ఐకమత్యంతో గెలుచుకున్నాం - చరిత్ర ఉన్నంతవరకు అమరావతి ఉంటుంది: సీఎం చంద్రబాబు
అమరావతికి బిల్లుకు పార్లమెంటు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించటంపై ఉద్దండరాయునిపాలెంలో సంబరాల్లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు - కుట్రలు, విధ్వంసకర పరిస్థితుల్లో రాజధాని సంపాదించుకున్నామని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 10:19 PM IST
CM Participates in Celebrations at Uddhandarayunipalem: చరిత్ర ఉన్నంతవరకు అమరావతి చిరస్మరణీయమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పార్లమెంట్ ఉభయసభల్లో చట్టబద్ధతతో ఇక అమరావతి అన్స్టాపబుల్, అజేయం, అజరామరం అంటూ గట్టిగా నినదించారు. దేశంలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అమరావతికి మద్దతు తెలిపితే మద్దతు తెలపని పనికిమాలిన వైఎస్సార్సీపీ పీడ రాష్ట్రానికి విరగడ కావాలని మండిపడ్డారు. ప్రజలు ఆ పార్టీని మర్చిపోయి శాశ్వతంగా బ్లాక్ చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. జగన్ చేసిన మావిగన్ ప్రతిపాదనకు డిక్షనరిలో కూడా అర్థం దొరకలేదని దుయ్యబట్టారు.
అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పిస్తూ పార్లమెంటు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించటంపై రాజధాని ప్రాంతంలో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సీఎం చంద్రబాబు రాజధానిలోని ఉద్దండరాయునిపాలెంలో సతీసమేతంగా సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు. నాడు అమరావతి రైతులు, మహిళల ఉద్యమానికి మద్దతు పలికి ఉద్యమ శిబిరాలకు చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి వెళ్లారు. ఉద్దండరాయునిపాలెంలోనే 2015లో రాజధాని నిర్మాణానికి ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేసారు. చంద్రబాబు దంపతులకు అమరావతి రైతులు, మహిళలు అప్యాయంగా స్వాగతం పలికారు. చంద్రబాబు వెంట మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, పీ. నారాయణ, అచ్చెన్నాయుడు, బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్, ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్. భాష్యం ప్రవీణ్లు ఉన్నారు.
అమరావతికి వచ్చింది తాత్కాలిక ఇబ్బందులే ఇక అపజయం లేదని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అమరావతిని గెలిపించింది రైతుల ఐకమత్యమే అని అన్నారు. దిక్కుమాలిన వైఎస్సార్సీపీ తప్ప దేశంలోని అన్ని పార్టీలు అమరావతికి పార్లమెంట్లో మద్దతు తెలపటం చరిత్ర అని వెల్లడించారు. చరిత్రలో వీరవనితలు గురించి చదివాం కానీ అమరావతి ఉద్యమంలో అతివల పోరాటం వీర వనితలను మించి చూశామని తెలిపారు.
తెలుగు జాతి గుండె, గౌరవం అమరావతే: హక్కుల కోసం వీరోచితంగా పోరాడి సాధించిన ఘనత అమరావతి ఉద్యమానిదని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. అమరావతి-అరసవల్లి పాదయాత్రలో నాడు ఒక అడుగు వెనక్కి తగ్గినా 10 అడుగులు ముందుకు దూకి అమరావతిని సాధించుకున్నామని అన్నారు. ప్రపంచం మెచ్చే రాజధానిగా అమరావతిని నిర్మిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఆదర్శ రాజధాని తెలుగు జాతి గుండె, గౌరవం అమరావతే అని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఓ ప్రాజెక్టుకు రెండు సార్లు ప్రధాని రావడం అమరావతి పనుల విషయంలోనే జరిగిందని సీఎం అన్నారు.
అమరావతి నిర్మాణాలు పూర్తి అయ్యాక మరోమారు ప్రధాని ప్రారంభోత్సవాలకు వస్తారని సీఎం వెల్లడించారు. అమరావతిపై జగన్కు జ్ఞానోదయం కాలేదు కానీ ఇంకా పిచ్చి ముదిరిందని మండిపడ్డారు. చట్టాన్ని మారుస్తామని వాగే పిచ్చి పిచ్చి మాటలు ఆచరణ సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. అమరావతితో పాటు రాష్ట్రంలో ప్రతీ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని వెల్లడించారు. అమరావతి విషయంలో ఇంత జరిగినా వైఎస్సార్సీపీకి మాత్రం బుద్ది రాలేదని దుయ్యబట్టారు. వైఎస్సార్సీపీవి అన్నీ బుద్ది లేని వ్యాఖ్యలు, దుర్మార్గపు ఆలోచనలే అని ధ్వజమెత్తారు. అమరావతిని చంపాలనుకున్న వైఎస్సార్సీపీ బాగుపడదని హెచ్చరించారు.
ఉద్దండరాయినిపాలెంలో అమరావతి శంకుస్థాపన శిలాఫలకాన్ని సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. పవిత్ర నీరు మట్టి ప్రదేశం వద్ద మొకరిల్లి ప్రణామం చేశారు. వేదిక వద్ద నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో చంద్రబాబు దంపతులు పాల్గొన్నారు. అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పిస్తూ పార్లమెంటులో సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందడంతో రాజధాని ప్రాంతంలో రైతులతో కలిసి దీపహారతిలో మంత్రులతో కలిసి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు.
