ఏపీ రైతులకు ఉగాది కానుక - మూడో విడత 'అన్నదాత సుఖీభవ-పీఎం కిసాన్' నిధులు విడుదల
కూటమి ప్రభుత్వ ఉగాది కానుకగా మూడో విడత నిధుల విడుదల - 46.85 లక్షలమంది రైతులకు రూ.6 వేల చొప్పున జమ - గన్నవరంలో అన్నదాత సుఖీభవ- పీఎం కిసాన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 9:52 PM IST
CM Chandrababu Release PM Kisan-Annadata Sukhibhava Funds : వ్యవసాయంలో రైతులకు సాంకేతిక సహకారం అందించేలా త్వరలోనే ఏఐ ఆగ్రోనమిస్ట్ను రాష్ట్రమంతటా అందుబాటులోకి తెస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. పెట్టుబడి సాయం కింద అన్నదాత- సుఖీభవ నిధులను కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గం సూరంపల్లిలో నేడు విడుదల చేశారు. 46లక్షల 85వేల మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.6 వేల చొప్పున జమ చేసినట్లు ప్రకటించారు.
ఈ సందర్భంగా ఏలూరు జిల్లాలో 500 ఎకరాల్లో కోకో సిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. యుద్ధం వల్ల కోడిగుడ్లు, సీమ అరటి ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు ఆగిపోయాయన్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధిలో రైతులది కీలక పాత్ర అని అన్నారు. వ్యవసాయంలో ఆధునిక టెక్నాలజీ వాడేలా ప్రోత్సహిస్తున్నామన్నారు. సాగు పద్ధతుల్లో ఆధునికీకరణ తెస్తున్నామని చెప్పారు.
24 గంటల్లో రైతుల ఖాతాల్లో నగదు జమ : ‘‘రైతుల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నాం. పంటలకు సమయానికి సాగునీరు అందిస్తున్నాం. పట్టిసీమ ద్వారా గోదావరి నీటిని కృష్ణా జలాలతో కలిపాం. రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని ఆ రోజు చెప్పాం. మీరు అండగా నిలిచారు. ఈ 20 నెలల్లో ఒక్కో అడుగు ముందుకేశాం, సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నాం. అనేక సమస్యలున్నా రైతుల కోసం అనేక పనులు చేశాం. ధాన్యం సేకరించాక 24 గంటల్లో మీ ఖాతాల్లో నగదు జమ చేశాం. రైతు ఇబ్బంది పడకూడదనే అనేక రకాలుగా ఆదుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఒక్కో రైతుకు రూ.6 వేలు ఇస్తున్నాం. రైతుల ఖాతాల్లో ఏటా రూ.20వేలు జమ చేస్తున్నాం. కేంద్రం రూ.6వేలు ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.14 వేలు ఇస్తోంది" అని చంద్రబాబు తెలిపారు.
ఆ బాధ్యత సాగునీటి సంఘాలదే : " ఆక్వా కల్చర్ రైతులకు రాయితీ కింద రూ.810 కోట్లు ఇచ్చాం. రైతులకు వ్యవసాయ పనిముట్లు ఇచ్చాం. డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే చేయిస్తున్నాం. చెరువులు బాగు చేసి నీరు నింపేలా చర్యలు తీసుకున్నాం. ఖరీఫ్, రబీకి వాడుకున్నా ఇంకా చెరువుల్లో నీళ్లున్నాయి. మేం చేపట్టిన చర్యలతో భూగర్భజలాలు పెరిగాయి. కాలువల్లో పూడిక తీయాలని, డ్రెయిన్లు బాగు చేయాలని ఆదేశించాం. నీటి భద్రత ఇచ్చే బాధ్యత సాగునీటి సంఘాలదే. భూగర్భ జలాలు పెంచాలి. చివరి భూములకూ నీళ్లు ఇవ్వాలి.
గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం పూర్తి చేస్తాం. కృష్ణా డెల్టా మొత్తం సస్యశ్యామలం చేస్తాం. రైతుల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్తాం, పంటలపై అవగాహన కల్పిస్తాం. డిమాండ్ ఆధారిత పంటలు వేసేలా రైతులను ప్రోత్సహిస్తాం. వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు మరిన్ని రావాలి. గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతులు పెరగాలి. ఎక్కడికక్కడ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం’’ అని చంద్రబాబు అన్నారు.
" రైతుల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్తాం, పంటలపై అవగాహన కల్పిస్తాం. ఇప్పుడు అన్నం తినేవారు తగ్గిపోతున్నారు, రైతులు గమనించాలి. డిమాండ్ ఆధారిత పంటలు వేసేలా రైతులను ప్రోత్సహిస్తాం. నూజివీడు మామిడి, అరకు కాఫీ, గుంటూరు మిరప చాలా ప్రసిద్ధి. ఏలూరు సమీపంలో 500 ఎకరాల్లో కోకో సిటీ తెస్తున్నాం. ఏ పంటలు వేయాలో రైతులు కలిసి చర్చించుకోవాలి. ప్రతిచోటా భూసార పరీక్షలు చేయిస్తున్నాం. రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ వివరాలు చెబుతున్నాం. వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు మరిన్ని రావాలి. గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతులు పెరగాలి. ఎక్కడికక్కడ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. గల్ఫ్ యుద్ధం వల్ల రాయలసీమ నుంచి అరటి ఎగుమతి ఆగింది." - సీఎం చంద్రబాబు
వారు రాజకీయాల్లో ఉండటానికి అర్హత ఉందా? : వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు చేసిన పాపాలు గురించి మాట్లాడితే ప్రజలకు వాళ్ల అసలు స్వరూపం బయటపడుతుందనే భయంతో కోర్టులకు వెళ్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దుయ్యబట్టారు. అలాంటి వాళ్లు రాజకీయాల్లో ఉండటానికి అర్హత ఉందా? అని నిలదీశారు. లడ్డూ అంశంపై ఎవరూ మాట్లాడకూడదని సుప్రీంకు వెళ్లారని మండిపడ్డారు. నాడు వివేకా హత్య విషయంలోనూ, చెల్లెలు సునీతారెడ్డిని కూడా మోసం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. ఎన్నికలయ్యాక కోర్టుకు వెళ్లి వివేకా హత్యపై ఎవరూ మాట్లాడకూడదని గ్యాగ్ ఆర్డర్ తెచ్చారని చంద్రబాబు తెలిపారు.
ఇప్పుడూ కల్తీ నెయ్యితో లడ్డూను అపవిత్రం చేసి ఎవరూ మాట్లాడకూడదని కోర్టుకు వెళ్లారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయాల్లో ఉండే ఎవరైనా పద్దతి ప్రకారం పని చేయాలని హితవుపలికారు. తాను హిందువును హిందూ మతం పాటిస్తానని, ముస్లింల సాంప్రదాయాలను, క్రిస్టియన్లను, చర్చిలను గౌరవిస్తానని తెలిపారు. హిందూ దేవాలయాల పవిత్ర కాపాడాల్సిన బాధ్యత తనపై ఉందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
