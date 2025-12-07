ETV Bharat / state

సమస్యలు విని అక్కడికక్కడే పరిష్కారం - టీడీపీ కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు

ప్రజలు, టీడీపీ శ్రేణుల నుంచి వినతులు స్వీకరించిన సీఎం చంద్రబాబు - మరికొన్నింటిని ఆయా శాఖలకు సిఫారసు చేసిన సీఎం - కొన్ని సమస్యలకు అక్కడికక్కడే పరిష్కారం చూపిన చంద్రబాబు

CM Chandrababu Received Petitions in TDP Office
CM Chandrababu Received Petitions in TDP Office (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 10:25 AM IST

2 Min Read
CM Chandrababu Received Petitions in TDP Office: సమస్యలు విన్నవించుకునేందుకు మంగళగిరిలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయానికి వచ్చిన ప్రజలు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తల నుంచి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శనివారం వినతులు స్వీకరించారు. వారి వద్దకు స్వయంగా వెళ్లి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. కొన్ని సమస్యలకు అక్కడికక్కడే పరిష్కారం చూపారు. మరికొన్నింటిని ఆయా శాఖలకు సిఫార్సు చేశారు.

పలువురు వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు. ఆర్థిక సహాయం చేసి ఆదుకోవాలని చంద్రబాబుకు వినతిపత్రం అందించారు. సుప్రీంకోర్టు స్టే ఆర్డర్ ఉన్నా అధికారులు పట్టించుకోకుండా తమ ఇళ్లను కూలగొట్టారని విజయవాడ జోజినగర్‌కు చెందిన బాధితులు వాపోయారు. తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, వేతనాలు పెంచాలని జాతీయ ఉపాధిహామీ పథకంలో పని చేస్తున్న జూనియర్ ఇంజినీర్లు, టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్లు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ల సంఘాల ప్రతినిధులు కోరారు.

ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించిన సీఎం చంద్రబాబు - కొన్ని సమస్యలకు అక్కడికక్కడే పరిష్కారం (ETV Bharat)

మొక్కజొన్న పంట మద్దతు ధరకు కాకుండా దళారులు తక్కువకు కొనుగోలు చేస్తున్నారని నందిగామకు చెందిన రైతులు సమస్య చెప్పుకున్నారు. మార్కెఫెడ్‌ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలని కోరారు. సమస్యలు పరిష్కరించే బాధ్యత తనదని అందరికీ సీఎం హామీ ఇచ్చారు. మొక్కజొన్న పంట మద్దతు ధర క్వింటాలుకు రూ.2,400 కాగా, దళారులు రూ.1,800లకు మాత్రమే కొంటున్నారు అని నందిగామకు చెందిన పలువురు రైతులు చంద్రబాబుకు ఫిర్యాదు చేశారు. రైతులు నష్టపోకుండా మార్కెఫెడ్‌ ద్వారా మొక్కజొన్న కొనుగోళ్లు చేపట్టాలని సీఎం కోరారు.

'మా మాజీ సైనికుల కోసం కార్పొరేషన్​ ప్రకటన ఇచ్చారు. దానికి సంబంధించి రూ.10 కోట్లు కేటాయించారు. కానీ పదవులు ఇవ్వలేదు. అప్లికేషన్​తో సహా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లాను. త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మా మీద కక్షసాధింపు చర్యలు తీసుకుంది. ఐదేళ్లు మా భర్తను సస్పెండ్​ చేసింది. ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా కిడ్నాప్​ కేసు పెట్టింది. సంవత్సరం పైనే అవుతున్నా ఆ కేసు నుంచి అతని పేరు తీయలేదు. ఉద్యోగానికి వెళ్లితే కేసు పేరు తీసేస్తే చేస్తామని అంటున్నారు. ఈ సమస్యను సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. కలెక్టర్​కు పంపించి పరిష్కారిస్తామని అన్నారు.' - బాధితులు

