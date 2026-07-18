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చెత్త నుంచి సంపద సృష్టించడమే కూటమి లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు

రాష్ట్రంలో అక్టోబరు 2 నాటికి చెత్త లేకుండా చేస్తాం - ఇంట్లో ఎవరికివారే తడి, పొడి చెత్తలను వేరు చేసుకోవాలి - తడి చెత్తను కంపోస్ట్‌గా తయారుచేసుకోవాలి - స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu Participated in Swachhandhra Swarnandhra Program
CM Chandrababu Participated in Swachhandhra Swarnandhra Program (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 3:24 PM IST

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CM Chandrababu Participated in Swachhandhra Swarnandhra Program : చెత్త నుంచి సంపద సృష్టించడమే కూటమి లక్ష్యం అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో అక్టోబరు 2 నాటికి చెత్త లేకుండా చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇంట్లో ఎవరికివారే తడి, పొడి చెత్తలను వేరు చేసుకోవాలని సూచించారు. తడి చెత్తను కంపోస్ట్‌గా తయారు చేసుకోవాలన్నారు. శాశ్వతంగా చెత్త నుంచి రాష్ట్రాన్ని విముక్తి చేస్తామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో పర్యటించిన చంద్రబాబు, స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఎన్టీఆర్ గ్రౌండ్‌లోని ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని మాట్లాడారు.

రాష్ట్రంలో కాలుష్యం లేకుండా చేస్తాం : "చెత్త పేరుకుపోవడం వల్ల అనేక రోగాలు వస్తాయి. మే 23 నుంచి జూన్‌ 20 వరకు ఆపరేషన్‌ క్లీన్‌ స్వీప్‌ కార్యక్రమం పెట్టాం. చాలామంది ఆపరేషన్‌ క్లీన్‌ స్వీప్‌లో పాల్గొన్నారు. 12 ఏళ్ల ముందు కృష్ణా డెల్టాకు నీళ్లు వచ్చేవి కావు. కృష్ణా జిల్లా దేశానికి అన్నం పెట్టిన స్థలం. కవుల నుంచి హీరోల వరకు ఎంతోమంది ఈ గడ్డమీద పుట్టినవారే. 12 ఏళ్లలో ఎంతో కృషి చేసి పట్టిసీమ నుంచి కృష్ణా జిల్లాకు నీరు తెచ్చాం. వానలు లేక ఎల్‌నినో ప్రభావంతో పంటలు ఎండిపోతున్నాయి.

రాష్ట్రంలో కాలుష్యం లేకుండా చేస్తాం. చాలామంది పంటలకు క్రిమిసంహారక మందులు వాడడం లేదు. ముందుచూపుగా ఆలోచించి ప్రకృతి సేద్యాన్ని తీసుకొచ్చాం. పీఎం కిసాన్‌ కింద ప్రతిఏటా రైతుల ఖాతాల్లో రూ.20 వేల వరకు జమ చేస్తున్నాం. స్త్రీ శక్తి కింద మహిళలకు ఉచిత బస్సు తీసుకొచ్చాం. ఈనెలలోనే తల్లికి వందనం కింద డబ్బులు వేస్తాం. ప్రజలను చైతన్యవంతులు చేసి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాం. అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, స్వచ్ఛాంధ్రప్రదేశ్‌లో పనిచేసే కార్మికులకు తల్లికి వందనం అమలు చేస్తాం. త్వరలో అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, స్వచ్ఛాంధ్రప్రదేశ్‌లో పనిచేసే కార్మికుల అకౌంట్లలో డబ్బులు వేస్తాం" అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

"ప్రతిఇంటికి కుళాయి ఇవ్వడానికి రూ.23 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాం. వాటర్‌ సప్లై కోసం రూ. 10 కోట్లు వరకు ఖర్చు చేస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో గుడివాడలో రూ.162 కోట్లు ఖర్చు పెడతాం. అందరి భాగస్వామ్యంతో అనేక పనులు పూర్తవుతాయి. గుడివాడ ప్రజలు బంపర్‌ మెజారిటీతో కూటమిని గెలిపించారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలనతో ముందుకెళ్తున్నాం. రాజకీయాల్లో క్రిమినల్స్‌ మారరు, మనం మార్చితే తప్పా మారరు. డిప్యూటీ సీఎం కుటుంబంపై అనరాని మాటలు అన్నారు." - సీఎం చంద్రబాబు

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