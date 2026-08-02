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భోగాపురం సభ గ్రాండ్ సక్సెస్ - సంతోషం వ్యక్తం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం గ్రాండ్ సక్సెస్ పై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - మంత్రులు, అధికారులు ఎంతో సమన్వయంతో పని చేశారని అభినందనలు - థింసా నృత్యానికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు

CM Chandrababu On Bhogapuram Inauguration Success
CM Chandrababu On Bhogapuram Inauguration Success (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:25 AM IST

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CM Chandrababu On Bhogapuram Inauguration Success : భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం గ్రాండ్ సక్సెస్ పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ప్రారంభం వైభోగంగా జరిగిందని చంద్రబాబు అన్నారు. థింసాతో స్వాగతం నుంచి సభ వరకు అన్నీ అద్భుతంగా నిర్వహించామన్నారు. సభను విజయవంతం చేయడంలో మంత్రులు, అధికారులు ఎంతో సమన్వయంతో పని చేశారని సీఎం అభినందించారు. సభ అనంతరం విశాఖ నుంచి అమరావతి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కార్యక్రమ నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టిన మంత్రులు, అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

సభకు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల నుంచి వచ్చిన స్పందన తాను ఎప్పటికీ మరిచిపోలేనని అన్నారు. ఒక మంచి పని చేస్తే ప్రజా స్పందన ఎలా ఉంటుంది అనేది మరోసారి నిరూపితం అయ్యిందని అన్నారు. బస్సుల ఏర్పాటు ద్వారా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను క్షేమంగా తీసుకువచ్చి ఎటువంటి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా సమన్వయంతో పని చేశారని అధికారులను అభినందించారు. కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రజలకు అందిన భోజనం, రవాణా సౌకర్యంపై సంతృప్తి వ్యక్తం అవుతుందని మంత్రులు వివరించారు. ఏ పెద్ద కార్యక్రమం పెట్టుకున్నా టీం వర్క్ లా మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు, జిల్లా అధికారులు కలిసి పని చేయడం మంచి పరిణామం అన్నారు.

ఈ స్పందన ఎప్పటికీ గుర్తిండిపోతుంది : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల్లో వచ్చిన స్పందన నిజంగా తనకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందని చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రధాని పర్యటన ఎంతో ఆహ్లాదంగా, ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగడం, అన్ని వర్గాలు స్పందించి తమ ఇంట్లో పండుగగా భాగస్వాములు అవ్వడం గొప్పవిషయం అని ప్రశంసించారు. సభ విజయవంతం కావడానికి శ్రమించిన అధికారులను ప్రత్యేకంగా కలిసి అవార్డులు ఇచ్చి ప్రోత్సహిద్దామని సీఎం అన్నారు. టెలీకాన్ఫరెన్సులో మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, పయ్యావుల కేశవ్, అనగాని సత్య ప్రసాద్, వంగలపూడి అనిత, కందుల దుర్గేశ్​, నిమ్మల రామానాయుడు, గొట్టిపాటి రవి కుమార్, సీనియర్ అధికారులు, కృష్ణబాబు, వీరపాండ్యన్, ఐ అండ్ పీఆర్ డైరెక్టర్ విశ్వనాధ్​తో పాటు సీఎంవో అధికారులు పాల్గొన్నారు.

గిరిజన సోదరీమణులు భోగాపురం ప్రారంభ వేడుకను ఇంత అద్భుతంగా జరిపించడానికి పడిన కష్టం, ఓర్పు, త్యాగాలకు నేను ఎంతగానో ముగ్ధుడినయ్యానని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. 'ఆత్మవిశ్వాసం, శక్తి ఎంతో ముఖ్యం. మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఈ వీడియో నా మనసును తాకింది' అంటూ ముఖ్యమంత్రి తన ఎక్స్ ఖాతాలో వీడియోను పోస్ట్ చేశారు.

13 వేల మందికి క్యూఆర్‌ కోడ్‌లు : మరోవైపు విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో వేల మందితో థింసా నృత్యం. దీనిని నమోదు చేయడానికి గిన్నిస్‌ రికార్డు సంస్థ కూడా వచ్చింది. ఆ సంస్థ ఉజ్జాయింపు లెక్కలను ఏ మాత్రం నమ్మదు కదా! అందుకే క్యూఆర్‌ కోడ్‌ల వ్యవస్థను అమలు చేసింది. నృత్యంలో పాల్గొనే 13 వేల మందికి చిత్రంలో చూపిస్తున్నట్టు క్యూఆర్‌ కోడ్‌లు కేటాయించారు. ప్రాంగణం బయట 10 ఎంట్రీలను ఏర్పాటు చేసి వాటిల్లోంచి వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరి కోడ్‌ను గిన్నిస్‌ సిబ్బంది స్కాన్‌ చేసి హాజరు తీసుకున్నారు. 13 వేల మందీ ఉన్నారని నిర్ధారించుకున్నాకే రికార్డు సాధించినట్టు ప్రకటించారు.

విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి 13,500 మందికి పైగా గిరిజన మహిళలు, విద్యార్థినులు ఒకే రంగు చీరలు ధరించి, లయబద్ధంగా థింసా నృత్యం చేస్తూ ఘనస్వాగతం పలికారు. టెర్మినల్‌ భవనం నుంచి సభావేదిక వద్దకు ఓపెన్‌టాప్‌ జీపులో వెళుతున్న ప్రధాని ఈ ప్రదర్శనను ఆసక్తికరంగా తిలకించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు గిరిజన శాఖ మంత్రి సంధ్యారాణిని ప్రధానికి పరిచయం చేస్తూ, థింసా నృత్యాన్ని రికార్డుస్థాయిలో ప్రదర్శించడం గురించి వివరించారు. పక్కా ప్రణాళికతో వేల మందితో ఇంత లయబద్ధంగా నృత్యం చేయించిన మంత్రి సంధ్యారాణిని ప్రధాని అభినందించారు.

13 వేల మందితో థింసా నృత్యం - "గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్"లో చోటు

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