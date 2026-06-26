యువత భవిష్యత్తు కోసం - డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుపాదం: సీఎం చంద్రబాబు
డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుపాదం మోపుతాం - డ్రగ్స్పై పోరాటం యువత భవిష్యత్తు కోసమే అని గుర్తించాలి - డ్రగ్స్ బాధితులు తిరిగి జీవితాలు నిర్మించుకోవడానికి సహాయం చేస్తామన్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 5:20 PM IST
CM Chandrababu Tweet on Drug Day : డ్రగ్స్పై జరుగుతున్న పోరాటం అంతిమంగా మన యువత కోసం, వారి కలలు, ఆరోగ్యం, భవిష్యత్తు కోసమేనని గుర్తుంచుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం, అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక అంతర్జాతీయ దినోత్సవం సందర్భంగా సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్'లో చంద్రబాబు పోస్టు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉక్కుపాదం మోపడానికి, ఇందుకు బాధ్యులైన వారిని చట్టం ముందు నిలబెట్టడానికి పూర్తిగా కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.
వ్యసనంతో పోరాడుతున్న వారికి సాధ్యమైన మద్దతును అందిస్తూ, వారు గౌరవంగా కోలుకుని, జీవితాలను తిరిగి నిర్మించుకోవడానికి సహాయం చేస్తామని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్రగ్స్ కేంద్రమనేది ఇక గత చరిత్ర అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా పట్ల 'జీరో టాలరెన్స్' విధానాన్ని పాటిస్తూ, కోలుకోవాలని ఆశించే వారికి ఒక భరోసాలా నిలుస్తూ ప్రతి కుటుంబానికి సురక్షితమైన భవిష్యత్తును అందిస్తుందని వెల్లడించారు.
On this International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, we are reminded that the fight against drugs is ultimately a fight for our young people, their dreams, their health, and their future.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 26, 2026
In Andhra Pradesh, we are committed to relentlessly cracking down on drug…
డ్రగ్స్ రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణమే లక్ష్యం : యువశక్తే దేశానికి పెట్టుబడి, గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలన, డ్రగ్స్ రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణమే లక్ష్యమని హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పష్టం చేశారు. దేశంలో అత్యంత శక్తివంతమైన మానవ వనరులైన యువశక్తి భగ్నం కాకుండా, రాబోయే తరాల అభివృద్ధికి వారిని ఒక పెట్టుబడిగా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ డిఫెరెంట్లీ ఏబుల్ద్, ట్రాన్స్జెండర్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ శాఖ, ఈగల్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్లో భాగంగా నేడు(శుక్రవారం) స్థానిక తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో ఘనంగా కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
కార్యక్రమానికి హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. మాదకద్రవ్యాల జోలికి ఎవరూ పోకూడదనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా ఈ యాంటీ నార్కోటిక్ క్యాంపెయిన్ను నిర్వహిస్తున్నాయని తెలిపారు. దేశంలో దాదాపు 3.5 నుంచి 4 కోట్ల మంది గంజాయి, డ్రగ్స్కు అలవాటు పడ్డారని, ముఖ్యంగా 13 నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసు వారు ఎక్కువగా దీనికి ఆకర్షితులవుతున్నారని హోం మంత్రి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నో కష్టాలకోర్చి, తమ స్థాయికి మించి పిల్లలను హాస్టల్స్లో ఉంచి చదివిస్తున్న తల్లిదండ్రుల ఆశలను యువత అపహాస్యం చేయవద్దని కోరారు.
పట్టుబడితే ఆరు నెలల పాటు జైలు శిక్ష : గంజాయి రవాణా, సాగును అరికట్టడానికి 450 మంది సిబ్బందితో పనిచేస్తున్న 'ఈగల్' టాస్క్ ఫోర్స్ అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించిందని మంత్రి అనిత కొనియాడారు. గంజాయి లేదా డ్రగ్స్ రవాణా చేసినా, దగ్గర పెట్టుకున్నా, కన్జ్యూమ్ చేసినా ఎన్డీపీఎస్ చట్టం ప్రకారం కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయన్నారు. పట్టుబడితే కనీసం ఆరు నెలల పాటు జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా గంజాయి లేదా డ్రగ్స్ అమ్మకాలు, రవాణా జరుగుతున్నట్లు సమాచారం తెలిస్తే వెంటనే 1972 నెంబర్కు డయల్ చేసి సమాచారం అందించాలని హోం మంత్రి పిలుపునిచ్చారు.
సమాచారం ఇచ్చిన వారి వివరాలు గోప్యంగా: సమాచారం ఇచ్చిన వారి వివరాలను పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంచుతామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ సూర్యకుమారి, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి. లక్ష్మీశా, 20 పాయింట్స్ ప్రోగ్రామ్ చైర్మన్ లంకా దినకర్, ఎస్పీ ఈగిల్ కె. నగేష్ బాబు, జి. స్వరూపారాణి, రాష్ట్ర స్థాయి సమన్వయ సంస్థల చైర్ పర్సన్ ఉమారాణి, దేవి ఇనిస్టిట్యూషనల్ సొసైటీస్ చైర్ పర్సన్ దేవి, స్టేట్ నోడల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ నీలిమ, ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ సమరంతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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