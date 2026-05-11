రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు రాబట్టడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు

దిల్లీలో సీఐఐ వార్షిక సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్‌పై వివరించిన సీఎం - పరిశ్రమల ప్రోత్సాహానికి సీఐఐ సరైన వేదికని వ్యాఖ్య

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 8:01 PM IST

CM Chandrababu At CII Summit in Delhi: భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ, పారిశ్రామిక పురోగతిలో సీఐఐ కీలకపాత్ర పోషించిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. దిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా సీఐఐ వార్షిక సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాల గురించి సదస్సులో వివరించారు. అదే విధంగా స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్​ గవర్నెన్స్‌ గురించి తెలిపారు.

భారత పరిశ్రమల ప్రోత్సాహానికి సీఐఐ సరైన వేదికని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. నాకు రెండు అజెండాలున్నాయని, ఒకటి జాతీయ, రెండు రాష్ట్ర అజెండాలని సీఎం వివరించారు. రెండు అజెండాలను పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రోత్సహిస్తారనే నమ్మకం ఉందనే విశ్వాసాన్ని చంద్రబాబు వ్యక్తం చేశారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ, పారిశ్రామిక పురోగతిలో సీఐఐ కీలకపాత్ర పోషించిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రభుత్వాలు ఎకో సిస్టమ్‌ను మాత్రమే సృష్టిస్తాయన్న సీఎం, ఇన్నొవేటర్లు, పారిశ్రామికవేత్తలు దీర్ఘకాల ఆర్థిక పరిపుష్టికి దోహదం చేస్తారని కొనియాడారు.

క్లీన్‌ ఎనర్జీ యుగం: గత 1990లో సంస్కరణల మాదిరిగా భారత్‌ మరో మైలురాయి ముంగిట ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఏఐ, క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌, సెమీ కండక్టర్లు, క్లీన్‌ ఎనర్జీ యుగం నడుస్తోందన్నారు. ప్రతిభ, సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలు తదుపరి గ్లోబల్‌ ఎకనమిక్‌ ఆర్డర్‌ను నిర్ధరిస్తాయనన్నారు. సరైన సమయంలో సరైన నాయకుడైన మోదీ దేశానికి నేతృత్వం వహించడం మన అదృష్టమన్నారు. ఆర్థిక సంస్కరణలకు ముందు, తర్వాత ఎందరో ప్రధానులను చూశానని, అయితే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంస్కరణల వల్ల మనందరికీ ఒక అవకాశం వచ్చిందన్నారు. వీటి ద్వారా సృజనాత్మకతతో వైవిధ్యంగా ఆలోచించే అవకాశం వచ్చిందని, దేశంలో స్థిరమైన ప్రభుత్వం కొనసాగుతోందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పశ్చిమబెంగాల్‌లో నాలుగైదు దశాబ్దాలుగా వెనకబడి ఉందని, మోదీ నాయకత్వంలో సరికొత్త పశ్చిమబెంగాల్‌ను ప్రజలు ఇప్పుడు చూస్తారని వివరించారు.

మోదీ సంస్కరణల వాది మాత్రమే కాదు, విజేత అని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. సంస్కరణలతో పారిశ్రామికవేత్తలకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందన్నారు. సంక్షోభ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రధాని జాతీయ మిషన్‌ ప్రకటించారని గుర్తు చేశారు. ఏడెనిమిది అంశాలతో ప్రధాని జాతీయ మిషన్‌ ప్రకటించారని, ప్రధాని జాతీయ మిషన్‌ను అందరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. ఇది కేవలం ప్రధాని టాస్క్‌ మాత్రమే కాదు, మనందరిది అని సీఎం పేర్కొన్నారు. సంక్షోభం నుంచి వచ్చిన సవాళ్లను అవకాశాలుగా మలుచుకోవాలన్నారు. భారత్‌ అన్‌స్టాపబుల్‌గా సాగుతోందని, గ్లోబల్‌ లీడర్‌గా ఎదుగుతుందన్నారు.

గ్లోబల్‌ లీడర్‌గా భారత్:సీఎం ట్రాన్స్‌మిషన్‌ నష్టాలు లేకుండా మైక్రో గ్రిడ్‌ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వివరించారు. ఏపీలో 20 లక్షల ఎకరాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేపడుతున్నామన్నారు. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమలు, వర్సిటీలు కలిసి పనిచేస్తే భారత్‌ గ్లోబల్‌ లీడర్‌గా ఎదుగుతుందనడనంలో సందేహం లేదన్నారు. 2047 నాటికి 2.47 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏపీ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. 2047 నాటికి ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారత్‌ అగ్రగామిగా నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో రూ.23 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తున్నామన్నారు. పెట్టుబడుల ద్వారా 23 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పన సాధ్యమన్నారు.

పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో రెండో స్థానంలో ఉన్నామని, భవిష్యత్తులో అగ్రస్థానం మా లక్ష్యమని వివరించారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు రాబట్టడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నామన్నారు. భారత్‌ 500 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి చేపడుతోందని వివరించారు. ఏపీ 160 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుదుత్పత్తి చేయబోతోందన్నారు. దేశంలో తొలిసారి ఏపీలో సేకరించే విద్యుత్‌ యూనిట్‌ టారిఫ్‌ తగ్గిందని వెల్లడించారు. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే 30 పైసలు తగ్గిందని, ఈ ఏడాది మరో 30 పైసలు తగ్గుతుందని తెలియజేశారు. ఐదేళ్లలో సేకరించే యూనిట్‌ విద్యుత్‌ ఖర్చు రూ.1.20 మేర తగ్గిస్తామన్నారు.

ఆధ్యాత్మిక హబ్‌గా తిరుపతి: తిరుపతిని ఆధ్యాత్మిక హబ్‌గా మార్చబోతున్నామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. 'ఒక కుటుంబం-ఒక పారిశ్రామికవేత్త' నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నామని వివరించారు. రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ ద్వారా ఆ లక్ష్యాన్ని రాబోయే రోజుల్లో సాధించబోతున్నామన్నారు. రాష్ట్రంతో సీఐఐ కలిసి పని చేయడం వల్ల జాతి నిర్మాణానికి దోహదపడుతుందనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదన్నారు. అమరావతిలో సీఐఐ గ్లోబల్‌ లీడర్‌షిప్‌ సెంటర్‌కు అనుమతి ఇవ్వడం సంతోషకరమని సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

"భారతదేశం 2047 నాటికి రెండో అతి పెద్ద ఆర్ధిక వ్యవస్థగా రూపాంతరం చెందనుంది. గడచిన 24 నెలల్లో రాష్ట్రంలో 23 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించగలిగాం. తద్వారా 23 లక్షల కోట్ల ఉద్యోగాల కల్పన అనేది సాధ్యమవుతుంది. భారత్‌ 500 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి చేపడుతోండగా, ఏపీ 160 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుదుత్పత్తి చేయబోతోంది. గూగుల్, ఏఐ డేటా ,సెంటర్ విశాఖపట్నం రానుంది. తద్వారా 50 బిలియన్​ డాలర్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన భూమి పూజ కార్యక్రమం సైతం పూర్తయింది. దేశంలో తొలిసారి ఏపీలో సేకరించే విద్యుత్‌ యూనిట్‌ టారిఫ్‌ తగ్గిందని సగర్వంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పటికే 30 పైసలు తగ్గింది, ఈ ఏడాది మరో 30 పైసలు తగ్గనుంది". -చంద్రబాబు, సీఎం

