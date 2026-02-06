భూ రికార్డుల్ని ఎవరైనా ట్యాంపర్ చేస్తే జైలుకు పంపుతాం - వదిలిపెట్టేది లేదు : సీఎం చంద్రబాబు
"మీ భూమి - మీ హక్కు" కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం - రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు అందజేసిన చంద్రబాబు - రికార్డుల్ని ఎవరైనా ట్యాంపర్ చేస్తే జైలుకు పంపుతామని హెచ్చరిక
Published : February 6, 2026 at 10:50 PM IST
CM Chandrababu Participated in Your Land Your Right Program : సద్విమర్శలు చేస్తే సరిచేసుకుంటామని తప్పుడు విధానాలతో ముందుకెళ్తే సహించేదిలేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. బలం ప్రదర్శనలు ఎన్నికలప్పుడు చేసుకోవాలని జగన్కు హితవు పలికారు. భూ రికార్డుల్ని ట్యాంపర్ చేస్తే జైలుకు పంపిస్తామని, అవసరమైతే పీడీ యాక్ట్ పెట్టి కఠినంగా శిక్షిస్తామని స్పష్టంచేశారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు మండలం కలుగొట్లలో పర్యటించారు. "మీ భూమి -మీ హక్కు" కార్యక్రమంలో రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు అందజేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జగన్ ఫోటోతో పాస్ పుస్తకాలు ఇచ్చారని ఇప్పుడు రాజముద్రతో ఇస్తున్నామని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో అడ్డగోలుగా భూదోపిడీ సాగిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. జగన్ తాడేపల్లి నివాసం దగ్గర హెలిపాడ్ కోసం ఓ రైతుకు చెందిన పది ఎకరాల భూములు బలవంతంగా లాక్కున్నారని చెప్పారు. బాధిత రైతు ఇటీవల తనదగ్గరికి వచ్చి గోడు వెళ్లబోసుకున్న విషయం ప్రస్తావించారు. అలాంటి సమస్యలు మళ్లీ రాకూడదనే ఉద్దేశంతో పక్కాగా పాసుపుస్తకాలు ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు.
ట్యాంపరింగ్కు పాల్పడితే వదిలేది లేదు : భూ రికార్డులు మారిస్తే వెంటనే తెలిసేలా బ్లాక్చెయిన్ టెక్నాలజీ తెచ్చామని సీఎం వెల్లడించారు. ట్యాంపరింగ్కు పాల్పడితే వదిలేది లేదని హెచ్చరించారు. తిరుమల నెయ్యి కల్తీ కారకులు ఎదురుదాడి చేస్తున్నారన్న సీఎం తప్పుడు విధానాల్ని సహించేది లేదన్నారు. రాయలసీమలోని ప్రతి ఎకరాకూ నీళ్లు ఇవ్వడమే తన ధ్యేయమని, మూడేళ్లలో కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని పూర్తి చేస్తామని చంద్రబాబు చెప్పారు.
" రాజముద్రతో పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇచ్చిన పాస్ పుస్తకాలను ఎవరూ ట్యాంపర్ చేయలేరు. భూ సమస్యల ఫిర్యాదులు ఇబ్బడిముబ్బడిగా వచ్చాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ భూమిపై ఎవరూ కన్నేయకుండా సర్వ హక్కులు కల్పించాం. క్యూఆర్ కోడ్ వల్ల మీ ఫోన్లోనే మీరు చూసుకోవచ్చు. మీ భూమిని ఎవరి పేరుతోనైనా మారిస్తే వెంటనే తెలుస్తుంది. మీ రికార్డులన్నీ కంప్యూటర్లో భద్రంగా ఉంటాయి. ట్యాంపర్ చేస్తే నేరుగా జైలుకే, వదిలిపెట్టేది లేదు. అవసరమైతే పీడీ యాక్టు పెట్టి కఠినంగా శిక్షిస్తాం. మీ రికార్డులన్నీ మీ అనుమతితోనే మార్పు చేస్తాం. సర్వే చేసేటప్పుడు మీ సమక్షంలోనే అన్నీ జరుగుతాయి. సర్వే తర్వాత పుస్తకం ముద్రించి మీకు చూపించాకే కొత్త పుస్తకం. చిన్న అక్షర దోషం లేకుండా పుస్తకం ముద్రణ జరుగుతుంది. ఒక్క పైసా అవినీతి లేకుండా పట్టాదార్ పాస్పుస్తకం ఇస్తాం. లంచాల వ్యవస్థకు స్వస్తి చెప్పాలనే ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. భూ వివాదాలు లేని రాష్ట్రంగా మార్చే బాధ్యత తీసుకున్నాం." - సీఎం చంద్రబాబు
ప్రజల భద్రతే ముఖ్యం : ప్రజల ప్రాణాలంటే జగన్కు లెక్కలేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. పార్టీ నాయకుల పరామర్శల పేరిట రోడ్లపై బలప్రదర్శన చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. గంటలకొద్దీ రోడ్లపై ట్రాఫిక్ ఆపేస్తూ ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఇలాంటి చర్యలను సహించేది లేదని ప్రజల భద్రతే ప్రధానమని స్పష్టంచేశారు.
