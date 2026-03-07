అనేక దేశాల అభివృద్ధిలో భారతీయుల పాత్ర ఉంది: సీఎం చంద్రబాబు
భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో దిల్లీలో ‘రైసినా డైలాగ్’ సదస్సు - ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రసంగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 4:38 PM IST
CM Chandrababu Participated in Raisina Dialogue - 2026 in Delhi: సంస్కరణల వల్లే మన దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని, ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా భారతీయులు కనిపిస్తారని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. దిల్లీలో భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ- అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'రైసినా డైలాగ్-2026' సదస్సులో ఆయన పాల్గొన్నారు. ‘సాంకేతికత-సుపరిపాలన’ భవిష్యత్తు అంశాలపై చంద్రబాబు కీలక ఉపన్యాసం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ అనేక విషయాల్లో కేంద్రంతో కలిసి ముందుకెళ్తున్నట్లు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో గ్లోబల్ కమ్యూనిటీకి సేవ చేసే సామర్థ్యం భారత్కే ఉందని సీఎం అన్నారు.
భవిష్యత్తులో అనేక దేశాలకు విద్యుత్ ఇస్తాం: ఐటీలో భారతీయుల పరిజ్ఞానం అందరికీ తెలిసిందేని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అనేక దేశాల అభివృద్ధిలో భారతీయుల పాత్ర ఉందన్నారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి దిశగా భారత్ దూసుకెళ్తోందన్న సీఎం చంద్రబాబు, మన దేశం భవిష్యత్తులో అనేక దేశాలకు విద్యుత్ ఇస్తుందన్నారు. డిప్లొమసీ, ఫ్లెక్సిబిలిటీ విషయాల్లో భారతీయులకు మంచి పేరుందని తెలిపారు.
అమరావతిలో క్రియేటివ్ సిటీ: విదేశాలకు వెళ్లే విద్యార్థుల్లో ఎక్కువ శాతం ఏపీ వాళ్లే ఉన్నారని, ప్రపంచ అత్యుత్తమ కంపెనీల్లో పనిచేసే వారిలోనూ మన వాళ్లే ఎక్కువగా ఉన్నారని సీఎం అన్నారు. విభిన్నంగా ఆలోచించే వారి కోసం అమరావతిలో క్రియేటివ్ సిటీ నిర్మిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఏపీలో డ్రోన్ సిటీ, ఏరో స్పేస్, ఎలక్ట్రానిక్స్ సిటీ నిర్మిస్తున్నామన్నారు. భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యరంగంలో పెనుమార్పులు వస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. త్వరలో డ్రోన్ అంబులెన్స్లు కూడా వస్తున్నాయని వివరించారు.
'3 దశాబ్దాల క్రితమే ఐటీ విస్తరణ గురించి చెప్పాను. 1995లో సీఎం అయ్యాక ఐటీ రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను. హైటెక్ సిటీని, సైబరాబాద్ను అభివృద్ధి చేశా. ఇప్పుడు నేడు అమరావతిలో అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాం. పెట్టుబడులతో వచ్చేవారికి జాప్యం లేకుండా అనుమతి ఇస్తున్నాం.' -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ చాలా కీలకం: ప్రస్తుతం అనేక దేశాల్లో వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతుందని దీనికోసం, పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ చాలా కీలకమని సూచించారు. దక్షిణాదిలో సంతానోత్పత్తి రేటు 1.5 శాతమే ఉందని, 30 ఏళ్ల క్రితం కుటుంబ నియంత్రణ పాటించాలని చెప్పిన వాళ్లే ఇప్పుడు ఇద్దరు, అంతకంటే ఎక్కువమంది పిల్లలు ఉండాలని చెబుతున్నామని వివరించారు. ఇద్దరి కంటే ఎక్కువమంది ఉన్నవారికి అనేక ప్రయోజనాలు కల్పిస్తామని సీఎం పునరుద్ఘాటించారు.
పోలవరం ప్రాజెక్టు వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి జాతికి అంకితం: సీఎం చంద్రబాబు
కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - 13 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా నిషేధం