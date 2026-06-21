ప్రతిరోజూ మెడిటేషన్, ప్రాణాయామం చేయాలి : సీఎం చంద్రబాబు
విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ మైదానంలో యోగాంధ్ర - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు, లోకేశ్ , రాందేవ్ బాబా - వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం, గోవింద నామ స్మరణతో యోగా సాధన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 10:17 AM IST
International Yoga Day 2026 : ఆధ్యాత్మికత, యోగా సాధనతో హెల్తీ, వెల్తీ, హ్యాపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధ్యమవుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ప్రధాని చొరవతో 190 దేశాల్లో యోగా దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పారు. ప్రపంచానికి భారత్ విశ్వగురు ప్రపంచానికి మార్గనిర్దేశం చేయగలిగేది భారత్ అని వ్యాఖ్యానించారు. యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
అంతకుముందు చంద్రబాబు యోగా గురువు రాందేవ్ బాబాతో కలిసి ఆసనాలు వేశారు. సంక్లిష్టమైన యోగాసనాలను ముఖ్యమంత్రి సునాయసంగా వేశారు. రాందేవ్ బాబాతో కలిసి ముప్పావు గంట పాటు యోగాసనాలు వేశారు. అలాగే వేదికపై బాబా రాందేవ్ మంత్రి లోకేశ్తో యోగసనాలు వేయించారు. అనులోమ, విలోమ పద్ధతిలో ప్రాణాయామం చేయించారు. ఈ దృశ్యాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. అదేవిధంగా వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం, గోవింద నామ స్మరణతో చేసిన యోగా సాధన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, మంత్రులు అచ్చెన్న, దుర్గేశ్, సత్యకుమార్తో పాటు వేలాది మంది ఔత్సాహికులు పాల్గొన్నారు.
'ఆరోగ్యానికి కంటే మించింది లేదు. రోజూ అరగంట యోగా చేయాలి. ప్రతిరోజూ మెడిటేషన్, ప్రాణాయామం చేయాలి. ఆస్పత్రికి వెళ్లే అవసరం లేకుండా జీవించవచ్చు. నేను 30 ఏళ్లుగా యోగా సాధన చేస్తున్నా. అనేక ఒత్తిళ్లు ఉంటాయి యోగాతోనే అధిగమిస్తున్నా. సాంకేతికతతో పాటు యోగా ఆధ్యాత్మిక సాధన చేయాలి. ఆస్పత్రులకు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు యోగా దోహదం చేస్తుంది. రాందేవ్ బాబా 40 ఏళ్లుగా యోగా సేవలందిస్తున్నారు. యోగాలో దేశానికే కాదు ప్రపంచానికే ఆయన మార్గదర్శకుడు. రాందేవ్ బాబాతో యోగాభ్యాసం చేయడం ఎన్నటికీ మరువలేనని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
Chandrababu on Yoga : ఆధ్యాత్మికాంధ్రప్రదేశ్ సాధించేందుకు కృషి చేద్దామని చంద్రబాబు వివరించారు. వచ్చే ఏడాది తిరుపతిలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. 1.33 లక్షల కేంద్రాల్లో కోటి మందికి పైగా యోగా సాధన చేశారని పేర్కొన్నారు. ఇంటింటికీ యోగా చేరాలి, ప్రజారోగ్యం బాగుండాలనేదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు కార్యాలయాల్లో శాశ్వత యోగా మందిరాలు నిర్మిస్తామని తెలిపారు. యోగా కార్యక్రమాల పర్యవేక్షణకు జిల్లా, మండల స్థాయి అధికారులను నియమిస్తామని వెల్లడించారు. స్టాండర్డ్ యోగా ప్రొటోకాల్స్ కోసం నిపుణుల బృందం ఏర్పాటు చేస్తామని అలాగే యోగాంధ్ర కోసం ప్రత్యేక పోర్టల్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. చివరిగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యోగాభ్యాసకులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు.
"జంక్ ఫుడ్ వద్దు ఫాస్ట్ ఫుడ్ను దూరంగా పెడదాం. రసాయన రహిత ఆహారం స్వీకరిస్తే అనారోగ్యం దరిచేరదు. రాష్ట్రంలో పచ్చదనాన్ని 50 శాతానికి పెంచుతాం. ఆగస్టు 15న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంజీవని ప్రాజెక్టు అమలు చేస్తాం. వైద్య నిపుణులను ప్రజలకు చేరువ చేస్తాం. సంజీవనిలో యోగా చేరుస్తాం". - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
వ్యసనం లేని సాంకేతికత విధానం అవసరం: సీఎం చంద్రబాబు