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అమరావతి పేరు రామోజీ రావు సూచించారు : సీఎం చంద్రబాబు

రాజధాని పేరుపై ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించిన చంద్రబాబు- దివంగత మీడియా దిగ్గజం రామోజీరావు ఈ పేరు సూచించారని వెల్లడి - సమగ్ర పరిశోధన తర్వాతే రామోజీరావు ఆ పేరును సిఫార్సు చేశారని వ్యాఖ్య

Chandrababu Revealed Amaravati Name
Chandrababu Revealed Amaravati Name (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 8:34 PM IST

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Chandrababu Revealed Amaravati Name : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా 'అమరావతి' పేరు వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. రాజధాని పేరును సిఫార్సు చేసింది దివంగత మీడియా దిగ్గజం రామోజీరావు అని ఆయన గుర్తుచేశారు. రాజధానిలో సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు ఈ-3ని ప్రారంభించిన అనంతరం చంద్రబాబు ఈ మేరకు మాట్లాడారు.

రాజధానికి 'అమరావతి' పేరు సూచించింది రామోజీరావే : సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

ఈ సందర్భంగా నవ్యాంధ్రకు కొత్త రాజధానిని నిర్మించాలని నిర్ణయించిన సమయంలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలను చంద్రబాబు వివరించారు. ఆ సమయంలో రామోజీరావు తనకు స్వయంగా ఫోన్ చేశారని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాంతానికి ఒక గొప్ప చారిత్రక నేపథ్యం ఉందని ఆయన తనతో అన్నారని, అందుకే కొత్త రాజధాని పేరు 'అమరావతి' అని పెడితే బాగుంటుందని సూచించారని తెలిపారు. రామోజీరావు ఊరికే ఆ పేరును సిఫార్సు చేయలేదని దాని వెనుక ఆయన ఎంతో సమగ్రమైన పరిశోధన చేశారన్నారు.

ఒక మంచి పనిని తలపెడితే, దానికి సహకరించే వారు ఎప్పుడూ ఉంటారనడానికి రామోజీరావే నిలువెత్తు ఉదాహరణ అని చంద్రబాబు వివరించారు. రామోజీరావు నోట అమరావతి పేరు వినగానే తనలో ఓ తెలియని 'వైబ్' (ఉత్సాహం) కలిగిందని వెల్లడించారు. ఆయన సూచించిన ఈ పేరును ఎక్కడ చెప్పినా అందరూ బాగుందని ఏకగ్రీవంగా మద్దతు తెలిపారని, వ్యతిరేకించిన వారు ఒక్కరు కూడా లేరని గుర్తుచేశారు. అదే అమరావతి పేరుకున్న గొప్పతనమన్నారు.

రైతులకు పాదాభివందనం : అమరావతి నిర్మాణంలో రైతుల భాగస్వామ్యాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. అన్నదాతల సహకారం, త్యాగం లేనిదే ఈ రాజధాని లేదని ఉద్ఘాటించారు. అమరావతిని ఒక అద్భుతమైన విశ్వనగరంగా నిర్మించతలపెట్టామని చెప్పారు. ఈ మహాసంకల్పంలో భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్క రైతుకూ తాను శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నానని చంద్రబాబు అన్నారు.

"రాజధాని నిర్మించాలని నిర్ణయించినప్పుడు రామోజీరావు నాకు ఫోన్ చేశారు. ఈ ప్రాంతానికి ఒక చరిత్ర ఉందని, రాజధానికి 'అమరావతి' పేరు పెట్టాలని ఆయన సిఫార్సు చేశారు. ఆ పేరు చెప్పగానే నాలో తెలియని వైబ్ కలిగింది. ఆయన ఊరికే ఆ పేరు చెప్పలేదు, సమగ్ర పరిశోధన చేశాకే నాకు సూచించారు. ఆ పేరుకు అందరూ ఏకగ్రీవంగా మద్దతు పలికారు. రైతుల సహకారం లేనిదే నేడు అమరావతి లేదు." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

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