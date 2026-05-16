ETV Bharat / state

పిల్లలే సంపద - మూడో బిడ్డకు రూ.30 వేలు - నాలుగో బిడ్డ పుడితే రూ.40 వేలు: సీఎం చంద్రబాబు

స్వచ్ఛాంధ్రలో భాగంగా నేటినుంచే 'ఆపరేషన్ క్లీన్‌ స్వీప్‌' - అన్ని ప్రాంతాల్లో నాలుగు రోజులపాటు 'ఆపరేషన్ క్లీన్‌ స్వీప్‌' ఉంటుంది - నెలరోజులపాటు 'ఆపరేషన్ క్లీన్‌ స్వీప్‌' కార్యక్రమం చేస్తామన్న సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu Participated in Swachhandhra Swarnandhra Program
CM Chandrababu Participated in Swachhandhra Swarnandhra Program (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Participated in Swachhandhra Swarnandhra Program : స్వచ్ఛాంధ్రలో భాగంగా ఈరోజు నుంచే 'ఆపరేషన్ క్లీన్‌ స్వీప్‌' ప్రారంభిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అన్ని ప్రాంతాల్లో నాలుగు రోజులపాటు 'ఆపరేషన్ క్లీన్‌ స్వీప్‌' ఉంటుందని వెల్లడించారు. కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో నెలరోజులపాటు 'ఆపరేషన్ క్లీన్‌ స్వీప్‌' కార్యక్రమం ఉంటుందన్నారు. 'ఆపరేషన్ క్లీన్‌ స్వీప్‌'లో భాగంగా ప్రతిరోజు క్లీన్‌డ్రైవ్‌లు చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేటలో నిర్వహించిన "స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర" కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రకటించారు.

స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలు చేయాలి : "స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్రతో స్వచ్ఛత వైపు అడుగులు వేస్తున్నాం. స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలు చేయాలి, అదే మనకు మంచి చేస్తుంది. అలవాట్లు మారాలి, తద్వారా సమాజం మారుతుంది. సమాజం మారితే స్వచ్ఛాంధ్ర సాకారమవుతుంది. తలసరి ఆదాయం పెంచాలనేది నా ప్రధాన లక్ష్యం.

రాష్ట్రం మొత్తం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. స్వచ్ఛాంధ్రతో ప్రారంభిస్తున్నాం, స్వర్ణాంధ్ర దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం. నేను ఎక్కడ ఉన్నా, నా మదిలో ఉండేది పేదల సేవలో కార్యక్రమం ఉంటుంది. పింఛన్లు నేరుగా ఇచ్చిన ఆనందం నా జీవితంలో మరచిపోలేనిది. అర్హులైన వారికి గౌరవంగా అందుతుందా? లేద అని పరిశీలిస్తుంటా.

ఒకప్పుడు నా పాదయాత్రల సమయంలో చెత్తనే ఎక్కువ కనిపించేది. చెత్త నుంచి సంపద సృష్టించడానికి పార్కులు ఏర్పాటు చేశాం. సింగిల్‌ యూజ్డ్‌ ప్లాస్టిక్‌ను మనం నిషేధించాలి. కుప్పం మండలానికి మూడో బహుమతి రావడానికి చాలా కృషి చేశారు. నా ప్రయత్నాలకు అనుగుణంగా ఫలితాలు రావడం సంతోషంగా ఉంది" అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించాలి : "సంపద సృష్టించి పేదవాళ్లకు పంచాలి. ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించాలి. 16 నెలలుగా స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రతిఒక్క ఆఫీస్‌పై సోలార్‌ ప్లేట్స్‌ పెట్టుకోవాలి. పేదలకు సేవ చేయాలనే ఆశయం ఉన్నవారిని ప్రోత్సహించాలి. వ్యర్థాల నుంచి కరెంట్‌ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో 31.33శాతం అటవీ సంపద ఉంది.

తల్లికి వందనం కింద రూ.15 వేలు అందిస్తున్నాం. భగవంతుడు కరుణిస్తే తల్లికి వందనం మొత్తాన్ని పెంచుతాం. గతంలో గొడ్డలి పార్టీ చేసిన అరాచకం చూశాం. ప్రజల ఆస్తులన్నీ మార్చేసి గందరగోళం చేశారు. ప్రజల భూముల జోలికి ఎవరూ రాకుండా చర్యలు చేపట్టాం. భూతగాదాలు లేకుండా చేసే బాధ్యత, కూటమి ప్రభుత్వానిది" అని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

"మంచి పేరు వచ్చిందంటే అధికారుల వల్లే వస్తుంది. అనునిత్యం నాతో ఉండేది టీడీపీ కుటుంబసభ్యులే. పేదరికం లేని సమాజం చూడాలనేది నా కోరిక. ఒకప్పుడు కుటుంబ నియంత్రణ కోసం చెప్పాం. పిల్లలే సంపద అని ఇవాళ చెబుతున్నా. మూడో బిడ్డ ఉంటే, పుట్టిన వెంటనే రూ.30 వేలు ఇస్తాం. నాలుగో బిడ్డ పుడితే, పుట్టిన వెంటనే రూ.40 వేలు ఇస్తాం. పిల్లలు భారమనుకోకూడదు, వాళ్లే సంపద అని గుర్తించాలి". - సీఎం చంద్రబాబు

23 నెలల్లో రాష్ట్రానికి 23 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఒప్పందాలతో మన పిల్లలకు 24 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నారు. విశాఖకు గూగుల్‌ తీసుకొచ్చాం, పరిశ్రమలతో ఉత్తరాంధ్రకే వలసలు రావాలన్నారు. ఎంత చేసినా శ్రీకాకుళం జిల్లా అభివృద్ధి కాలేకపోతుంది, ఉత్తరాంధ్రకు అనేక ప్రాజెక్టులు వచ్చేలా కృషి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.

పోలవరం నిర్వాసితులకు అన్యాయం జరగనివ్వం: సీఎం చంద్రబాబు

కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో 'పసిడి' పంటలు - బంగారం లాంటి వార్త చెప్పిన సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

CM CHANDRABABU SRIKAKULAM DISTRICT
CM CHANDRABABU ON POPULATION
CM AT SWACHHANDHRA SWARNANDHRA
OPERATION CLEAN SWEEP IN AP
CM CBN AT SWACHHANDHRA SWARNANDHRA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.