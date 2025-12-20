ETV Bharat / state

జనవరి 26 నాటికి ఏ రోడ్డుపైనా చెత్త కనిపించకూడదు: సీఎం చంద్రబాబు

అర్బన్ ప్రాంతాల్లో డోర్‌ టూ డోర్‌ చెత్త సేకరిస్తామన్న సీఎం చంద్రబాబు - జనవరి 26 నాటికి ఏ రోడ్డుపైనా చెత్త కనిపించకూడన్న సీఎం- అనకాపల్లి జిల్లాలో స్వర్ణాంధ్ర- స్వచ్ఛాంద్ర' కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు

CM Chandrababu Participated in Swarnandhra Swachhandhra Program
CM Chandrababu Participated in Swarnandhra Swachhandhra Program (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
CM Chandrababu Participated in Swarnandhra Swachhandhra Program : ప్రభుత్వం ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా అది తాత్కాలికమే అవుతుందని, అందులో ప్రజలు భాగస్వాములైతేనే అది శాశ్వతమవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా పర్యటనలో ఉన్న ఆయన తాళ్లపాలెంలో నిర్వహించిన ‘స్వర్ణాంధ్ర- స్వచ్ఛాంధ్ర’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. స్వచ్ఛ భారత్‌పై నివేదిక ఇవ్వాలని గతంలో ప్రధాని కోరారని, ఆయన కోరిక మేరకు నివేదిక ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏడాది కాలంలోనే అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు.

"అందరి ఆరోగ్యం కోసం చేపట్టే కార్యక్రమాల్లో ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలి. యూజ్‌ రికవరీ, రీయూజ్‌ విధానంతో ముందుకెళ్లాలి. వాడిన ప్లాస్టిక్‌ ఇస్తే డబ్బు ఇచ్చేలా చూస్తున్నాం. వ్యర్థాలను వనరుగా, ఆస్తిగా మారుస్తున్నాం. ఉత్తమ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు అవార్డులు ఇస్తున్నాం. వచ్చే ఏడాది జూన్‌ నాటికి ఏపీని ప్లాస్టిక్‌ రహిత రాష్ట్రంగా మారుస్తాం. ఇప్పటికే సచివాలయంలో ప్లాస్టిక్‌ వాడకుండా చర్యలు చేపట్టాం. గత ప్రభుత్వం వదిలిన 86 లక్షల టన్నుల చెత్తను తొలగించాం. రీసైక్లింగ్‌ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. జనవరి 26 నాటికి ఏ రోడ్డుపైనా చెత్త కనిపించకూడదు. ప్రస్తుతం 26 ప్రాంతాల్లో స్వచ్ఛ రథాలు ఉన్నాయి. అవసరమైతే 100 రథాలు ఏర్పాటు చేసి పొడిచెత్త సేకరిస్తాం.

వచ్చే జూన్‌ నాటికి ప్లాస్టిక్‌రహిత రాష్ట్రంగా ఏపీ - ఆ ప్రాంతాల్లో డోర్‌ టూ డోర్‌ చెత్త సేకరణ : చంద్రబాబు (ETV)

మీరు ఇచ్చిన పొడిచెత్తకు డబ్బు కూడా ఇస్తాం. ఇంట్లో చెత్త ఊడ్చి రోడ్డుపై వేయడం మానుకోవాలి. అందరిలో సామాజిక స్పృహ రావాలి. రోడ్లు కూడా మనవే. అర్బన్‌ ప్రాంతాల్లో డోర్‌ టూ డోర్‌ చెత్త సేకరిస్తారు. ఇంట్లో చెత్తను మీరే కంపోస్ట్‌గా తయారు చేసుకోవచ్చు. పట్టణాల్లో 5 లక్షల ఇళ్లలో, గ్రామాల్లో 10 లక్షల ఇళ్లలో కంపోస్ట్‌ తయారు చేయాలనేది లక్ష్యం. వీలున్న ప్రతి ఒక్కరూ కిచెన్‌ గార్డెన్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇంటిచుట్టూ స్థలం ఖాళీగా ఉన్నా ఎక్కడికో వెళ్లి కూరగాయలు కొంటున్నారు. కూరగాయలు ఇంట్లోనే పండించుకుంటే అందరికీ ఆరోగ్యం, డబ్బు ఆదా అవుతుంది. ఉత్తరాంధ్రలో సేకరించిన చెత్త నుంచి కరెంట్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. చెత్త నుంచి కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసే మరో 6 ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. మార్చి నాటికి గోబర్‌ యూనిట్లు పూర్తి చేస్తాం’’ అని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.

రాష్ట్రాన్ని బాగు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే : "అక్టోబరు 2 తర్వాత రాష్ట్రంలో ఎక్కడా సింగిల్ యూజ్‌ ప్లాస్టిక్‌ కనిపించకూడదు. ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల పునర్వినియోగం దిశగా చర్యలు చేపట్టాం. గ్రామాల్లో కూడా ప్రతి ఇంటికీ మరుగుదొడ్డి ఉండాల్సిందే. ఏం పని చేశామో మాకు మేమే బేరీజు వేసుకుంటున్నాం. కలెక్టర్లు, ఎస్పీల పనితీరునూ బేరీజు వేస్తున్నాం. రాష్ట్రాన్ని బాగు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే. మేం వచ్చాక అనకాపల్లి జిల్లాను శరవేగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. జిల్లాకు 46 పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి. రాంబిల్లి, పూడి, నక్కపల్లి, మాకవరపాలెంలో పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి. కోడూరు, పరవాడ, అచ్యుతాపురంలో పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి. అరకు కాఫీకి ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు తెచ్చాం" అని చంద్రబాబు తెలిపారు.

టీచర్లు, కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగాలపైనా కోర్టులకు : "కిలో అరకు కాఫీ రూ.10 వేల ధర పలికింది. ఆన్‌లైన్‌లో పెట్టిన అరకు కాఫీని రెండు గంటల్లోనే కొనేశారు. ఇప్పుడు ప్రజలంతా పంచదార మానేసి, బెల్లం వాడుతున్నారు. ప్రతిచోటా బెల్లం, దాని ఉత్పత్తుల వినియోగం బాగా పెరిగింది. అనకాపల్లి జిల్లా రైతులు ఆర్గానిక్ బెల్లం తయారు చేయాలి. ఆర్గానిక్ బెల్లాన్ని ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా విశాఖ వైపు చూస్తోంది. విశాఖకు డేటా సెంటర్లు, నాలెడ్జ్‌ సెంటర్లు వస్తున్నాయి. అలాగే స్టీల్‌ సిటీ, అల్యూమినియం సిటీ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ వస్తే ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా రూపురేఖలు మారతాయి.

మన అభివృద్ధి యజ్ఞాన్ని భగ్నం చేసేందుకు రాక్షసులు వస్తున్నారు. టీచర్లు, కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగాలపైనా కోర్టులకు వెళ్తున్నారు. ఎందరు అడ్డుకున్నా రాష్ట్ర ప్రగతి ఆగదు. విశాఖలో యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకున్నాం. యోగా డే కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని మోదీ కూడా మెచ్చుకున్నారు. విశాఖను ఏఐ, డేటా, యోగా సెంటర్‌గా మారుస్తున్నాం. గత ప్రభుత్వం సర్వే రాళ్లపై రూ.700 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. గంజాయి పంటలను కాఫీ తోటలుగా మార్చిన ఘనత మా ప్రభుత్వానిదని" చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

