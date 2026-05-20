గంగమాంబను దర్శించుకున్న సీఎం చంద్రబాబు - పట్టు వస్త్రాలు సమర్పణ

శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమాంబను దర్శించుకున్న సీఎం - సతీసమేతంగా గంగమాంబకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పణ - ప్రత్యేక పూజలు చేసిన సీఎం దంపతులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 2:00 PM IST

CM Chandrababu Participated Gangamma Jatara in kuppam : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చిత్తూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. కుప్పంలోని శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమాంబ జాతరలో సీఎం కుటుంబసమేతంగా పాల్గొన్నారు. కుప్పం పర్యటనలో భాగంగా ఉండవల్లి నుంచి హెలికాఫ్టర్‍ ద్వారా తుమ్మిసి హెలిఫ్యాడ్​కు వచ్చిన సీఎం ముందుగా కడపల్లెలోని ఆయన స్వగృహనికి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఘనస్వాగతం పలికారు. అనంతరం రోడ్డు మార్గంలో శ్రీప్రసన్న తిరుపతి గంగమాంబ ఆలయానికి చేరుకున్నారు.

ఆలయానికి చేరుకున్న సీఎంకు అర్చకులు సంప్రదాయబద్దంగా స్వాగతం పలికారు. జాతర సందర్బంగా అమ్మవారికి సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబసమేతంగా పట్టువస్త్రాలను సమర్పించారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేకపూజలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం ఆలయ అర్చకులు, అధికారులు తీర్ధప్రసాదాలను అందించారు. ఆలయం నుంచి స్వగృహనికి చేరుకున్న సీఎం మధ్యాహ్నం బెంగళూరుకు బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు.

