'CEO సీఎం'గా కాదు - నీటిని అందించిన నాయకుడిగా గుర్తుండాలి: చంద్రబాబు
నా వారసత్వం నీటి ప్రవాహంలో కనిపించాలని కోరుకుంటున్నా- పోలవరం ఎడమ ప్రధాన కాల్వ, వెలిగొండ ప్రాజెక్టులు మైలురాళ్లు - దశాబ్దాల కలగా ఉన్న రెండు కీలక సాగునీటి ప్రాజెక్టులు వాస్తవరూపం- ‘ఎక్స్’లో చంద్రబాబు పోస్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 4:31 PM IST
CM Chandrabbau Respond on CEO CM : ‘CEO సీఎం’గా కంటే తాను ప్రజలకు నీటిని అందించిన నాయకుడిగా గుర్తుండాలని కోరుకుంటున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. తన వారసత్వం నీటి ప్రవాహంలో కనిపించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎడమ కాలువ ద్వారా గోదావరి జలాలను ఉత్తరాంధ్రకు తీసుకురావడంతో ప్రముఖ జాతీయ పత్రిక 'CEO CM TO Water Man' పేరుతో ఓ అర్టికల్ రాసింది. దానిపై సీఎం చంద్రబాబు ‘ఎక్స్’ వేదికగా స్పందించారు.
This week has been truly special, with two landmark irrigation projects reaching fruition in Andhra Pradesh. The #PolavaramLeftMainCanal and the #VeligondaProject have been decades in the making, and will transform lives and livelihoods across Uttarandhra and Rayalaseema.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 5, 2026
It… pic.twitter.com/NQs4k4XUWJ
పోలవరం ఎడమ ప్రధాన కాలువ, వెలిగొండ ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రానికి మైలురాళ్లుగా నిలిచాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. దశాబ్దాలుగా కలగా ఉన్న ఈ రెండు కీలక సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు వాస్తవ రూపం దాల్చాయని వెల్లడించారు. వీటి ద్వారా ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రజల జీవితాల్లో సరికొత్త మార్పు రానుందని, రైతుల్లో ఆశలు చిగురించి వ్యవసాయానికి కొత్త ఊపు వస్తుందని వివరించారు. తాగునీటి భద్రతకు ఈ ప్రాజెక్టులు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే ఆస్తులుగా మిగులుతాయన్నారు.
కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం : ఉత్తరాంధ్ర జలచరిత్రను మలుపు తిప్పే కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. గోదావరి జలాలతో ఉత్తరాంధ్ర తడిసి పరవశించింది. పోలవరం ఎడమ కాలువ నుంచి గోదారమ్మ గలగలా పారుతూ అనకాపల్లి గడ్డను ముద్దాడింది. నాలుగు నదులు, తూర్పు కనుమల్ని దాటుకుంటూ సాగిన ఈ జలప్రవాహానికి సీఎం చంద్రబాబు అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేటలో ఈనెల 2న జలహారతితో స్వాగతం పలికారు. 2.87 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, 5 లక్షల 23 వేల మంది దాహార్తిని తీర్చేలా తొలిదశ ప్రణాళిక సిద్ధమైంది.
వచ్చే ఏడాది విశాఖకు, ఆపై ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతితో అనుసంధానం చేసి 89 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు స్థిరీకరణను ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. అయితే గోదావరి ప్రయాణంలో అసలు సవాలు నదులు, కొండలు. పంపా, తాండవ, వరాహ, శారద నదుల ప్రవాహాలను దాటేందుకు సైఫన్లు, అక్విడెక్టులు నిర్మించారు. ఏలేరు నది బెడ్ లెవల్ కంటే దిగువ నుంచి నీటిని తరలించేందుకు సైఫన్ ఏర్పాటు చేశారు. పంపా నదిపై 30 మీటర్ల లోతు వరకు 312 పైల్స్తో అక్విడెక్ట్ నిర్మించడం ప్రాజెక్టు ఇంజనీరింగ్ ప్రత్యేకతను చాటుతోంది.
ఉపాధ్యాయులకు శుభాకాంక్షలు : మరోవైపు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ రాష్ట్రంలోని ఉపాధ్యాయులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పాఠ్యాంశాలతో పాటు విలువలు, క్రమశిక్షణను బోధిస్తూ భావి భారత పౌరులను తీర్చిదిద్దడంలో గురువుల పాత్ర కీలకమని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. భారతరత్న డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని జరుపుకునే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ప్రతి ఒక్కరిలో స్ఫూర్తి నింపాలని ఆకాంక్షించారు. తల్లి, తండ్రి తర్వాత ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉపాధ్యాయుడి స్థానం ప్రత్యేకమని నారా లోకేశ్ అన్నారు. విద్యార్థుల విజయాల్లో టీచర్ల పాత్ర ఎంతో కీలకమని, ఉపాధ్యాయులను గౌరవిస్తూ విలువలతో కూడిన విద్య, విజ్ఞానవంతమైన సమాజ నిర్మాణానికి అందరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
పాఠ్యాంశాలతో పాటు విలువలు బోధిస్తూ, క్రమశిక్షణ నేర్పుతూ విద్యార్ధులను తీర్చిదిద్దే ఉపాధ్యాయులందరికి ‘‘ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం’’ శుభాకాంక్షలు. భారత రత్న డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి సందర్భంగా నిర్వహించుకునే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం మనందరిలో స్ఫూర్తి నింపాలి. ఆదర్శ జీవితం గడిపి… pic.twitter.com/3nrtMFCctk— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 5, 2026
మాట ఇచ్చి నిలబెట్టుకున్నా - వెలిగొండ బంగారు కొండ అవుతుంది: సీఎం చంద్రబాబు
ఉత్తరాంధ్రలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం - అనకాపల్లి గడ్డను ముద్దాడిన గోదావరి జలాలు