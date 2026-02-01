ETV Bharat / state

తిరుమల పవిత్రమైన ప్రాంతం - వెంకటేశ్వరస్వామితో పెట్టుకుంటే ఈ జన్మలోనే అనుభవిస్తారు: చంద్రబాబు

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే తిరుమల పవిత్రత కాపాడేందుకు చర్యలు చేపట్టామన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రక్షాళనలో భాగంగానే శ్యామలరావును పంపామని వెల్లడి

CM Chandrababu on Budget and Tirumala Laddu Issue
CM Chandrababu on Budget and Tirumala Laddu Issue (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 7:25 PM IST

4 Min Read
CM Chandrababu on Budget and Tirumala Laddu Issue : తిరుమల శ్రీనివాసుడి పవిత్రతను కాపాడాలని తాను ప్రయత్నిస్తుంటే మహాపాపం చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తనపైనే ఎదురుదాడి చేస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు ఆక్షేపించారు. వెంకటేశ్వరస్వామితో పెట్టుకుంటే ఈ జన్మలోనే ఫలితం అనుభవిస్తారని చురకలు అంటించారు. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సీఎం మాట్లాడారు.

తిరుమల పవిత్రమైన ప్రాంతం - వెంకటేశ్వరస్వామితో పెట్టుకుంటే ఈ జన్మలోనే అనుభవిస్తారు: చంద్రబాబు (ETV)

‘"తిరుమల పవిత్రమైన ప్రాంతం. మేం వచ్చిన వెంటనే తిరుమల పవిత్రతను కాపాడేందుకు చర్యలు చేపట్టాం. ప్రక్షాళనలో భాగంగానే శ్యామలరావును పంపాం. అప్పుడే శ్యామలరావు ఎన్‌డీడీబీ నివేదిక అడిగారు. కల్తీ నెయ్యి ఘటనపై ఎన్‌డీడీబీ నివేదిక వచ్చాకే మాట్లాడా. జంతు కొవ్వులు ఉన్నాయని కల్తీ చేశారని అప్పుడే చెప్పా. నేను మాట్లాడాక నానా యాగీ చేశారు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు. కల్తీ నెయ్యి ఘటనలో దర్యాప్తు కోసం సిట్‌ వేశాం. నేను క్షమాపణలు చెప్పాలనే పరిస్థితికి వచ్చారు వాళ్లనేం అనాలి.

వైఎస్సార్సీపీ నేతల ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో ఇది ఒక ఉదాహరణ. శ్రీవారు నేను నమ్మే దేవుడు, వేంకటేశ్వరస్వామి దగ్గర నేను సామాన్య భక్తుడినే. వైకుంఠద్వారం గుండా వెళ్లి శ్రీవారిని ఎప్పుడూ దర్శించుకోలేదు. తిరుమల శ్రీవారితో పెట్టుకుంటే ఈ జన్మలోనే అనుభవిస్తారు. తిరుమలలో మహాపాపం చేశారు. అపచారం చేశారు. అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ బదిలీపై ఇప్పుడు మాట్లాడను’’ అని సీఎం తెలిపారు.

ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌కు అభినందనలు : అదేవిధంగా కేంద్ర బడ్జెట్​లో ఏపీకి కేటాయింపులపై సీఎం చంద్రబాబు స్పదించారు. పౌరుల జీవనశైలిని మార్చేందుకు కేంద్ర బడ్జెట్‌ దోహదపడుతుందన్నారు. గొప్ప బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌కు అభినందనలు తెలిపారు. ‘‘రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిన అంశాల్లో మరింత దూకుడుగా వెళ్లేందుకు ఈ బడ్జెట్టు సహకరించేలా ఉంది. రాష్ట్రం అమలు చేస్తున్న ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానానికి ఈ బడ్జెట్ మరింత సహకరించేలా ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఎంఎస్ఎంఈలపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది.

వీటిని మరింత బలోపేతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మహిళలు, రైతులు, యువత సాధికారిత సాధించేలా బడ్జెట్ ఉంది. 2047 వికసిత్ భారత్ డెవలప్డ్ ఎకానమీగా మారేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలాసీతారామన్‌ బ్యాలెన్స్‌డ్‌ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. ఏఐ సహా వివిధ టెక్నాలజీలు, నెక్స్ట్‌ లెవల్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ కు వెళ్తుంది. రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ, వన్ గ్రిడ్ నేషన్ దిశగా బడ్జెట్ ఉంది. స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా రూపొందించారు. మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు, ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ కోసం దోహదం చేసేలా బడ్జెట్‌ ఉంది". అని చంద్రబాబు వివరించారు.

పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు : " టెక్స్ టైల్ సెక్టార్‌కు కూడా ఊతమిచ్చారు. మన రాష్ట్రానికి ఈ అంశం చాలా ఉపకరిస్తుంది. పర్యాటకానికి, హాస్పిటాలిటికి కూడా ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. అరకులో టూరిజం పెరగడానికి దోహదం చేస్తుంది. కోకోనట్, జీడి, కోకో, చందనం లాంటి పంటలకు ఊతమిచ్చేలా చర్యలు ఉన్నాయి. డేటా సెంటర్లకు పన్ను మినహాయింపులు 2047 వరకూ పెట్టారు. దీంతో భారత్ డేటా సెంటర్ల హబ్‌గా తయారవుతుంది. విశాఖకు గూగుల్ సహా వివిధ డేటా సెంటర్లు వస్తున్నాయి. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌కు ఊతమిచ్చేలా ఈ డేటా సెంటర్లు తయారవుతాయి. పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి. లాజిస్టిక్స్ రంగానికి ఏపీ పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించింది. కేంద్ర బడ్జెట్టులో తొలిసారిగా లాజిస్టిక్స్ రంగం అభివృద్ధి గురించి ప్రస్తావించారు.

టెక్నాలజీ సాయంతో మనదేశంలో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి. మనదేశం ఏఐని వేగంగా అందిపుచ్చుకుంటోంది. కేంద్రం తాజాగా తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల కొత్తగా 3 హై స్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌లు వస్తున్నాయి. అందులో హైదరాబాద్‌-బెంగుళూరు అనంతపురం, కర్నూలు కవర్‌ అవుతుంది. హైదరాబాద్-చెన్నై కారిడార్‌ అమరావతి, తిరుపతి మీదుగా చెన్నై వెళుతుంది. బెంగుళూరు-చెన్నై పలమనేరు, చిత్తూరు మీదుగా రాబోయే రోజుల్లో తిరుపతికి కనెక్ట్‌ చేసే విధంగా ఉంటుంది. ఈ మూడు కారిడార్లు ఏపీని కవర్‌ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. హైస్పీడ్‌ రైళ్లు వస్తే అమరావతి, హైదరాబాద్‌, బెంగుళూరు, చెన్నై ఈ నాలుగు సిటీలు 5 కోట్ల జనాభా, ప్రపంచంలో ఎక్కడాలేని విధంగా డైనిమిక్‌ జోన్‌గా తయారవుతుంది.

డెడికేటెడ్‌ రేర్‌ ఎర్త్‌ కారిడార్‌ ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను కూడా చేర్చారు. అరుదైన ఖనిజాల వెలికితీతవల్ల ఏపీకి ఎంతో లాభం. బీచ్‌ శాండ్‌తో పాటు మన రాష్ట్రంలో వివిధ రకాల మినరల్స్‌ ఉన్నాయి. డిఫెన్స్‌, అటామిక్‌ ఎనర్జీ, సోలార్‌ ప్యానల్స్‌, క్రిటికల్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌కి వీటిని ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది ఒక పెద్ద శుభపరిణామం. ఐఎస్‌ఎం 2.0 సెమీ కండకర్టర్‌ రంగానికి దోహదం చేస్తుంది. ఇది టెక్నాలజీకి పెద్దపేట వేయడమే’’ అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

