అభివృద్ధికి దక్కిన ఆమోదం ఈ విజయం - అందరికీ కృతజ్ఞతలు: చంద్రబాబు
CM CHANDRABABU ON ELECTION RESULTS : రాష్ట్రంలో జరిగిన స్థానిక ఎన్నికల్లో అఖండ విజయం సాధించామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల కంటే కూటమికి ప్రజాదరణ పెరిగిందని వివరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 2:07 PM IST
స్థానిక ఎన్నికల్లో ప్రజలు వైఎస్సార్సీపీని మరింతగా తిరస్కరించి కూటమికి ఘన విజయాన్ని అందించారని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పట్టణాలు, పల్లెలు, అన్ని వర్గాల్లోనూ కూటమికి ఒకే తరహా మద్దతు లభించిందని తెలిపారు. ప్రశాంతంగా జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఓట్లు వేసి కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించారని చెప్పారు. కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించిన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నానని చంద్రబాబు అన్నారు. రెండున్నరేళ్ల పాలనలో అభివృద్ధికి, సుపరిపాలనకు ప్రజలు ఇచ్చిన ఆమోదమే ఈ ఫలితాలని స్పష్టం చేశారు. స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలపై చంద్రబాబు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల కంటే కూటమికి ప్రజాదరణ పెరిగిందని వివరించారు.
కేడర్ బేస్ పార్టీ టీడీపీ అని, సేవా భావమే తమ రాజకీయ విధానమని చంద్రబాబు తేల్చిచెప్పారు. రాజకీయాల్లో నూతన ఒరవడికి శ్రీకారం చుడుతూ కూటమిగా పని చేశామని, అన్ని జిల్లాల్లోనూ ప్రజలు కూటమి వైపే మొగ్గు చూపారని తెలిపారు. అనకాపల్లి, కోనసీమ, కాకినాడ, పల్నాడు, పశ్చిమ గోదావరి, విశాఖ జిల్లాల్లో వైఎస్సార్సీపీకి ప్రజా మద్దతు లభించలేదని వివరించారు. రెండున్నరేళ్లుగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సుపరిపాలన కోసం కృషి చేశామని, విధ్వంస పాలన నుంచి రాష్ట్రాన్ని పునరుద్ధరించేలా స్వర్ణాంధ్ర విజన్ రూపొందించామని గుర్తు చేశారు.
కూటమికి ప్రజాదరణ మరింత పెరిగింది : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమికి ప్రజాదరణ మరింత పెరిగిందని ఓట్ల శాతం స్పష్టం చేస్తోందని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు తెలిపారు. పట్టణ, పరిషత్ ఎన్నికల్లో కలిపి కూటమి 58.9 శాతం ఓట్లు సాధించిందని వెల్లడించారు. 2024 ఎన్నికల్లో వచ్చిన 55.3 శాతం ఓట్లతో పోలిస్తే ఆదరణ పెరిగిందని వివరించారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమికి, వైఎస్సార్సీపీకి మధ్య ఓట్ల శాతంలో 25.34 శాతం వ్యత్యాసం ఉందన్నారు. పట్టణాల్లో ఎన్డీఏకు 59.9 శాతం, వైఎస్సార్సీపీకి 34.3 శాతం ఓట్లు వచ్చాయని, కూటమి స్ట్రైక్ రేట్ 94 శాతంగా ఉందని వివరించారు.
జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ 57.6 శాతం, వైఎస్సార్సీపీ 39.7 శాతం ఓట్లు సాధించాయని, కూటమి స్ట్రైక్ రేట్ 87.5 శాతంగా నమోదైందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. పట్టణాల్లో కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ మధ్య ఓట్ల శాతం వ్యత్యాసం 25.60 శాతం కాగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 17.9 శాతంగా ఉందన్నారు. మొత్తం 9,818 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గానూ కూటమి 7,803 స్థానాలను గెలుచుకుందని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 90 శాతం మండల అధ్యక్ష స్థానాలను దక్కించుకుందని వెల్లడించారు.
ఆ జిల్లాల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఖాతా తెరవలేదు : పట్టణాల్లో ఎన్డీఏకు 65.7 శాతం, వైఎస్సార్సీపీకి 27.42 శాతం పోస్టల్ బ్యాలెట్లు రాగా, పరిషత్ ఎన్నికల్లో కూటమికి 62.83 శాతం, వైఎస్సార్సీపీకి 31.46 శాతం వచ్చాయని వివరించారు. మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గానూ కూటమి 575 స్థానాలను గెలుచుకుందని, 28 జిల్లాలకు 27 జిల్లాల్లో ఆధిక్యత సాధించిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో మాత్రమే వైఎస్సార్సీపీ కూటమి కంటే ఎక్కువ స్థానాలు గెలుచుకుందని, ఏడు జిల్లాల్లో వైఎస్సార్సీపీకి ఒక్క జడ్పీటీసీ స్థానం కూడా దక్కలేదని వివరించారు. అనకాపల్లి, కోనసీమ, కాకినాడ, మార్కాపురం, పల్నాడు, పశ్చిమ గోదావరి, విశాఖ జిల్లాల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఖాతా తెరవలేదని వెల్లడించారు.
పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా ఎస్ఐపీబీ, కేబినెట్ సమావేశాల ద్వారా వేగంగా అనుమతులు ఇచ్చామని, వివిధ శాఖల ప్రగతి నివేదికలను కూడా ప్రజల ముందు ఉంచామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రాయలసీమను అభివృద్ధి సీమగా మార్చేలా నీటిని అందించడంతో పాటు పరిశ్రమలను తీసుకొచ్చామని, సూపర్ ఎల్నినో వంటి తీవ్ర కరవు పరిస్థితుల్లోనూ ప్రజలకు ఇబ్బందులు రాకుండా చర్యలు తీసుకున్నామని వివరించారు. రాయలసీమను గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్గా తీర్చిదిద్దుతామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో కరవుతో పాటు కోస్తాంధ్రలో తుపాన్ల వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎదురైనా, సాంకేతికత సాయంతో ముందస్తు అంచనాలు వేసి హెచ్చరికలు జారీ చేశామని వివరించారు.
" స్థానిక ఎన్నికల్లో అఖండ విజయం సాధించాం. ప్రజలకు కష్టం వచ్చినప్పుడు అండగా నిలిచాం. అందుకే ఎన్నికల్లో ప్రజలు కూటమికి అండగా నిలిచారు. పట్టణాలు, పల్లెలు అనే తేడా లేకుండా కూటమికి ప్రజలు మద్దతు పలికారు. అభివృద్ధి, సుపరిపాలనకు ప్రజలు ఇచ్చిన గౌరవమే ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు. ఉద్యోగులు కూడా కూటమి వైపే ఉన్నారనడానికి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫలితాలే నిదర్శనం. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికలతో పోలిస్తే కూటమికి ప్రజాదరణ పెరిగిందని ఓట్ల శాతం స్పష్టం చేస్తోంది. కూటమికి మూడున్నర శాతం ఓట్లు పెరగ్గా వైఎస్సార్సీపీకి ఆరున్నర శాతం ఓట్లు తగ్గాయి. రెండున్నరేళ్ల పాలన తర్వాత ప్రజల స్పందనకు ఈ ఫలితాలు నిదర్శనం. మంచి రాజకీయాలు సుపరిపాలనకు నాంది పలుకుతాయన్న నమ్మకం మరోసారి రుజువైంది." - చంద్రబాబు, తెలుగుదేశం అధినేత, ముఖ్యమంత్రి
అభ్యర్థులకు డిగ్రీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విద్యార్హత : టీడీపీ తరఫున మేయర్లు, చైర్పర్సన్లుగా గెలిచిన 70 మందిలో 55 మంది డిగ్రీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విద్యార్హత కలిగినవారని చంద్రబాబు తెలిపారు. వీరిలో 42 మంది మహిళలు ఉండగా 44 మంది బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందినవారని చెప్పారు. టీడీపీ గెలిచిన పది మేయర్ పదవుల్లో ఎనిమిది మంది మహిళలే ఉన్నారని, రాజకీయాల్లో తాము చేసిన ప్రయోగాలు మంచి ఫలితాలనిచ్చాయని అన్నారు. ఈ నాయకత్వం మరో 30 ఏళ్లకు సరిపోయేలా భవిష్యత్ నాయకులను అందిస్తుందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభంజనం సృష్టించి, 100 స్థానాలకు గానూ 94 చోట్ల జయకేతనం ఎగురవేసి 82 శాతం వార్డులను కైవసం చేసుకుందని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు వెల్లడించారు. మొత్తం 3,941 వార్డుల్లో 3,233 స్థానాలను గెలుచుకున్నామని, 13 మేయర్ పదవులకు గానూ 12, 87 చైర్పర్సన్ పదవులకు గానూ 82 దక్కించుకున్నామని తెలిపారు. టీడీపీ 70, జనసేన 20, బీజేపీ 4 చొప్పున మేయర్, చైర్పర్సన్ పదవులు సాధించాయని వివరించారు. 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 95 చోట్ల కౌన్సిల్ మెజారిటీ సాధించామని, 16 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో అన్ని వార్డులనూ కూటమి గెలుచుకుందని చెప్పారు. అనంతపురం మేయర్ ఓడిపోయినా కార్పొరేటర్లలో కూటమి బలం ఎక్కువగా ఉందన్నారు.
కడప జిల్లాలో రౌడీ రాజకీయం అంతమైంది : విశాఖలో 2,47,817, విజయవాడలో 1,30,872, గుంటూరులో 96,294 ఓట్ల మెజారిటీ సాధించామని వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు గానూ కేవలం నాలుగు చోట్లే గెలిచిందని, 13 మేయర్ పదవుల్లో ఒక్కటి మాత్రమే దక్కించుకుందని చంద్రబాబు తెలిపారు. మొత్తం 3,941 వార్డుల్లో 558 స్థానాలకే పరిమితమైందని, 22 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఒక్క వార్డును కూడా గెలుచుకోలేకపోయిందని చెప్పారు. పులివెందులలో కూటమి 13,875 ఓట్ల మెజారిటీతో చైర్పర్సన్ పదవిని, 40 వార్డులకు గానూ 37 వార్డులను గెలుచుకుందని వెల్లడించారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, స్వేచ్ఛగా ఎన్నికలు జరగడం వల్లే ఈ ఫలితాలు వచ్చాయని, కడప జిల్లాలో రౌడీ రాజకీయం అంతమైందని, అక్కడి తొమ్మిది పట్టణ స్థానిక సంస్థలూ కూటమి ఖాతాలో చేరాయని వ్యాఖ్యానించారు.
28 రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండో స్థానం : ప్రతి ప్రాంతానికి, ప్రతి వర్గానికీ అభివృద్ధి ఫలాలు అందుతున్నాయనడానికి యాక్సెస్ ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్లో ఏపీ సాధించిన స్థానమే నిదర్శనమని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. 2026 సూచీలో 28 రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండో స్థానంలో నిలిచిందని తెలిపారు. జీవన ప్రమాణాలతో పాటు సామాజిక, ఆర్థిక భద్రత, మౌలిక వసతులు, విద్య, వైద్యం వంటి అంశాల్లో ప్రజలకు మెరుగైన సదుపాయాలు అందుతున్నాయని వివరించారు. కుటుంబ స్థాయి నుంచి కమ్యూనిటీ ఆస్తుల వరకు పరిశుభ్రమైన గ్రామాలు, పట్టణాల నిర్మాణంలో ఏపీ ముందంజలో ఉందన్నారు. ప్రతి ప్రాంతానికి, ప్రతి వర్గానికీ పాలన, అభివృద్ధి చేరువవుతున్నాయని అందుకే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రజలు కూటమికి అండగా నిలిచారని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
గొడ్డలి పార్టీ రాజకీయాలకు కాలం చెల్లింది : హింస, దాడులు, హిట్ అండ్ రన్ రాజకీయాలతో ప్రజా తీర్పును మార్చలేరని సీఎం చంద్రబాబు వైఎస్సార్సీపీపై ధ్వజమెత్తారు. గొడ్డలి పార్టీ హిట్ అండ్ రన్ రాజకీయాలకు కాలం చెల్లిందని స్పష్టం చేశారు. విశాఖకు తమ ప్రభుత్వం వెలుగులు తీసుకొస్తే మేయర్ స్థానాన్ని 2.50 లక్షల ఓట్ల మెజారిటీతో ప్రజలు గెలిపించారని తెలిపారు. ప్రజల కోసం కష్టపడే పార్టీల వెంటే ప్రజలు ఉంటారని ఈ ఎన్నికలతో నిరూపితమైందని, రాజకీయ పార్టీకి ప్రజల దీవెనల కంటే గొప్ప రివార్డు మరొకటి ఉండదని అన్నారు. కీలకమైన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అన్ని విధాలా ప్రయత్నించిందని చంద్రబాబు విమర్శించారు. బీసీ రిజర్వేషన్లు, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ, డీలిమిటేషన్పై పిటిషన్లు వేసిందని, అయితే సుప్రీంకోర్టు వారి ప్రయత్నాలకు అడ్డుకట్ట వేసిందని చెప్పారు.
వైఎస్సార్సీపీ నేరాలు, ఘోరాలు, హింసాత్మక రాజకీయాలనే నమ్ముకుందని మండిపడ్డారు. తీవ్రవాదుల తరహాలో దాడులు చేసి పారిపోయే హిట్ అండ్ రన్ ధోరణిని అనుసరిస్తోందని విమర్శించారు. రౌడీ రాజకీయాలు, డ్రామాలతో ప్రజాతీర్పును మార్చలేరని, రక్తతర్పణాలు, రప్ప రప్పా రాజకీయాలను ప్రజలు ఎప్పుడూ ఆమోదించరని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడికి ప్రజాస్వామ్యంపై నమ్మకం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. తాము ఎన్నికల కంటే తుపాన్లు, ప్రజా సమస్యలపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి పనిచేశామని చంద్రబాబు తెలిపారు. రెండు తుపాన్లతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నా కనీసం ఒక రాజకీయ పార్టీగా వైఎస్సార్సీపీ స్పందించలేదని విమర్శించారు. ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వానికి అండగా నిలవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఓటర్లు కూటమికి మద్దతు పలికారని చెప్పారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమికి ఘన విజయం - అభివృద్ధికే పట్టం కట్టిన ప్రజలు
పరిషత్ ఫలితాల్లో చతికిలపడ్డ వైఎస్సార్సీపీ - ‘ఫ్యాన్ ’ రెక్కలు విరిచేసిన ఓటర్లు