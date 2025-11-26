రాజధానిలో వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ విస్తరణ - రేపు భూమిపూజ చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
రాజధానిలో వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ విస్తరణకు రేపు భూమిపూజ - రేపు ఉదయం 10.30 గం.కు శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 8:52 PM IST
CM Perform Bhoomi Pooja for Venkateswara Swamy Temple: రాజధానిలో వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ విస్తరణకు రేపు (గురువారం) సీఎం చంద్రబాబు భూమిపూజ చేయనున్నారు. రేపు ఉదయం 10.30 గంటలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రూ.260 కోట్లతో 2 దశల్లో చేపట్టే పనులకు సీఎం చేతుల మీదుగా భూమిపూజ జరగనుంది. అమరావతి వెంకటపాలెంలోని వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ అభివృద్ధి పనులు జరగనున్నాయి. ఆలయ ప్రాకారం, మహారాజగోపురం, మండపాలు, ఆంజనేయస్వామి ఆలయాల నిర్మాణం చేయనున్నారు. మాడ వీధులు, అన్నదాన కాంప్లెక్స్ నిర్మాణాలకు సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
మొదటి దశలో రూ.140 కోట్లతో, రెండో దశలో రూ.120 కోట్లతో వివిధ పనులను టీటీడీ చేపట్టనుంది. రూ.92 కోట్ల వ్యయంతో ఆలయం చుట్టూ ప్రాకారం నిర్మాణం జరగనుంది. తొలి విడత పూర్తి దృష్ట్యా రేపు రెండు, మూడో విడత పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. నాలుగో విడత పనులను కూడా త్వరలో చేపట్టి టెండర్లను టీటీడీ పిలవనుంది. తిరుమల తరహాలో అమరావతిలో ఆలయం నిర్మించాలని గతంలోనే ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఆనాడే నిర్ణయం: రాజధానిలో శ్రీవారి ఆలయాన్ని అద్భుతంగా నిర్మించాలని ఏడేళ్ల ముందు అప్పటి టీడీపీ సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది. వెంకటపాలెం వద్ద ప్రధాన అనుసంధాన రహదారికి, కృష్ణా కరకట్టకు మధ్యలో 25 ఎకరాలను కేటాయించింది. రూ.150 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో తిరుమలను తలపించేలా శ్రీవారి ఆలయం నిర్మించాలన్నది ఆలోచన. ఈ ప్రతిపాదనకు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి 2018లో ఆమోదం తెలిపింది.
ప్రణాళికలు సిద్ధమై పనులు ప్రారంభించిన కొన్నాళ్లకే అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ రాజధానిపై కక్షగట్టి ఎక్కడి పనులు అక్కడే నిలిపేసింది. శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణ పనులూ నిలిచిపోయాయి. ఆ తర్వాత జగన్ సర్కార్ ఆదేశాలలో ఆలయ ప్రణాళికను టీటీడీ కుదించింది. అంచనా వ్యయాన్ని రూ.36 కోట్లకు పరిమితం చేసింది. ప్రధాన ఆలయం, లోపాలి ప్రాకారం, ఒక రాజగోపురం, ధ్వజస్తంభ మండపాలు మాత్రం నిర్మించి మమ అనిపించింది. జగన్ ప్రభుత్వం అంతలా కక్షగట్టినా అమరావతిలోని శ్రీవారి ఆలయం భక్తులతో నిత్యం కళకళలాడుతోంది.
కూటమి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇల వైకుంఠంలా విరాజిల్లే తిరుమల క్షేత్ర వైభవాన్ని అమరావతిలోనే దర్శింపజేసేలా రాజధానిలో శ్రీవారి ఆలయాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు నడుం బిగించింది. దేవాలయం చుట్టూ భారీ ప్రాకారం, ప్రధాన ముఖద్వారం వద్ద ఏడు అంతస్తులతో మహారాజ గోపురం, మూడు దిక్కుల్లో ఐదు అంతస్తులతో గోపురాలు, మాడ వీధులు, పుష్కరిణితో పాటు స్వామివారికి నిత్య కైంకర్యాలు, ఉత్సవాలతో అమరావతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దనుంది.
