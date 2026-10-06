దివ్యాంగుడికి భోజనం తినిపించిన మహిళ - శభాష్ గాయత్రి అంటూ చంద్రబాబు ప్రశంసలు
ద్వారకా తిరుమలలో దివ్యాంగ భక్తుడికి తన చేతులతో గాయత్రి అనే మహిళ భోజనం తినిపించారు. ఈ వీడియోపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించి ఆమెను అభినందించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:42 PM IST
Chandrababu Praises Gayatri : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా భావించే తిరుమల శ్రీవారికి మరో విడిది ఏలూరు జిల్లాలోని ద్వారకా తిరుమల అని చెబుతుంటారు. ఇక్కడ శ్రీనివాసుడు స్వయంభువుగా వెలసినందున ఈ ప్రాంతాన్ని చిన్న తిరుపతిగా పిలుస్తారు. అలాగే ఏ కారణం చేతనైనా తిరుమల వెళ్లి మొక్కులు చెల్లించలేని వారు ఇక్కడ మొక్కులు చెల్లించుకోవచ్చు. అందుకే స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తుంటారు.
ఈ ఆలయం భక్తుల కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతోంది. అంతేకాక శ్రీ వకుళమాత అన్నదాన భవనంలో స్వామివారి అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడాన్ని ప్రతి భక్తుడు మహాభాగ్యంగా భావిస్తారు. రోజూ సుమారు ఐదు వేల మంది భక్తులు భోజనం చేసి ఆకలి తీర్చుకుంటారు. శని, ఆదివారాలు, ఇతర పర్వదినాల్లో ఈ సంఖ్య పది వేల నుంచి పదమూడు వేలకు పైగా ఉంటుంది.
అన్నం తినిపించి ఆకలి తీర్చి : తాజాగా ఈ నెల 3న (శనివారం నాడు) స్వామివారిని దివ్యాంగ భక్తుడు సత్యనారాయణ దర్శించుకున్నారు. అనంతరం అన్నప్రసాద కేంద్రానికి వెళ్లి భోజనానికి కూర్చున్నారు. ఆయనకు సిబ్బంది విస్తరి వడ్డించారు. కానీ ఆయనకు చేతులు లేకపోవడంతో భోజనం తినడానికి ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇది గమనించిన మహిళా సిబ్బంది గాయత్రి ఆయనకు దగ్గరకు వెళ్లి తన చేతితో అన్నం తినిపించి ఆకలి తీర్చింది. ఈ దృశ్యాన్ని కొందరు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్గా మారింది. దీనిని చూసిన వారు ఆమె ఎంతోమందికి స్పూర్తిదాయకంగా నిలిచిందని ప్రశంసించారు.
శభాష్ గాయత్రీ.! ద్వారకా తిరుమల నిత్యాన్నదాన కేంద్రంలో చేతులు లేని దివ్యాంగ భక్తుడికి అన్నం తినిపించి ఆకలి తీర్చిన మీ సహృదయానికి వందనాలు. "మానవ సేవే మాధవ సేవ" అని చాటి చెప్పిన మీ స్ఫూర్తి అభినందనీయం. https://t.co/Wr6ax837ED— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 6, 2026
ఈ క్రమంలోనే ఈ వీడియోపై ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పందించారు. దివ్యాంగ భక్తుడు సత్యనారాయణకు అన్నం తినిపించే వీడియోను చంద్రబాబు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. 'శభాష్ గాయత్రి ద్వారకా తిరుమల అన్నప్రసాద కేంద్రంలో చేతులు లేని దివ్యాంగ భక్తుడికి అన్నం తినిపించి ఆకలి తీర్చిన మీ సహృదయానికి వందనాలు. మానవ సేవే మాధవ సేవ అని చాటి చెప్పిన మీ స్ఫూర్తి అభినందనీయం’ అని సీఎం పేర్కొన్నారు.
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