చెత్తను సమస్యగా చూడడం లేదు - సంపదగా మార్చుకునే విధానం ఉంది: సీఎం చంద్రబాబు
విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్లో స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. స్వచ్ఛత అనేది ప్రజల జీవనంలో భాగం కావాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. అలానే కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శన తిలకించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 7:43 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 8:48 PM IST
CM Participated in Swachhandhra-Swarnandhra Program: స్వచ్ఛత అనేది ప్రజల జీవనంలో భాగం కావాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. పరిశుభ్రత అనేది కేవలం ప్రభుత్వ బాధ్యత అనుకునే ధోరణి మారాలని సూచించారు. ప్రజల ఆలోచనా విధానం కూడా స్వచ్ఛంగా ఉండాలని అన్నారు. విజయవాడ ఏ-కన్వెన్షన్లో జరిగిన స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. స్వచ్ఛ గ్రామాలు, పట్టణాలు సంస్థలకు పురస్కారాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనను తిలకించారు. అదేవిధంగా నెట్ జీరో అంశంపై ఐఐటీ కాన్పూర్-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ మధ్య సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో ఒప్పందం జరిగింది.
ఈ క్రమంలో సీఎం మాట్లాడుతూ చెత్తను సమస్యగా ప్రభుత్వం చూడటం లేదని దాని నుంచి సంపద సృష్టించే విధానాలను అమలు చేస్తోందని అన్నారు. రాష్ట్రంలో జీరో గార్బేజ్ కోసం కృషి చేస్తున్నామని, శుభ్రత విషయంలో రెండేళ్లుగా మార్పు కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ ర్యాంకుల్లో మన పట్టణాలు, గ్రామాలు అద్భుతమైన ప్రతిభ కనపరుస్తున్నాయని తెలిపారు. 22 విభాగాల్లో, 130 రాష్ట్రస్థాయి అవార్డులు, 2044 జిల్లా స్థాయి అవార్డులు ఇస్తున్నామని అలానే స్వచ్ఛ మున్సిపాలిటీలు, స్వచ్చ గ్రామ పంచాయితీలు, పాఠశాలలు, ఆస్పత్రులు, బస్టాండ్లు, పరిశ్రమల్ని కూడా స్వచ్ఛతపై ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇంకా పారిశుధ్ద్య కార్మికులు, గ్రీన్ అంబాసిడర్లను కూడా గుర్తిస్తున్నామని సీఎం అన్నారు.
పరిశుభ్రంగా ఉండాలంటే సామాజిక బాధ్యత రావాలి: అక్టోబరు 2వ తేదీన స్వచ్ఛతా ఉద్యమంలో అవార్డులు పొందిన వారికి సీఎం అభినందనలు తెలిపారు. అలానే దేశవ్యాప్తంగా 12 వేల మంది క్రీడాకారులు, రన్నర్లు స్వచ్ఛాంద్ర కార్యక్రమానికి సంఘీభావం తెలియచేయటం అభినందనీయమని అన్నారు. స్వచ్ఛత అనేది కేవలం ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాకుండా పాఠశాల, ఆస్పత్రి, పార్కు లాంటివి పరిశుభ్రంగా ఉండాలంటే సామాజిక బాధ్యత రావాలని సూచించారు. స్వచ్చత అంటే కేవలం రోడ్లు మాత్రమే బాగుండటం కాకుండా వ్యక్తిగత శుభ్రత, ఆరోగ్యం, ఆలోచన కూడా స్వచ్చంగా ఉండాలని చెప్పారు. వ్యర్ధాలను ఎరువులుగా, బయోగ్యాస్గా తయారు చేసి సర్క్యులర్ ఎకానమీ దిశగా రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్తున్నామని సీఎం వెల్లడించారు.
కొత్తగా చెత్త పేరుకుపోకుండా ఇంటిగ్రేటెడ్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లు, సోక్ పిట్స్, కంపోస్ట్ పిట్స్ లాంటివి వినూత్న విధానాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని సీఎం అన్నారు. మన ఆరోగ్యం కోసం మనమే పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచాలని విశ్వసించిన వ్యక్తి గాంధీజీ అని కొనియాడారు. గత ప్రభుత్వం శుభ్రతపై ఎప్పుడూ దృష్టి పెట్టలేదని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారాయణ, స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పట్టాభి పాల్గొన్నారు.
''అవకాశం ఉంటే రూఫ్ టాప్ సోలార్ పెట్టుకొవాలి. రాష్ట్రంలో 53 శాతం వర్షపాతం లోటు ఉంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇంటింటికి తాగునీరు అందిస్తున్నాం. వారసత్వానికి మనం అందించేది స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమమే. నెలలో ఒకరోజు స్వచ్ఛతపై దృష్టి పెట్టాలి. శనివారం వస్తే నాకు గుర్తుకువచ్చేది స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమమే. స్వచ్ఛతపై అందరికీ సామాజిక బాధ్యతగా ఉండాలి. స్వచ్ఛతపై ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలి.''- చంద్రబాబు, సీఎం
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