21వ శతాబ్దం మోదీదే - ఎన్డీయే సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు
అనిశ్చితిలోనూ పరిమితంగానే ద్రవ్యోల్బణం -ప్రధాని నాయకత్వ పటిమకు ఇదే నిదర్శనం - ఎన్డీయే పార్టీల కృతజ్ఞత తీర్మానంలో సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 9:42 AM IST
Chandrababu Hails PM Modi : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీదే 21 శతాబ్దమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. 2001లో గుజరాత్ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఆయన 25 ఏళ్లుగా నిరంతరం ప్రభుత్వాధినేతగా కొనసాగుతుండటం సామాన్య విషయం కాదన్నారు. మోదీ ఇన్నేళ్లుగా నిరంతరం ప్రజల అంచనాలను ఎలా అందుకుంటున్నారో అని తాను ఆత్మావలోకనం చేసుకుంటున్నానని చంద్రబాబు చెప్పారు.
Some alliances are formed for elections. The NDA was built for the nation and its aspirations. It is rooted in purpose, not power, and guided by a vision of inclusive development and national progress under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 10, 2026
Today in… pic.twitter.com/aTdyMReO3w
ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో ఎన్నికై, అత్యధిక కాలం ప్రధానిగా కొనసాగిన వ్యక్తిగా మోదీ రికార్డు సృష్టించారు. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాల ముఖ్యమంత్రులు, ఉప ముఖ్యమంత్రులు, పార్టీల అధినేతలు ఆయణ్ని అభినందించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సహా వివిధ దేశాల అధినేతలు, రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము సైతం మోదీకి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
కూటమి తరఫున 11 పేజీల తీర్మానాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రవేశపెట్టి, ప్రధాని మోదీకి అభినందనలు తెలిపారు. దేశానికి సుస్థిరమైన నాయకత్వాన్ని అందిస్తున్న ప్రధానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడాన్ని తాను అత్యంత గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ దేశానికి సరైన సమయంలో సరైన నాయకుడు మోదీనే అని, దేశమే అన్నింటికంటే ముందు అన్న ఏకైక ఎజెండాతో పని చేస్తున్నారన్నారని, అందరూ దాన్ని అనుసరించాలి చంద్రబాబు కోరారు.
NDA 12th Anniversary : ఈరోజు ప్రపంచం తీవ్ర అనిశ్చితిలో ఉందని, యుద్ధాలు, సరఫరా వ్యవస్థలో అంతరాయాలు, ఇంధన మార్కెట్లలో సంక్షోభం, ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల మందగమనం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు తీవ్ర సవాళ్లను విసురుతున్నాయని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. అయినా కూడా దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం 3.5 శాతం వద్దే ఉందని, ప్రపంచంలోని పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఇదే అతి తక్కువ అని చెప్తూ, ఇది మోదీ నాయకత్వ పటిమకు అద్దం పడుతోందని వివరించారు.
ఇన్నేళ్లలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అలసిపోయినట్లు తానెప్పుడూ చూడలేదని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ నాయకుడిగా ఆయనకున్న ప్రాధాన్యతను ప్రతి సర్వే సూచిస్తోందని వెల్లడించారు. నేడు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా భారతీయులు మంచి గౌరవాన్ని పొందుతున్నారని, అందుకు కారణం మోదీయేనని స్పష్టం చేశారు. భారత్ నం.1 ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించడం మోదీ ద్వారానే సాధ్యమని, ఆ స్వర్ణయుగానికి ప్రయాణం మొదలైందని వ్యాఖ్యానించారు.
మోదీ నాయకత్వంపై తమకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉందని చంద్రబాబు వివరించారు. ప్రజలపట్ల తమ నిబద్ధత అచంచలమైందని చెప్తూ 2047 నాటికి వికసిత భారత్ను సాధించాలన్నదే తమ ఉక్కు సంకల్పమని పునరుద్ఘాటించారు. సీఎం చంద్రబాబు ప్రవేశపెట్టిన ఈ కృతజ్ఞతా తీర్మానాన్ని ఎన్డీయే పక్షాలన్నీ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాయి.
ప్రధానితో సీఎం - అమిత్షాతో డిప్యూటీ సీఎం భోజనం: ఎన్డీయే పక్షాల సమావేశ అనంతరం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో సీఎం చంద్రబాబు, హోంమంత్రి అమిత్షాతో కలిసి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ భోజనం చేశారు. దేశంలో సుదీర్ఘకాలం పని చేసిన ఎన్నికైన ప్రధానిగా మోదీ రికార్డు నెలకొల్పారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్డీయే మిత్ర పక్షాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి. సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 8 వరకు సాగింది. రాత్రి 8 నుంచి 9 గంటల వరకు భోజన కార్యక్రమం కొనసాగింది.
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