భోగాపురం వేదికపై ప్రధాని మోదీకి 'బొబ్బిలి వీణ' - సంగీత ప్రపంచంలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు
ఉత్తరాంధ్ర వచ్చిన ప్రధాని మోదీకి బహుమతిగా బొబ్బిలి వీణ - సంగీత ప్రపంచంలో ప్రత్యేకత చాటుకుని తనదైన గుర్తింపుతో వెలుగొందుతున్న ఏపీ కళాఖండం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 3:55 PM IST
CM Chandrababu Presented Traditional Bobbili Veena to PM Modi: బొబ్బిలి వీణ రాజసం ఆంధ్రప్రదేశ్ వారసత్వ కళలకు నిదర్శనమంటారు నిపుణులు. 3 శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన బొబ్బిలి వీణ ప్రగతి రాగానికి ప్రపంచ కీర్తి ఉంది. బొబ్బిలి కోటలో వీణ మీటితే సుస్వరాలు ఖండాంతరాలు చేరుతాయంటారు కళాకారులు. దేశ విదేశాల్లో ఈ వాయిద్య పరికరం ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ వీణ విలక్షణ స్వరాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. అటువంటి గొప్ప చరిత్ర కలిగిన బొబ్బిలి వీణను ఉత్తరాంధ్ర కలల రెక్కల ఎయిర్పోర్ట్ భోగాపురం వేదికగా పీఎం మోదీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బహుకరించింది.
ప్రధానికి బొబ్బిలి వీణ: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. దీనికోసం ఉత్తరాంధ్రకు వచ్చిన ప్రధాని మోదీని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ఘనంగా సత్కరించారు. ప్రారంభం అనంతరం సభా వేదిక పైకి వచ్చిన మోదీని పొందూరు ఖాదీ శాలువాతో సత్కరించి బొబ్బిలి వీణను బహుమతిగా అందించారు. ఉత్తరాంధ్ర గుర్తింపునకు చిహ్నంగా వీటిని సీఎం, ఇతర మంత్రులు కలిసి పీఎం మోదీకి అందజేశారు.
సప్తస్వరాలను సుమధురంగా పలికించే సంగీత సాధనాల్లో బొబ్బిలి వీణలది ప్రత్యేక స్థానం. విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి సమీపంలోని గొల్లపల్లి, బాడంగి మండలం వాడాడ గ్రామాల్లో బొబ్బిలి వీణలు తయారు చేస్తారు. తరతరాలుగా ఈ 2 గ్రామాలలోని విశ్వకర్మ కుటుంబాలకు చెందినవారు ఈ వీణలను తయారు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అద్భుతమైన హస్తకళతో ఆకర్షణీయంగా వీటిని మలుస్తారు. ఐతే, బొబ్బిలి వీణల తయారీ నుంచి స్వరాలు పలికించడం వరకు అన్నింటిలో వీటి ప్రత్యేకతే వేరుగా ఉంటుంది.
ఏకంద వీణ: సాధారణ వీణలు చేసేవారు వివిధ భాగాలను అతికించి వాటిని తయారు చేస్తారు. కానీ, బొబ్బిలి వీణల తయారీ అందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది. చెక్క ముక్కలను కలిపి రూపొందించే ఇతర వీణల మాదిరి కాకుండా కేవలం పనస చెట్టు కలప నుంచి తొలిచిన ఒకే చెక్క నుంచి మాత్రమే వీటిని రూపొందిస్తారు. అందుకే దీన్ని 'ఏకంద వీణ' అని పిలుస్తారు. దీని ద్వారా వచ్చే సంగీతం అత్యంత స్పష్టంగా, మృదువుగా, మధురంగా, వినసొంపుగా ఉంటుంది. బొబ్బిలి వీణలు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. వీణపై సింహం ముఖం, తామర పూల డిజైన్లు, ఏనుగు దంతాలు సహా ఇతర ఆకృతులు విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి.
బిల్ క్లింటన్ మెచ్చిన వీణ: 2012లో బొబ్బిలి వీణకు భౌగోళిక గుర్తింపు వచ్చింది. బొబ్బిలి వీణ బొమ్మలతో తపాలా బిల్లలు, నాణేలు ముద్రితమయ్యాయి. ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాలకు ఎగుమతి అవుతుంటాయి. గతంలో మన దేశానికి వచ్చిన అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్ ఈ వీణను చూసి ముచ్చటపడ్డారు. మూడేళ్ల క్రితం దిల్లీలో జరిగిన జీ-20 సదస్సు, విశాఖలో జరిగిన గ్లోబల్ సమ్మిట్లో సైతం దీన్ని ప్రదర్శించారు.
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