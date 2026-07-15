మూడేళ్లలో 36 ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
కృష్ణా నదికి సీఎం చంద్రబాబు పవిత్ర హారతి - నీళ్లు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అభివృద్ధి చెందుతుందన్న చంద్రబాబు - దేశంలో అతిపెద్ద ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో కేఎల్ రావు కీలకపాత్ర పోషించారన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 6:04 PM IST
Chandrababu on Irrigation Projects : రాబోయే మూడేళ్లలో రూ.35,000 కోట్లతో 36 ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాయల సీమ వరకు అన్ని ప్రాంతాల్లోని ప్రాజెక్టులను షెడ్యూల్ ప్రకారం పూర్తి చేసి లక్షల ఎకరాల అదనపు ఆయకట్టుకు నీరు అందిస్తామని తెలిపారు. కేఎల్ రావు స్ఫూర్తితో కూటమి ప్రభుత్వం సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలు పూర్తి చేయడాకి ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం సమీపంలోని కృష్ణా-గోదావరి పవిత్ర సంగమం వద్ద జలహారతి అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొని మాట్లాడారు.
అంతకుముందు చంద్రబాబు ఇబ్రహీంపట్నం పవిత్ర సంగమం వద్ద కృష్ణా నదికి జలహారతి ఇచ్చారు. పంచెకట్టులో ఘాట్ వద్దకు చేరుకున్న ఆయన కృష్ణమ్మకు జలహారతి ఇచ్చి సారె సమర్పించారు. కృష్ణా-గోదావరి సంగమం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. 2014-2019 మధ్య సాగు నీటి రంగానికి రూ.68,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టామని గుర్తు చేశారు. గత రెండేళ్లలో రూ.24,000 కోట్ల వ్యయంతో ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తున్నామని చెప్పారు.
"వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కనీసం ప్రాజెక్టు గేట్లకు గ్రీజు రాయలేదు. దీంతో నిర్వహణ సరిగా లేక గేట్లు కొట్టుకుపోయాయి. గత ప్రభుత్వంలో సాగునీటి సంఘాలను నిర్వీర్యం చేశారు. తుంగభద్రకు కొత్త గేట్లు ఏర్పాటు చేశాం. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి రూ.135 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కొత్త గేట్లు పెట్టాం. 2014-2019 మధ్య పోలవరం పనులు 72 శాతం పూర్తయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పోలవరంను నిర్వీర్యం చేసింది. ప్రాజెక్టులను నిర్లక్ష్యం చేయడం దేశద్రోహమే అవుతుంది. ఇప్పటికీ పోలవరాన్ని 37 సార్లు సందర్శించి సమీక్ష చేయడంతో పాటు 137 సార్లు వర్చువల్గా సమీక్షించా. ఇప్పటికీ 89 శాతం పనులతో పాటు ఎడమ కాలువ పనులు పూర్తయ్యాయి. ఆగస్టు 14న అనకాపల్లిలో గోదావరి జలాలకు జలహారతి ఇస్తా. మార్చి 2027 నాటికి పోలవరం పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తాం. పోలవరాన్ని ఏపీకి జీవనాడిగా మారుస్తాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
'పెన్నా-వంశధార నదుల అనుసంధానం చేయాలనేది నా లక్ష్యం. నదుల అనుసంధానం పూర్తి చేస్తే రాష్ట్రానికి కరవు ఉండదు. గుంటూరు ఛానల్ ఆధునీకరణకు ఈ నెలలో శంకుస్థాపన చేసి, రెండేళ్లలో పనులు పూర్తి చేస్తాం. సెప్టెంబర్ 1న వెలిగొండ ఫేజ్-1 ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం చేస్తాం. గత ప్రభుత్వం వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకున్నా ప్రారంభించింది. పెన్నా-సర్వేపల్లి రిజర్వాయర్ను డిసెంబర్లో ప్రారంభిస్తాం. చింతలపూడి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును 2027 జులై 31 నాటికి పూర్తి చేస్తామని' చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
"గోదావరి నుంచి 2,000ల టీఎంసీలు సముద్రంలో కలుస్తోంది. నాడు పట్టిసీమ నిర్మిస్తుంటే అందరూ నన్ను విమర్శించారు. పట్టిసీమను ఒట్టిసీమ అని విమర్శించారు. పట్టిసీమ పూర్తి చేస్తే ఎక్కడ నాకు పేరొస్తుందనో విమర్శించారు. విమర్శలను పట్టించుకొని ఉంటే పదేళ్లలో కృష్ణా డెల్టా ఏమయ్యేదో! వారి విమర్శలు పట్టించుకోకుండా పట్టిసీమకు రూ.1300 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. ఏడాదిలోనే పనులు పూర్తి చేసి 80 టీఎంసీల నీరు తీసుకొచ్చాం. పట్టిసీమ వల్ల కరవు సీమ హార్టికల్చర్ హబ్గా తయారైంది." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
Chandrababu on Water : నీళ్లుంటే పరిశ్రమలు వస్తాయని, ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఏడాదిలో గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ పూర్తి చేసి కియా ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేశామని గుర్తుచేశారు. కృష్ణా, ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల వల్ల అన్నపూర్ణగా ఏపీ ఖ్యాతి గడించిందన్నారు. రాయలసీమ ఒక్కప్పుడు రతనాల సీమగా ఉండేదని తెలిపారు. రతనాల సీమ రాళ్ల సీమ, ఎడారిగా మారే పరిస్థితి వచ్చిందని వివరించారు. రాయదుర్గం నియోజకవర్గం ఎడారిగా మారిపోకుండా రూ.100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టామన్నారు.
"దేశంలో అతిపెద్ద ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో కేఎల్ రావు కీలకపాత్ర పోషించారు. శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ నిర్మాణంలో ఆయన ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ నిర్మించకుంటే ఏపీ ఇబ్బంది పడేది. కేఎల్రావు విజయవాడలో జన్మించడం మన అదృష్టం. ముగ్గురు ప్రధానుల దగ్గర మంత్రిగా పని చేసిన గొప్ప వ్యక్తి కేఎల్ రావు. నదుల అనుసంధానం చేయాలని కేఎల్రావు 1972లోనే ఆలోచించారు. నదుల అనుసంధానం చేయాలని ప్రధాని వాజ్పేయీకి సూచించా. నదుల అనుసంధానం కోసం వాజ్పేయీ హయాంలో టాస్క్ఫోర్స్ కమిటీ కూడా వేశాం. 2004లో ఓడిపోయాం. కాంగ్రెస్ వచ్చి నదుల అనుసంధానాన్ని అటకెక్కించింది." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
'అమరావతిని నిర్మిస్తుంటే విమర్శిస్తున్నారు. విజయవాడ, గుంటూరు, మంగళగిరి కలిపితే అమరావతి. 99 శాతానికిపైగా రైతులు రాజధానికి భూములిచ్చారు. ఆగస్టు 15కు సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్డు పూర్తవుతుంది. సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్డులో ప్రయాణిస్తే అమరావతి విశిష్టత తెలుస్తోంది. వాతావరణం అత్యంత ప్రతికూలంగా మారిన పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టుల్లో నీరు అడుగంటింది. కృష్ణా డెల్టాకు వచ్చిన గోదావరి జలాలను వినియోగించుకొని పంటలు పండించాలని, అధిక దిగుబడులు సాధించాలని' చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.
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