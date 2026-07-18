గుంటూరులో మహిళపై దాడి ఘటన - చట్టం ఎవరికీ లొంగదు, పక్షపాతం చూపదన్న సీఎం చంద్రబాబు
గుంటూరులో మహిళపై దాడి ఘటనపై ప్రభుత్వం ఆగ్రహం - రాజకీయ అండదండలు ఉన్నా సరే చట్టం వదిలిపెట్టదన్న సీఎం చంద్రబాబు - మహిళలను అవమానిస్తే ఎవరినైనా సహించేది లేదన్న మంత్రి లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 1:02 PM IST
Guntur Woman Assault Incident : గుంటూరులో మహిళను వివస్త్రను చేసి దాడికి పాల్పడిన ఘటనను సర్కార్ తీవ్రంగా పరిగణించింది. దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపి, నిందితులపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. మహిళల భద్రతకు ప్రభుత్వం అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని స్పష్టంచేశారు. సమాజంలో ఏ ఒక్క మహిళకు అవమానం జరిగినా అది ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదన్నారు. సమాజంలో ఇలాంటి వాటికి తావులేదని సీఎం తెలిపారు.
I am deeply disturbed by the incident reported from Guntur. The humiliation of any woman is completely unacceptable and has no place in our society.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 18, 2026
I have ordered immediate and stringent action. A criminal case has been registered, the accused has been arrested, and the party…
ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపి, నిందితులపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఈ దారుణానికి సంబంధించి ఇప్పటికే క్రిమినల్ కేసు నమోదైందని, నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని చెప్పారు. ఈ ఉదంతంలో ప్రమేయం ఉన్న పార్టీ కార్యకర్తను తక్షణమే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నామని తెలిపారు. రాజకీయ అండదండలు ఉన్నా సరే చట్టం వదిలిపెట్టదని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం తప్పు చేసిన వారి విషయంలో అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని వివరించారు. చట్టం ఎవరికీ లొంగదు, పక్షపాతం చూపదన్నారు. ప్రతి మహిళకు తమ గౌరవానికి, భద్రతకు ఎల్లప్పుడూ రక్షణ ఉంటుందనే నమ్మకాన్ని కల్పించడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని చంద్రబాబు ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
Lokesh on Guntur Woman Case : గుంటూరు ఘటనపై మంత్రి లోకేశ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిందితుడిపై కఠిన చర్యలకు ఆదేశించారు. రాజకీయ పలుకుబడి, పార్టీ అనుబంధం నేరస్థులని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాపాడదని స్పష్టం చేశారు. అలా భావిస్తే అది భ్రమేనన్నారు. ఈ దారుణంపై ముఖ్యమంత్రి కఠిన చర్యలకు ఆదేశించారని తెలిపారు. ఇప్పటికే నిందితుడిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసి, పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారన్నారు. ఈ ఘటనలో ప్రమేయం ఉన్న టీడీపీ కార్యకర్తను పార్టీలోని అన్ని రకాల పదవుల నుంచి తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తున్నామని లోకేశ్ వెల్లడించారు.
Absolutely shocked and outraged by the horrific incident in Guntur. Anyone who thinks political connections or party affiliation can protect them is gravely mistaken.— Lokesh Nara (@naralokesh) July 18, 2026
Hon’ble CM @ncbn garu has ordered immediate strict action. A criminal case has been registered, the accused has…
మహిళలను అవమానిస్తే ఎవరినైనా సహించేది లేదని లోకేశ్ స్పష్టంచేశారు. తప్పు చేసిన వారు ఎంతటి వారైనా సరే చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుందని తెలిపారు. మహిళ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించినా, వారిని అవమానించినా తాము నమ్ముకున్న విలువలకే అది కళంకమని చెప్పారు. ఇలాంటి ప్రవర్తనను ఎంతమాత్రం సహించేది లేదన్నారు. తప్పు చేసిన వారు ఎంతటి వారైనా సరే, చట్టం ముందు మోకరిల్లాల్సిందేనని లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.
అసలేం జరిగిదంటే : గుంటూరులో ఈ నెల 15న రాత్రి కృష్ణబాబుకాలనీకి చెందిన ఓ మహిళ తన ఇంటి ముందున్న కుళాయి నుంచి మోటార్ ద్వారా నీరు పట్టుకుంటున్నారు. మోటార్ తొలగించాలని స్థానిక 21వ డివిజన్ టీడీపీ కార్యదర్శి మల్లెల వెంకటరమణమూర్తి, అతని కుటుంబసభ్యులు ఆమెతో వాగ్వాదానికి దిగి, తీవ్రంగా కొట్టారు. బాధితురాలు ఇంట్లోకి వెళ్లిపోతుండగా మూర్తి సోదరి, ట్రాన్స్జెండర్ మాధవి దాడి చేసి కొట్టింది. ఆమె వెంటపడి దుస్తులు చించేసి పూర్తిగా వివస్త్రను చేశారు. వదిలిపెట్టాలని బాధితురాలు ఎంతగా వేడుకున్నా కనికరించలేదు. నడిరోడ్డుపై మళ్లీ దౌర్జన్యానికి దిగగా స్థానిక మహిళలు అడ్డుకుని బాధితురాలికి దుస్తులు అందించారు. బాధితురాలు ఈ నెల 16న ఫిర్యాదు చేయడంతో మూర్తి, అతని సోదరితో కలిపి 9 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు.
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