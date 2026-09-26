ఎన్నికల సంఘం ఏకగ్రీవ వివరణతో అన్ని అపోహలకు తెరపడింది: సీఎం చంద్రబాబు
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఏకగ్రీవంగా ఇచ్చిన వివరణతో ఎన్నికల వ్యవస్థపై ఉన్న అపోహలకు తెరపడిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈసీ వివరణ రాజ్యాంగ సంస్థల విశ్వసనీయతను మరోసారి చాటిందన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 8:37 PM IST
CM Chandrababu Respond on Election Commission Unanimous Clarification : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఏకగ్రీవంగా ఇచ్చిన వివరణతో ఎన్నికల వ్యవస్థపై ఉన్న అపోహలకు తెరపడిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్, ఎన్నికల కమిషనర్లు ఎస్.ఎస్.సంధు, వివేక్ జోషి నేతృత్వంలోని ఈసీ వివరణ రాజ్యాంగ సంస్థల విశ్వసనీయతను మరోసారి చాటిందన్నారు. ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై నిర్ణయాలు నిబంధనల ప్రకారం సమష్టిగా తీసుకుంటారని స్పష్టం చేశారు.
స్వల్పకాలిక రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం భారత్ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ, ఎన్నికల ప్రక్రియపై అంతర్జాతీయ విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలు దురదృష్టకరమని చంద్రబాబు ఆక్షేపించారు. ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రజల తీర్పును ప్రతిబింబిస్తాయని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో గెలుపు, ఓటములను నాయకులు హుందాగా స్వీకరించాలని సూచించారు. రాజ్యాంగ సంస్థలపై గౌరవం అత్యంత కీలకమని స్పష్టం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని కాపాడటం అన్ని పార్టీల నాయకుల సమష్టి బాధ్యత అని సీఎం చంద్రబాబు 'ఎక్స్' వేదికగా తెలిపారు.
The unanimous clarification issued by the Election Commission, led by Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, alongside Election Commissioners S. S. Sandhu and Vivek Joshi, reaffirms the integrity and credibility of our constitutional institutions and puts to rest all the…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 26, 2026
అసలేం జరిగిందంటే? : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) విధానంలో అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయన్న నివేదికలు దేశ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న వేళ, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అత్యవసర సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. నేడు(శనివారం) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు నిర్వాచన్ సదన్లో జరిగిన సమావేశంలో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్, ఎన్నికల కమిషనర్లు డాక్టర్ సుఖ్బిర్ సింగ్ సంధు, డాక్టర్ వివేక్ జోషి పాల్గొన్నారు.
ఈ భేటీ అనంతరం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) సర్ ప్రక్రియ, కమిషన్ తీసుకునే నిర్ణయాలు, ఫారం- 6 సహా పలు అంశాలపై వివరణ ఇచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన SIR కు సంబంధించిన అన్ని ఉత్తర్వులు ముగ్గురు ఎన్నికల కమిషనర్లు ఏకగ్రీవ ఆమోదంతోనే జారీ అయ్యాయని ఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఇదే సమయంలో ఎన్నికల సంఘంలోని ఇద్దరు కమిషనర్లు సంధు, జోషి కేబినెట్ సెక్రటరీకి పంపిన లేఖలు పోల్ ప్యానెల్ లేదా ఐటీ విభాగానికి సంబంధించిన విధానపరమైన నిర్ణయం కాదని ఎన్నికల సంఘం వివరించింది. ఆ లేఖలు కేవలం డిప్యుటేషన్పై పనిచేస్తున్న ఒక అధికారి పనితీరు, విధుల కేటాయింపునకు సంబంధించినవని క్లారిటీ ఇచ్చింది.
SIR ఉత్తర్వులపై ఈసీ వివరణ : దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో సర్ ప్రక్రియ నిర్వహించడానికి 2025 జూన్ 24న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులకు కమిషన్ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపిందని ఈసీ పేర్కొంది. బిహార్లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రక్రియను బంగాల్తో పాటు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు విస్తరించినట్లు తెలిపింది. ఈ సర్ ఉత్తర్వులను 2026, మే 27న సుప్రీం కోర్టు సమర్థించిందని ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. అలానే 2025 అక్టోబర్ 27న 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు, 2026 మే 14న మరో 19 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు SIR షెడ్యూల్ జారీ చేసినప్పటికీ అవన్నీ కూడా ఈసీ ఏకగ్రీవ ఆమోదంతోనే జరిగాయని తెలిపింది. మూడో దశలో మిగిలిన 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో తుది ఓటర్ల జాబితా వచ్చాకే మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్యపై స్పష్టత వస్తుందని ఈసీ వెల్లడించింది.
'సర్'పై నిర్ణయాలన్నీ ఏకగ్రీవంగా తీసుకున్నవే- ఎలాంటి అనుమానాలొద్దు: ఈసీ
సర్పై భిన్నాభిప్రాయాల వేళ సీఈసీ, ఎన్నికల కమిషనర్లు భేటీ- పలు అంశాలపై క్లారిటీ- ఏం చెప్పారంటే?