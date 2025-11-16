ETV Bharat / state

నిష్పక్షపాత జర్నలిజానికి నూతన ప్రమాణాలు ఏర్పరచిన వ్యక్తి రామోజీరావు: సీఎం చంద్రబాబు

'ఈనాడు' సంస్థల ద్వారా సమాజంపై గొప్ప ప్రభావం చూపించారన్న చంద్రబాబు - నేడు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పించిన సీఎం

CM Chandrababu Pays Tribute to Ramoji Rao
CM Chandrababu Pays Tribute to Ramoji Rao (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 2:48 PM IST

CM Chandrababu Pays Tribute to Ramoji Rao : రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌ నివాళులర్పించారు. నిష్పక్షపాత జర్నలిజానికి ఆయన నూతన ప్రమాణాలు ఏర్పరిచారని చంద్రబాబు కొనియాడారు. ‘ఈనాడు’ సంస్థల ద్వారా సమాజంపై అపూర్వమైన ప్రభావం చూపిన మహనీయుడు అని పేర్కొన్నారు. వ్యాపారాల్లోనూ ప్రజాహితం, విలువలు, నైతికతను చూపిన అరుదైన దూరదృష్టి కలిగిన వ్యక్తి అని చెప్పారు. రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయన చూపిన మార్గాన్ని శాశ్వత స్ఫూర్తిగా మలుచుకుందామని పిలుపునిచ్చారు.

తెలుగు వెలుగు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయన సేవలను స్మరించుకుంటూ నివాళులర్పిస్తున్నట్లు లోకేశ్‌ పేర్కొన్నారు. కృషి, పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించగలమని నిరూపించిన వ్యక్తి రామోజీరావు అని అన్నారు. సామాన్యుడిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి పారిశ్రామికవేత్తగా, పత్రికా సంపాదకునిగా, స్టూడియో వ్యవస్థాపకునిగా, సినీ నిర్మాతగా చెరగని ముద్ర వేశారన్నారు. తెలుగువారందరికీ స్ఫూర్తి, భవిష్యత్‌ తరాలకు మార్గదర్శకులుగా నిలిచారని కొనియాడారు. ‘‘క్రమశిక్షణ, అంకితభావం, నిజాయతీతో ‘ఈనాడు’ గ్రూపు సంస్థలను అగ్రస్థానంలో నిలిపిన విలువల శిఖరం రామోజీరావు. ప్రజా శ్రేయస్సే లక్ష్యంగా తెలుగు సమాజానికి ఎనలేని సేవలు అందించిన ఆయన మనకు నిత్య స్ఫూర్తి’’ అని లోకేశ్‌ అన్నారు.

ఏ రంగంలో అడుగు పెట్టినా అత్యున్నత స్థాయికి : అతి సామాన్యుడిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి అసామాన్యుడిగా ఎదిగిన తెలుగు శిఖరం చెరుకూరి రామోజీరావు అని తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వర రావు కొనియాడారు. రామోజీరావు జయంతిని సందర్భంగా గొల్లపూడి కార్యాలయంలో ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. సామాన్య రైతు కుటుంబంలో పుట్టి దీక్షాదక్షతలతో ముందుకు సాగి మహా వ్యవస్థగా ఎదిగిన ధీరోదాత్తుడు రామోజీరావు అని ఉమా గుర్తుచేశారు. ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని కూడా సానుకూలంగా మలుచుకోవడం రామోజీరావు ప్రత్యేకత అన్నారు.

ఎంతటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనా వెనక్కి తగ్గకుండా ముందుకు సాగడం, ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడమే ఆయనకు తెలిసిన ఏకైక విద్య అని ప్రశంసించారు. ఏ రంగంలో అడుగు పెట్టినా అత్యున్నత స్థాయికి చేరేదాకా పట్టు విడవకపోవడం రామోజీ సహజగుణమన్నారు. పొద్దుపొడుపునకు ముందే వాకిట వచ్చి వాలే ఈనాడుతో తెలుగునాట సమాచార విప్లవం సృష్టించారని తెలిపారు. చిట్‌ఫండ్‌ వ్యవస్థను కార్పొరేట్‌ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన మార్గదర్శి రామోజీరావు అని కొనియాడారు.

‘ఫౌండేషన్‌ డే’గా రామోజీరావు జయంతి : నేడు రామోజీరావు జయంతి. నవంబరు 16 రామోజీ సంస్థలకు ఒక ఆధ్యాత్మిక పర్వదినం. ఒక మహనీయుని ఆలోచనలకు, విలువలకు నూతన జీవం లభించే రోజు. రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థలు ఆయన విలువలవారసత్వాన్ని కొనసాగించేందుకు రామోజీరావు జయంతిని ‘ఫౌండేషన్‌ డే’గా నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇది స్ఫూర్తి, స్మృతి, సంకల్పాల సమ్మేళనం. ధైర్యం, క్రమశిక్షణ, సృజనాత్మకత, ముందుచూపు ఆయన వ్యక్తిత్వ స్తంభాలు.

ఆ దార్శనికతను సజీవంగా కొనసాగించేందుకు రామోజీ గ్రూప్‌ ఇక నుంచి ప్రతి ఏటా రామోజీ ఎక్సలెన్స్‌ అవార్డ్స్‌ ఇవ్వాలని తలపెట్టింది. దేశం కోసం, మానవత కోసం, విలువల కోసం నిశ్శబ్దంగా సేవ చేస్తున్న స్ఫూర్తిప్రదాతలను గుర్తించి గౌరవించడం దీని ఉద్దేశం. ఈ సంవత్సరం మొదటిసారిగా ఏడు విభాగాల్లో ఏడుగురు ప్రతిభావంతులు ఎంపికయ్యారు. జర్నలిజం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మానవ సేవ, శాస్త్ర సాంకేతికం, కళలు-సంస్కృతి, మహిళా సాధికారత, యువతకు స్ఫూర్తి ఇవన్నీ రామోజీరావు గారికి హృదయానికి అత్యంత దగ్గరైన విషయాలు.

నడిచే దారి సరైనదైతే విజయం ఖాయం : రామోజీరావు తెలుగునాట ఇంటింటికీ తెలిసిన పేరే అయినా, మీడియా రారాజుగా అత్యంత ప్రముఖుడైనా అయన విజయాల వెనుక ఉన్న నిర్విరామ కృషి చాలా మందికి తెలియదు. ఆయన పట్టిందల్లా బంగారం అంటారు కానీ ఆ విజయాల వెనుక ఉండే శ్రమ, తపన అద్వితీయం. ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం తక్కువ. ఒక వ్యక్తి స్వశక్తితో ఎంత ఎత్తుకు ఎదగగలరో, ఎదగవచ్చో ఆయన నిరూపించారు. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని అనేక రంగాల్లో ప్రవేశించి అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించారు. నడిచే దారి సరైనదైతే విజయం తప్పక నీదవుతుందనే బలమైన నమ్మకమే ఇందుకు కారణం.

