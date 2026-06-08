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తెలుగుజాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు రామోజీరావు: సీఎం చంద్రబాబు

మీడియా రంగంలో యుగకర్త, అక్షర యోధుడు - క్రమశిక్షణ, నిబద్ధతతో నడిచిన ఆయన ప్రస్థానం తరతరాలకు స్ఫూర్తి - రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పించిన చంద్రబాబు

CM Chandrababu Pays Tributes to Ramoji Rao
CM Chandrababu Pays Tributes to Ramoji Rao (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 11:36 AM IST

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CM Chandrababu Pays Tributes to Ramoji Rao : తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు, మీడియా రంగంలో ఓ యుగకర్త, అక్షర యోధుడు రామోజీరావని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కొనియాడారు. ఆయన 2వ వర్ధంతి సందర్భంగా సీఎం ఘనంగా నివాళులర్పించారు. సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించి, మీడియాను ప్రజా చైతన్యానికి వేదికగా మలిచిన ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయమన్నారు. విలువలు, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, ధైర్యసాహసాలతో నడిచిన ఆయన ప్రస్థానం తరతరాలకు స్ఫూర్తి అని తెలిపారు.

పత్రికా రంగం అంటే వ్యాపారం కాదు, సామాజిక బాధ్యత అని భావించి ఆచరించి చూపిన ఆదర్శవాది రామోజీ అని చంద్రబాబు కొనియాడారు. తెలుగు ప్రజలు గర్వించే మీడియా సంస్థలను అందించిన ఆయన స్థానం ప్రజల హృదయాల్లో శాశ్వతమని తెలిపారు. రామోజీరావు కీర్తి అజరామరమన్నారు. రామోజీ వర్ధంతి సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరం స్మరించుకుందామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

తెలుగుజాతికి ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్టలు : స్వయంకృషితో అత్యున్నత స్థాయికి చేరి తెలుగుజాతికి ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చిన దార్శనికుడు రామోజీరావు అని మంత్రి లోకేశ్‌ అన్నారు. రామోజీరావు రెండో వర్ధంతి సందర్భంగా లోకేశ్‌ నివాళులు అర్పించారు. పారిశ్రామికవేత్తగా, పత్రికా సంపాదకుడిగా, స్టూడియో వ్యవస్థాపకునిగా, సినీ నిర్మాతగా పలు రంగాలలో తనదైన ముద్ర వేశారంటూ సోషల్‌ మీడియాలో ట్వీట్ చేశారు. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి రామోజీరావు సేవలను స్మరించుకుందామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

క్రమశిక్షణ, పట్టుదలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం : తెలుగు పత్రికారంగ పితామహుడు, ఈనాడు సంస్థల అధినేత రామోజీరావు వర్థంతి సందర్భంగా మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, చింతకాయల విజయ్‌ ఘన నివాళి అర్పిచారు. తెలుగు పత్రికా రంగానికి కొత్త దిశానిర్దేశం చేసిన మహనీయుడని కొనియాడారు. జర్నలిజంలో నాణ్యత, విశ్వసనీయతకు ప్రతీక రామోజీరావని తెలిపారు. మీడియా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టిన దార్శనికుడని అన్నారు. క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, అంకితభావానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం రామోజీరావని నేతలు కొనియాడారు.

కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులో రామోజీ గ్రూపుల వ్యవస్థాపకుడు, పాత్రికేయ దిగ్గజం రామోజీరావు వర్ధంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే బీవీ జయనాగేశ్వరరెడ్డి రామోజీరావు చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బీవీ మాట్లాడుతూ, రామోజీరావు సామాన్య రైతు కుటుంబం నుంచి పాత్రికేయ రంగం ద్వారా సామాజిక, ప్రజల్లో చైతన్యం తెచ్చిన గొప్ప వ్యక్తి అని కొనియాడారు.

నివాళులర్పించిన కుటుంబసభ్యులు, ఉద్యోగులు : 'అమరం, అపూర్వం మీ చరిత. ఆ వెలుగులో మునుముందుకు సాగడమే మా భవిత' అంటూ రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపకులు దివంగత రామోజీరావుకు కుటుంబ సభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది నివాళులర్పించారు. రామోజీరావు దివంగతాలకేగి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తైన వేళ ఆ మహనీయుడి సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ అంజలి ఘటించారు. ప్రత్యేకంగా, పరోక్షంగా వేలాది మందికి జీవనోపాధి కల్పించిన ఆ మహానుభావుడి వర్ధంతిని రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీలో నిర్వహించారు.

నలుగురు నడిచే దారుల్లో కాకుండా కొత్త మార్గాలు వెదకాలంటూ రామోజీరావు ఎప్పుడూ ఉద్యోగులు, సిబ్బందిని ప్రోత్సహించేవారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. రామోజీగ్రూపు సంస్థల విభాగాధిపతులు రామోజీరావు క్రమశిక్షణ, దార్శనికత, వృత్తి నిబద్ధతను గుర్తు చేసుకున్నారు. రామోజీరావు ఏనాడూ కృషిని తప్ప అదృష్టాన్ని నమ్ముకోలేదని ఈటీవీ సీఈవో బాపినీడు స్మరించుకున్నారు. సామాన్యులను అసామాన్యులుగా తీర్చిదిద్దిన రామోజీరావు, తన బలం సిబ్బంది అని సగర్వంగా చెప్పేవారని ఈనాడు ఎడిటర్‌ నాగేశ్వరరావు గుర్తు చేసుకున్నారు.

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