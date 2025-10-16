చాలా మంది ప్రధానులతో పని చేశా - మోదీ లాంటి నాయకుడిని చూడలేదు: సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 4:06 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 5:28 PM IST
CM Chandrababu Speech in Modi Meeting : మన అందరి భవిష్యత్తు కాపాడే నాయకుడు ప్రధాని మోదీ అని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. 21వ శతాబ్దం మోదీకి చెందుతుందనడంలో సందేహం లేదన్నారు. 25 ఏళ్లుగా ప్రజా సేవలో సీఎంగా, ప్రధానిగా మోదీ ఉన్నారని తెలిపారు. సరైన సమయంలో దేశానికి సరైన నాయకుడు ప్రధాని మోదీ అన్నారు. మోదీ వంటి నాయకుడిని పొందడం దేశం ఎంతో అదృష్టం చేసుకుందన్నారు. చాలా మంది ప్రధానులతో పని చేసినా మోదీ వంటి నాయకుడిని చూడలేదన్నారు. ఎలాంటి విశ్రాంతి లేకుండా నిరంతరం మోదీ పని చేస్తూనే ఉన్నారని తెలిపారు.
కర్నూలులో ఏర్పాటు చేసిన 'సూపర్ జీఎస్టీ-సూపర్ సేవింగ్స్' సభలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ "జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ప్రజలందరూ లాభం పొందారు. శక్తిపీఠం, జ్యోతిర్లింగం ఒకేచోట కొలువైన నేల శ్రీశైలం. బ్రిటీష్వారిని గజగజలాడించిన ఉయ్యాలవాడ నర్సింహారెడ్డి పుట్టిన పౌరుష గడ్డ. సూపర్ సేవింగ్స్ ప్రారంభం మాత్రమే రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ఉంటాయి. 2047 నాటికి ప్రపంచంలో భారత్ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుంది. మోదీ సంకల్పంతో 11వ స్థానం నుంచి నాలుగో స్థానానికి చేరాం. ఆపరేషన్ సిందూర్ మన సైనిక బలం నిరూపించింది.
మాటలతో కాదు చేతలతో చూపించే వ్యక్తి ప్రధాని మోదీ. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో 99 శాతం వస్తువులు 5 శాతంలోపు పరిధిలోకి వచ్చాయి. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో బచత్ ఉత్సవ్ భరోసా ఉత్సవ్గా మారింది. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారుతో రాష్ట్రానికి డబుల్ బెనిఫిట్ వచ్చింది. సంక్షేమ పథకాలతో సూపర్ సిక్స్ను సూపర్ హిట్ చేశాం. స్వదేశీ మంత్రం మనకు బ్రహ్మాస్త్రం అన్నీ మన వద్దే ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. గర్వ్సే కహో ఏ స్వదేశీ హై అన్న మోదీ నినాదాన్ని అందిపుచ్చుకుంటున్నాం. కేంద్ర సహకారంతో అమరావతిని నిలబెట్టాం. పోలవరాన్ని గాడినపెట్టాం విశాఖ ఉక్కును బలోపేతం చేశాం" అని తెలిపారు.
"సూపర్ జీఎస్టీ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్రమంతా ఇప్పటికే 98 వేల ఈవెంట్లు నిర్వహించాం. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో 99శాతం వస్తువులు 5 శాతం లోపు పరిధిలోకి వచ్చాయి. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్తో మన రాష్ట్రానికి డబుల్ బెనిఫిట్ వచ్చింది. సూపర్ సిక్స్ పథకాలు, సూపర్ జీఎస్టీతో ప్రజలకు సూపర్ సేవింగ్స్ అందించాయి. మెగా డీఎస్సీ, పీఎం కిసాన్ అన్నదాత సుఖీభవ, స్త్రీ శక్తి, తల్లికి వందనం, దీపం-2, పింఛన్ల పంపిణీ వంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో సూపర్ సిక్స్ని సూపర్ హిట్ చేశాం’’ అని చంద్రబాబు అన్నారు.
