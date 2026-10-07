మోదీ నాయకత్వంలో స్పష్టమైన దార్శనికత, నిజాయతీ, క్రమశిక్షణ చూశాను: సీఎం చంద్రబాబు
25 ఏళ్ల అధికార ప్రస్థానాన్ని పూర్తిచేసుకున్న ప్రధాని మోదీకి సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులు అభినందనలు తెలిపారు. మోదీ నాయకత్వంలో స్పష్టమైన దార్శనికత, నిజాయతీ, క్రమశిక్షణ చూశామని అన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 11:39 AM IST
CM Chandrababu Praises PM Modi 25 Year Journey : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 25 ఏళ్లుగా నిరంతరంగా కార్యనిర్వాహక పదవిలో కొనసాగుతున్న సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ఆయన నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించారు. 48 ఏళ్ల ప్రజా జీవితంలో ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారడం, ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో మార్పులు, సాంకేతిక విప్లవాలు, నాయకుల ఎదుగుదల, పతనాలను చూశానని తెలిపారు. మోదీ ప్రయాణాన్ని అసాధారణంగా నిలిపిన అంశాల్లో స్పష్టమైన దార్శనికత, నిజాయితీ, క్రమశిక్షణ, సూక్ష్మ పరిశీలనతో పాటు నిర్ణయాలను అమలు చేసే సామర్థ్యం కీలకమని అన్నారు.
కరోనా, యుద్ధాలు, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, వేగంగా మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మధ్య భారత్ స్థిరంగా ముందుకు సాగిందని, మౌలిక వసతుల కల్పన, సంక్షేమ పథకాల అమలు, సాంకేతిక వినియోగం, పారిశ్రామికతను ప్రోత్సహించడంలో పురోగతి సాధించిందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రపంచ వేదికపై భారత్ మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదిగిందని అన్నారు. ఒక తరం దిశను నిర్దేశించే అవకాశం కొద్దిమంది నాయకులకే లభిస్తుందని, అలాంటి నాయకుల్లో మోదీ ఒకరని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు.
అభినందనలు తెలిపిన మంత్రులు : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 25 ఏళ్లు అధికార ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రాష్ట్ర మంత్రులు అభినందనలు తెలిపారు. మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి, అచ్చెన్నాయుడు, అనిత, సంధ్యారాణి, గొట్టిపాటి రవి, నిమ్మల రామానాయుడు, కొల్లు రవీంద్ర, మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి మోదీ సేవలను కొనియాడారు. ప్రజా సేవను జీవిత ధ్యేయంగా చేసుకుని నిబద్ధత, క్రమశిక్షణతో సుపరిపాలన అందిస్తూ వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా దేశాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నారని అన్నారు. దేశ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్ ప్రాధాన్యతను చాటుతున్న తీరు అభినందనీయమన్నారు. ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ నవభారత నిర్మాణానికి కృషి చేస్తున్న మోదీ నాయకత్వంలో దేశం మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని మంత్రులు ఆకాంక్షించారు.
గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రారంభమై ప్రధానిగా కొనసాగుతున్న మోదీ ప్రస్థానం ప్రజాసేవకు నిదర్శనమని అన్నారు. పీఎం కిసాన్, జన్ధన్, డీబీటీతో పేదలు, రైతులకు ప్రయోజనాలు చేరువయ్యాయని తెలిపారు. మౌలిక వసతులు, స్వదేశీ ఉత్పత్తులు, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల అభివృద్ధితో పాటు అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్ ప్రతిష్ఠ పెంచడంలో మోదీ నాయకత్వం కీలకమని అన్నారు. 2047 నాటికి భారత్ను అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దాలన్న ఆయన సంకల్పం స్ఫూర్తిదాయకమని, మోదీ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో మరెన్నో ఏళ్లు దేశానికి సేవలందించాలని ఆకాంక్షించారు.
144 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్షలను మోస్తున్న ఏకైక నాయకుడు ప్రధాని మోదీ: పవన్ కల్యాణ్
స్వర్ణాంధ్ర విజన్కు శుభదినం - భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త రన్వే: ప్రధాని మోదీ