతి చెందడం ఈ విషాదం నెలకొంది. వారికి నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను.— Lokesh Nara (@naralokesh) November 5, 2026
పోలింగ్ కేంద్రానికి తాళం : అనంతపురం జిల్లా కల్యాణదుర్గం మండలం పిట్లంపల్లి గ్రామంలోని పోలింగ్ కేంద్రం 3లో గందరగోళం చోటు చేసుకుంది. దీంతో సుమారు గంటసేపు పోలింగ్ను అధికారులు నిలిపివేశారు. ఓటు వేసే సమయంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు ఒకేసారి పోలింగ్ కేంద్రంలోకి వెళ్లడంతో గందరగోళం చోటుచేసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకోవడంతో ఎన్నికల సిబ్బంది భయాందోళనకు గురయ్యారు. అనంతరం అధికారులు వారిని బయటకు పంపి పోలింగ్ కేంద్రానికి తాళం వేశారు. ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారులు విషయాన్ని ఆరా తీసి ఇరువర్గాల వారితో మాట్లాడారు. మరోసారి ఇరువర్గాల వారు పోలింగ్ కేంద్రంలోకి దూసుకురాగా, రూరల్ సీఐ గంగాధర సిబ్బందితో కలిసి వారిని చెదరగొట్టారు. కేవలం ఓటువేసేవారిని క్యూలో నిలుచోబెట్టి మళ్లీ పోలింగ్ ప్రారంభించారు.
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