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బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు - హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తాం: చంద్రబాబు

గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పారిశ్రామికవేత్తలు రాష్ట్రం వదిలి పారిపోయారని కూటమి ప్రభుత్వంలో వారంతా ఏపీకి క్యూ కడుతున్నారని చంద్రబాబు అన్నారు. బాపట్ల జిల్లా రేపల్లెలో నిర్వహించిన ప్రజావేదిక సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.

Chandrababu on BC Reservations
బీసీ రిజర్వేషన్లపై చంద్రబాబు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 4:53 PM IST

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Chandrababu on BC Reservations : 34 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లను హైకోర్టు కొట్టివేయడంతో సుప్రీంకోర్టు వెళ్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె నియోజకవర్గంలోని అర్వపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ అంశంపై స్పందించారు. ఎన్టీఆర్ కాలం నుంచి బీసీలు అండగా ఉన్నారని గుర్తు చేశారు.

స్థానిక సంస్థల్లో తానే 34 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేశానని చెప్పారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన గొడ్డలిపార్టీ రిజర్వేషన్లను 24 శాతానికి మార్చిందని విమర్శించారు. దీంతో 1.68 లక్షల ఉద్యోగాలు పోయే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. మళ్లీ తాము అధికారంలోకి వచ్చాక 34 శాతానికి పెంచామని తెలిపారు. కానీ గొడ్డలి పార్టీ మరోసారి కోర్టుకు వెళ్లి రిజర్వేషన్లను అడ్డుకుందని మండిపడ్డారు. దీనిపై సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేస్తున్నామని వివరించారు.

హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తాం: చంద్రబాబు (ETV Bharat)

ఈ సందర్భంగా అర్వపల్లిలో లబ్ధిదారులకు చంద్రబాబు పింఛన్లు పంపిణీ చేశారు. బీసీ వర్గాలను ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా పైకి తెచ్చేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. 45 ఏళ్లుగా టీడీపీకి వెన్నెముకగా ఉన్న బీసీలకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పారు. వెనుకబడిన వర్గాలను ఆర్థికంగా, సామాజికంగా పైకి తీసుకురావడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. రిజర్వేషన్లు రానీయకుండా వైఎస్సార్సీపీ చాలా కుట్రలు చేస్తోందని మండిపడ్డారు.

"పేదరికాన్ని ఆర్థిక కోణంలో కాకుండా మానవీయ కోణంలో చూస్తున్నాం. ఏపీలో ఇచ్చే పింఛన్‌ ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఇవ్వడం లేదు. వృద్ధులు, వితంతువులు, దివ్యాంగుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచాం. పేదల జీవన ప్రమాణాన్ని పెంచే దిశగా పనిచేస్తున్నాం. గడిచిన రెండేళ్లుగా ప్రతి వ్యక్తికి, ప్రతి కుటుంబానికి సాధికారిత తీసుకువస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో ఆ మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మూడో శనివారం స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నాం. నాలుగో శనివారం ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం సంజీవని ప్రాజెక్టు నిర్వహిస్తున్నాం.పేదల సేవలో పాల్గొనటమే నాకు ముఖ్యం. డ్వాక్రా సంఘాలను శక్తిమంతమైన మహిళలుగా తయారుచేస్తున్నాం. 5 లక్షల మంది మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారుచేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో మత్స్యకారులు, ఆటో డ్రైవర్లను ఆదుకుంటాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తున్నాం : వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి పోలవరం ఫేజ్‌-1 పూర్తిచేసి కృష్ణా నదికి అనుసంధానం చేస్తామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. వచ్చే మూడేళ్లలో 36 ప్రాజెక్టులను రూ.35,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పూర్తి చేస్తామన్నారు. సంకల్పంతో ప్రాజెక్టులు పూర్తిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో రాష్ట్రం సస్యశ్యామలమవుతుందని వెల్లడించారు. హంద్రీనీవా ఫేజ్‌-1 పనులు పూర్తిచేసి కరవు ప్రాంతంలో రిజర్వాయర్లు నింపామని వివరించారు. మార్కాపురం కరవు ప్రాంతం ఎప్పటికీ బాగుపడదని అనుకున్నారని చెప్పారు. 30 ఏళ్లకు ముందు వెలిగొండకు తానే శంకుస్థాపన చేశానని, తానే ఫేజ్‌-1 పూర్తి చేశానని తెలిపారు. శ్రీశైలం మల్లన్న నుంచి మార్కాపురం చెన్నకేశవస్వామికి కృష్ణమ్మ జలాలు తీసుకొచ్చామని అన్నారు.

"పోర్టులు, హార్బర్‌లు, ఎయిర్‌పోర్టులు పూర్తిచేస్తున్నాం. రాయలసీమను రతనాలసీమ చేస్తామని చెప్పాం చేసి చూపిస్తున్నాం. సిమెంట్‌ రోడ్లు వేస్తాం, పంచాయతీ రోడ్లు బాగు చేస్తాం. గత ప్రభుత్వం గుంతలు తవ్వింది, మేము పూడుస్తున్నాం. ఎక్కడైనా గుంతలు కనిపిస్తే అధికారులే బాధ్యత వహించాలి. ఎక్కడ చూసినా గుంతలు లేని రహదారులు కనపడాలి. అత్యవసరం కింద రోడ్డు డాక్టర్‌ను తీసుకొస్తున్నాం. రోడ్డుపై గుంతలు కనిపిస్తే వెంటనే పూడ్చేలా ఏర్పాట్లు. సంక్షేమంతో సామాజిక భద్రత అభివృద్ధితో సంపద సృష్టి సాధ్యం. సుపరిపాలనతో నాణ్యమైన, మెరుగైన జీవనం తథ్యం. అభివృద్ధిలో పోటీతత్వం ఉండాలి కుట్రలు కాదు." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్​లో పారిశ్రామికవేత్తలు రాష్ట్రం వదిలి పారిపోయారని, కూటమి ప్రభుత్వంలో వారంతా ఏపీకి క్యూ కడుతున్నారని చంద్రబాబు అన్నారు. రేపల్లెకు వస్తే కొత్త టానిక్‌ తీసుకున్నంత బలంగా ఉందన్నారు. 'మీ నమ్మకమే మాకు వెయ్యి ఏనుగుల బలం' అని తెలిపారు. ప్రజల దెబ్బకు రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షం లేకుండా పోయిందని చెప్పారు. ప్రజల దెబ్బతో జగన్‌ అలిగాడని అసెంబ్లీకే రానంటున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజలే తమకు ప్రతిపక్షమని వివరించారు. ఇటీవల కొన్ని సర్వేల్లో చూశామని, వైఎస్సార్సీపీ గ్రాఫ్‌ పడిపోతోందని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు.

‘చీఫ్‌ మినిస్టర్‌ అంటే కామన్‌ మ్యాన్‌ అని నేను విశ్వసిస్తున్నా. ప్రజల కష్టాలు, సమస్యలు తెలుసుకుంటూ పనిచేస్తున్నా. గత పాలకులు సృష్టించిన భూ వివాదాలను పరిష్కరిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఈ సందర్భగా అనగాని సత్యప్రసాద్‌ను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. భూసమస్యలను అనగాని శాశ్వతంగా పరిష్కరిస్తున్నారని' చంద్రబాబు వివరించారు.

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