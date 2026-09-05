తెలుగుజాతి నెంబర్వన్ కావాలంటే గురువుల చేతుల్లోనే ఉంది: సీఎం చంద్రబాబు
సమాజంలో గొప్ప వ్యక్తులంతా ఉపాధ్యాయుల చేతుల్లో ఎదిగిన వాళ్లే - రాష్ట్రానికి దశ, దిశ చూపించే కీలక బాధ్యత టీచర్లదే - విజయవాడలో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 6:48 PM IST
CM Chandrababu at Teachers Day Meeting in Vijayawada : సీఎం అయ్యాక తొలి సంతకం మెగా డీఎస్సీపై పెట్టానని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. ఎంతో కష్టపడి చదివితేనే టీచర్ పోస్టులు వస్తాయన్నారు. అలాంటి టీచర్లను అవమానించేలా మాట్లాడటం మంచిదికాదన్నారు. చిన్నప్పుడు చదువు చెప్పిన టీచర్ను జీవితంలో మరిచిపోలేమని వెల్లడించారు. పిల్లలపై టీచర్ల ప్రభావమే ఎక్కువగా ఉంటుందన్నారు. సమాజంలో గొప్ప వ్యక్తులంతా ఉపాధ్యాయుల చేతుల్లో ఎదిగిన వాళ్లేనని తెలిపారు. టెక్నాలజీని సరిగా వాడుకుంటేనే అందరికంటే ముందుకెళ్లగలమని స్పష్టం చేశారు. విజయవాడలో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ఉత్తమ టీచర్లకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
ఏ దేశానికి వెళ్లినా మన తెలుగువాళ్లే : "తెలుగుజాతి నెంబర్వన్ కావాలంటే అంతా గురువుల చేతుల్లోనే ఉంది. రాష్ట్రానికి దశ, దిశ చూపించే కీలక బాధ్యత టీచర్లదే. ఏ దేశానికి వెళ్లినా మన తెలుగువాళ్లు కనిపిస్తారు. విదేశాల్లో ఎక్కువ సంపాదించేది కూడా మన తెలుగువాళ్లే. టెలికామ్, ఐటీ గురించి ముందే ఊహించా, ప్రధానికి చెప్పా. ఆనాడు మేం వేసిన పునాది వల్లే హైదరాబాద్ రూపురేఖలు మారాయి. ఏఐ, క్వాంటమ్, డేటా సెంటర్లు, డ్రోన్లు, రోబోటిక్స్ వచ్చాయి. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ రంగంలో పెనుమార్పులు వచ్చాయి. మరో 20 ఏళ్లలో భిన్నమైన భారత్ను చూస్తారు, నాకు సందేహమే లేదు.
1991 నుంచి పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఎక్కడికక్కడ పోటీ పెరిగింది, అవకాశాలు పెరిగాయి. టెక్నాలజీ వల్ల మంచి, చెడు రెండూ ఉన్నాయి. చంద్రబాబు సాంకేతికత ఎంత పెరిగినా టీచర్కు ప్రత్యామ్నాయం లేదు. నేటికాలంలో బోధనా విధానం పూర్తిగా మారింది. మా చిన్నప్పుడు టీచర్లు బాగా కొట్టేవారు, భయభక్తులతో చదువుకునే వాళ్లం. టీచర్తో దెబ్బలు తిన్నవారంతా బాగుపడతారు. పిల్లల మానసిక పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. అన్ని పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు పెంచుతున్నాం. బడి పరిసరాలు పచ్చగా ఉండాలి, అప్పుడే పిల్లలకు మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి" అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
"అన్ని పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు పెంచుతున్నాం. బడి పరిసరాలు పచ్చగా ఉండాలి, అప్పుడే పిల్లలకు మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. బడిలో పచ్చదనం పెరిగేలా టీచర్లు చర్యలు తీసుకోవాలి. మా ప్రభుత్వాల్లో 14 డీఎస్సీలు తీశాం. టీచర్లు గౌరవంగా జీవించాలి, రాజకీయ నేతల చుట్టూ తిరగకూడదు. ప్రతిభావంతులైన టీచర్లను అన్ని రకాలుగా ప్రోత్సహిస్తున్నాం. చదువుకునే వయసులో ఉన్న పిల్లలంతా బడుల్లో ఉండాలి, ఇతర పనుల్లో కాదు. యూనివర్సిటీల్లో చెప్పే అనేక కోర్సులు తొలగించాలి. కొన్ని కోర్సులు చదివేందుకు విద్యార్థులు కూడా లేరు. నేటి సమాజానికి కావాల్సిన కోర్సులు ప్రవేశపెట్టాలి. టీచర్లకు సాయం చేసేందుకు త్వరలో ఏఐ టీచర్ వస్తారు." - సీఎం చంద్రబాబు
ఏపీ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల జాబితా విడుదల
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