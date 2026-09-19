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విశాఖ ఆర్కే బీచ్​లో మూరీ మిక్చర్‌ రుచి చూసిన సీఎం చంద్రబాబు - బాగుందని మహిళకు కితాబు

విశాఖ పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బీచ్‌లో స్వచ్ఛాంద్ర- స్వర్ణాంద్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో కలిసి బీచ్ పరిసరాల్లో చెత్తను తొలగించారు. బీచ్‌లోని చిరువ్యాపారులతోనూ చంద్రబాబు సంభాషించారు.

విశాఖ ఆర్కే బీచ్​లో మూరీ మిక్చర్‌ రుచి చూసిన సీఎం చంద్రబాబు
విశాఖ ఆర్కే బీచ్​లో మూరీ మిక్చర్‌ రుచి చూసిన సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:04 PM IST

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CM Chandrababu Participated Swarnandhra Swachh Andhra in Visakha : స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛంద్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా విశాఖలోని ఆర్కే బీచ్‌ తీరంలో సీఎం చంద్రబాబు ప్లాస్టిక్, ఇతర వ్యర్థాలను జీవీఎంసీ పారిశుద్ధ్య సిబ్బందితో కలిసి తొలగించారు. ఈ సందర్భంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో సీఎం మాట్లాడారు. విశాఖ బీచ్‌కు దేశంలోనే మంచి పేరుందని, పర్యాటకులు ఎక్కువగా సాగరతీరానికి వచ్చేందుకు మక్కువ చూపుతారని, అటువంటి బీచ్‌ను ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రంగా ఉంచాల్సిన బాధ్యత మీపైనే ఉందని సిబ్బందితో సీఎం అన్నారు.

విశాఖ ఆర్కే బీచ్​లో మూరీ మిక్చర్‌ రుచి చూసిన సీఎం చంద్రబాబు - బాగుందని మహిళకు కితాబు (ETV Bharat)

మూరీ మిక్చర్‌ రుచి చూసిన సీఎం : స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛంధ్ర కార్యక్రమం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బీచ్ పరిసరాల్లోని చిరు వ్యాపారులను పలకరించారు. ఈ సందర్భంగా మూరీ మిక్చర్, పీనట్ మసాలా తయారు చేసి విక్రయిస్తున్న అట్టాడ నాగమణితో మాట్లాడారు. ఆమె స్వయంగా తయారు చేసిన మూరీ మిక్చర్‌ను సీఎం రుచి చూసి బాగుందని కితాబిచ్చారు. అనంతరం ఆమెకు డబ్బులు ఇచ్చి, కలిసి ఫొటో దిగారు. ఈ సందర్భంగా నాగమణి తన వ్యక్తిగత పరిస్థితిని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వ్యక్తిగత కారణాలతో భర్తతో విడాకులు తీసుకున్నట్లు, ప్రస్తుతం తనకు స్థిరమైన ఆదాయం, ఆధారం లేదని తెలిపారు. ప్రభుత్వం తనను అదుకోవాలని కోరారు. ఆమె పరిస్థితిని తెలుసుకున్న సీఎం ఒంటరి మహిళగా ఆమెకు పింఛను అందేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

శానిటరీ ఇన్‌స్పెక్టర్​తో సీఎం : ముఖ్యమంత్రి బీచ్‌లోకి రాగానే శానిటరీ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ గోవింద్‌తో మాట్లాడారు. బీచ్‌లో పారిశుధ్ధ్య నిర్వహణ ఎలా కొనసాగుతోంది? వినాయక నిమజ్జనాలు ఎక్కువుగా జరిగే సమయంలో వ్యర్థాలు ఎంత సమయంలో, ఏ విధంగా తొలగిస్తున్నారని అడిగి తెలుసుకున్నారు. దీనికి గోవింద్ సమాధానమిస్తూ జీవీఎంసీ కమిషనర్ నిరంతరం పారిశుద్ధ్య పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారని, రాత్రి ఒంటిగంట వరకు నిమజ్జనాలు జరిగినా ఉదయం ఆరు గంటలకల్లా బీచ్‌ను పూర్తిగా పరిశుభ్రం చేస్తున్నామని వివరించారు. మూడు షిఫ్టుల్లో మొత్తం 42 మంది కార్మికులు విధులు నిర్వహిస్తూ, సందర్శకులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు సీఎంకు తెలిపారు.

ఆ ఆనందం జీవితంలో మరిచిపోలనేను : అంతకుముందు విశాఖలో 'పేదలకు పట్టాభిషేకం' కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. 11 మండలాలకు చెందిన 28,445 పేద కుటుంబాలకు ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. రూ.8,874 కోట్ల విలువైన భూమిని లబ్ధిదారులకు అందించారు. పేదల ఇళ్ల కోసం 399 ఎకరాలను క్రమబద్ధీకరించామన్న చంద్రబాబు దశాబ్దాల కష్టాలు, అనిశ్చితికి నేటితో ముగింపు పలికామన్నారు. ఇళ్ల పట్టాల లబ్ధిదారులతో గ్రూప్ ఫొటో దిగిన సీఎం లబ్ధిదారుల మోముపై కనిపిస్తున్న ఆనందం తన జీవితంలో మరిచిపోలేనని అన్నారు.

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