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"శభాష్ అవ్వా" - తిరుమలకు కాలినడకన 116 ఏళ్ల వృద్ధురాలు

కలియుగ దైవం శ్రీవారి దర్శనం కోసం కాలినడకన తిరుమల కొండకు - శభాష్ అవ్వా అంటూ ఎక్స్​లో ఆమె వీడియోను పోస్ట్ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Praises 116 Year Old Devotee
Chandrababu Praises 116 Year Old Devotee (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 11:01 PM IST

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Chandrababu Praises 116 Year Old Devotee : నిజమైన భక్తికి వయసు కేవలం ఒక అంకె మాత్రమే అని కర్ణాటకకు చెందిన 116 ఏళ్ల అవ్వ నిరూపించారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. కలియుగ దైవం శ్రీవారి దర్శనం కోసం కాలినడకన తిరుమల కొండను ఎక్కడం అందరినీ అబ్బురపరిచిందన్నారు. కొండ ఎక్కేందుకు పెద్దావిడకు మద్దతిచ్చిన కుటుంబసభ్యులను అభినందించారు. శభాష్ అవ్వా అంటూ ఎక్స్​లో ఆమె వీడియోను ముఖ్యమంత్రి పోస్ట్ చేశారు.

శ్రీవారి దర్శనం కోసం 116 ఏళ్ల వృద్ధురాలు నవనీతమ్మ కాలినడకన తిరుమలకు రావడంపై టీటీడీ (TTD) ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు స్పందించారు. వృద్ధురాలితో పాటు ఆమె కుటుంబసభ్యులకు వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం కల్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు. తనకు ఆ భాగ్యం దక్కడం ఆనందంగా ఉందని ఎక్స్‌లో ఆయన పోస్ట్ చేశారు.

ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం : 116 ఏళ్ల వయసులోనూ శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనం కోసం కాలినడకన తిరుమలకు చేరుకున్న ఆ వృద్ధ భక్తురాలి అచంచల భక్తి ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని టీటీడీ ఛైర్మన్​ బీఆర్​ నాయుడు అన్నారు. " 116 ఏళ్ల వయసులోనూ శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనం కోసం కాలినడకన తిరుమలకు చేరుకున్న ఆ వృద్ధ భక్తురాలి అచంచల భక్తి ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. ఆమెతోపాటు కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీవారి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. సోమవారం ఉదయం వారికి వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం కల్పిస్తున్నాం. వృద్ధురాలు నవనీతమ్మకు శ్రీవారి అనుగ్రహం సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను " అని టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు పేర్కొన్నారు.

నడకమార్గంలో తిరుమలకు : వృద్ధురాలు శనివారం అలిపిరి నడకమార్గంలో తిరుమలకు వచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను కొందరు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయడంతో ఇది వైరల్​ అయ్యింది. తొలుత వృద్ధురాలి వివరాలు తెలియరాలేదు. కర్ణాటకకు చెందిన వారిగా ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై టీటీడీ ఛైర్మన్‌ స్పందించి వృద్ధురాలి వివరాలు తెలిస్తే తన కార్యాలయాన్ని నేరుగా సంప్రదించాలని ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

ఈ క్రమంలో టీటీడీ విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది ఆమె వివరాలను సేకరించారు. తమిళనాడుకు చెందిన నవనీతమ్మగా గుర్తించారు. ప్రస్తుతం తిరుపతి జీవకోనలో బంధువుల వద్ద ఉంటున్నట్లు టీటీడీ ఛైర్మన్‌కు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో మరోసారి టీటీడీ ఛైర్మన్‌ స్పందించి వృద్ధురాలితో పాటు కుటుంబసభ్యులకు సోమవారం ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం కల్పిస్తామని అన్నారు.

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