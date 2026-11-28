రాజమహేంద్రవరం జిల్లా కోర్టు 222 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుందంటే చాలా గొప్ప విషయం: చంద్రబాబు
Rajamahendravaram Court Nyaya Utsavam : రాజమహేంద్రవరం జిల్లా న్యాయస్థానం ఏర్పడి 222 ఏళ్లు, బార్ అసోసియేషన్ స్థాపించి 131 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా న్యాయ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 2:40 PM IST
రాజమహేంద్రవరం జిల్లా కోర్టు 222 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుందంటే చాలా గొప్ప విషయం అని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. రాజమహేంద్రవరం నుంచి గొప్ప నాగరికత అభివృద్ధి చెందిందన్నారు. ఈ న్యాయ ఉత్సవాన్ని ఉత్సవంలో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. ఇలాంటి అవకాశాలు చాలా అరుదుగా వస్తాయన్నారు. రాజమహేంద్రవరం జిల్లా న్యాయస్థానం ఏర్పడి 222 ఏళ్లు, బార్ అసోసియేషన్ స్థాపించి 131 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా న్యాయ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో సీఎం చంద్రబాబు, హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ లిసా గిల్, పలువురు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు, బార్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు, లాయర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ, "రాజమహేంద్రవరం కోర్టు 222 ఏళ్లు, బార్ 131 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. రాజమహేంద్రవరం చారిత్రకంగా గొప్ప ప్రాంతం. ఆదికవి నన్నయ, కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు ఇక్కడే పుట్టి సమాజ సేవ చేశారు. ఆర్దర్ కాటన్ కట్టిన ధవళేశ్వరం బ్యారేజీతో ఈ ప్రాంతం సస్యశ్యామలమైంది. గోదావరి జిల్లాల వల్లే ఏపీకి రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరొచ్చింది. వచ్చే ఏడాదికి పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభిస్తాం. బ్రిటీష్ వారికి గుండె చూపి దమ్ముంటే కాల్చాలని సవాల్ చేసిన వారు కందుకూరి వీరేశలింగం. ఈ కోర్టు, డిజిటల్ కోర్టు, ఏఐ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. టెక్నాలజీని వినియోగించుకుని ప్రజలకు సత్వరం తీర్పులిచ్చే స్థాయికి న్యాయవ్యవస్థ ఎదిగింది. వచ్చే ఏడాది వందేళ్ల కల పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి కాబోతుంది. వచ్చే ఏడాది గోదావరి పుష్కరాలు వైభవంగా జరగబోతున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు గోదావరి పుష్కరాలకు రావాలి.
ఏ బార్కూ లేని చరిత్ర రాజమహేంద్రవరానికి ఉంది. చాలా మంది న్యాయవాదులు, న్యాయమూర్తులు రాజమహేంద్రవరం నుంచి దేశ స్థాయికి ఎదిగారు. రాజమండ్రి బార్ అసోసియేషన్ గొప్ప న్యాయవాదులను అందించింది. కోర్టుల్లో లిటిగేషన్లు ప్రభుత్వం వైపు నుంచే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఫిబ్రవరి 2027 నాటికి ప్రభుత్వం నుంచి లిటిగేషన్లు లేకుండా చేసే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. న్యాయ వ్యవస్థలో టెక్నాలజీ వినియోగం కోసం సరికొత్త ప్రాజెక్టు అమల్లోకి తీసుకురాబోతున్నాం. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రాకు ధన్యవాదాలు. నాడు రాజధాని అమరావతి పై జస్టిస్ మిశ్రా చారిత్రక తీర్పు ఇచ్చారు. రాజధాని అమరావతిని రక్షిస్తూ జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా చారిత్రక తీర్పు నిచ్చారు. ప్రపంచంలో బెస్ట్ రాజధానిగా అమరావతిని నిర్మిస్తున్నాం. అమరావతి ప్రపంచంలోనే అద్భుత నగరంగా మారబోతుంది. రాజమహేంద్రవరంలో ఫోక్సో కోర్టు ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది" అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
"రాజమహేంద్రవరం జిల్లా కోర్టు 222 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుందంటే చాలా గొప్ప విషయం. ఉత్సవంలో పాల్గొనడం నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇలాంటి అవకాశాలు చాలా అరుదుగా వస్తాయి. కోకా సుబ్బారావు హైకోర్టు సీజే, సీజేఐగా పని చేశారు. వచ్చే ఏడాదిలో గోదావరి పుష్కరాలు వస్తాయి. గోదావరి పుష్కరాలకు జడ్జిలు అందరూ హాజరుకావాలి. ప్రపంచంలోని ప్రజాస్వామ్య దేశాలు ప్రమాదపు అంచులో ఉన్నాయి. రాబోయే 25 ఏళ్లు చాలా కీలకం కానున్నాయి. వివిధ విభాగాల్లో ఏపీని ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాయి." - నారా చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
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