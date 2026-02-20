ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ - వివిధ సంస్థలతో ఏపీ 7 ఒప్పందాలు

ETV Bharat / state

February 20, 2026

CM Chandrababu participates in India AI Impact Summit 2026 : అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ గురించి ప్రపంచం అంతా మాట్లాడే రోజు సమీప భవిష్యత్‌లో వస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రపంచానికి క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌కు సంబంధించిన పరికరాలను కూడా తయారు చేసేలా క్వాంటం ఎకో సిస్టానికి రూపకల్పన చేసినట్లు తెలిపారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ -2026లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు.

ఏఐ యాక్సిలరేటర్స్- ఫ్యూయలింగ్ ఇండియాస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనే అంశంపై జరిగే సెషన్​లో అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ, కేంద్రమంత్రి జితిన్ ప్రసాద, TCS ప్రతినిధులతో కలిసి సీఎం పాల్గొన్నారు. డీపీ టెక్నాలజీ రంగంలో మరింత ముందుకు వెళ్లడంపై ఏపీ దృష్టి సారిస్తోందని ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్పేస్, డ్రోన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెడ్‌టెక్ పార్క్‌ లాంటి ప్రత్యేక పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు ఉన్నాయని వివరించారు. ఈ రంగాల్లో పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు ఆకర్షించేలా క్వాంటం ఎకోసిస్టంను తీర్చిదిద్దుతున్నామని తెలిపారు.

వివిధ సంస్థలతో 7 ఒప్పందాలు : అంతకుముందు రాష్ట్రంలో క్వాంటం-ఏఐ నైపుణ్యాభివృద్ధి, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి కల్పించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివిధ సంస్థలతో 7 ఒప్పందాలు చేసుకుంది. క్వాంటం, ఏఐలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటుకు UNIICCతో ఒక MOU కుదుర్చుకుంది. క్వాంటం, ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీలో లక్ష మంది యువతకు శిక్షణ ఇచ్చేలా IBMతో మరో MOU చేసుకుంది. ఏపీలో క్వాంటం ఏఐ వర్సిటీ ఏర్పాటుపై NIELITతో ఒకటి, రాష్ట్ర స్థాయి ఏఐ టెక్ హబ్-5 లేయర్డ్ స్వదేశీ ఏఐ స్టాక్ నిర్మించేలా మరొక ఒప్పందం చేసుకుంది.

ఏపీలోని 50 ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో ఏఐ, క్వాంటం టెక్నాలజీని బలోపేతం చేసేలా భారత్ జెన్-నెక్స్ జెన్-ఐబీఎంలతో మరో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఏఐ అకాడమీ, ఏఐ శాండ్ బాక్స్ ఏర్పాటుకు కాలిబో ఏఐ సంస్థ కూడా ఏపీ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకుంది. అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్‌లెన్స్ ఏర్పాటుకు వైజర్ సంస్థ మరో MOU చేసుకుంది. ఏపీలో ఏఐ ట్యూటర్ ఏర్పాటుకు ఐఐటీ మద్రాస్‌తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకో MOU కుదుర్చుకుంది.

"సమీప భవిష్యత్‌లో అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీపై ప్రపంచమంతా మాట్లాడే రోజు వస్తుంది. గూగుల్ లాంటి సంస్థల రాకతో ఏపీలోని విశాఖ, ఏఐ డేటా హబ్‌గా మారుతుంది. ప్రపంచానికి క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌ పరికరాల తయారీకి క్వాంటం ఎకో సిస్టం రూపకల్పన అయ్యింది. దేశాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాలన్న ఆకాంక్షతో ప్రధాని మోదీ పని చేస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ ఆకాంక్షను దేశం సాధించి తీరుతుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అద్భుతాలను సాధిస్తుందన్న విశ్వాసం ఉంది. పౌరులందరికీ ప్రయోజనం కలిగేలా సావరిన్ ఏఐ వినియోగానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. డీప్‌ టెక్నాలజీ రంగంలో మరింత ముందుకెళ్లేలా ఏపీ దృష్టి సారిస్తోంది. ఏపీలో స్పేస్, డ్రోన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెడ్‌టెక్ పార్క్ లాంటి ప్రత్యేక పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు ఉన్నాయి. పెద్దఎత్తున పెట్టుబడుల ఆకర్షణతో పాటు క్వాంటం ఎకోసిస్టం తీర్చిదిద్దుతున్నాం." - సీఎం చంద్రబాబు

