పొట్టి శ్రీరాములు ఒక కులానికి చెందిన వ్యక్తి కాదు - తెలుగు ప్రజల ఆస్తి: సీఎం చంద్రబాబు

విజయవాడలో పొట్టి శ్రీరాములు ఆత్మార్పణ సంస్మరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - అమరావతిలో పొట్టి శ్రీరాములు స్మృతివనం ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడి

CM Chandrababu Participated in Potti Sriramulu Death Anniversary Program
CM Chandrababu Participated in Potti Sriramulu Death Anniversary Program (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 7:38 PM IST

CM Chandrababu Participated in Potti Sriramulu Death Anniversary Program : పొట్టి శ్రీరాములు ఒక కులానికి చెందిన వ్యక్తి కాదు తెలుగు ప్రజల ఆస్తి అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. తెలుగుజాతి గుర్తింపు కోసం పోరాడి, జీవితాన్నే త్యాగం చేసిన వ్యక్తి పొట్టి శ్రీరాములని గుర్తు చేశారు. తెలుగువారికి ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని ఆయన పోరాటం చేశారని, తన పోరాటంలో ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారని తెలిపారు. చివరికి 58 రోజులపాటు నిరాహార దీక్ష చేసి చనిపోయారని వెల్లడించారు.

విజయవాడలో పొట్టి శ్రీరాములు ఆత్మార్పణ సంస్మరణ రోజు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరై పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో సీఎం మాట్లాడుతూ "తెలుగుజాతి కోసం జీవితాన్నే త్యాగం చేశారు. 1952లో మద్రాస్‌లోని బులుసు సాంబమూర్తి ఇంట్లో నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు. నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం పోరాడి ప్రాణత్యాగం చేశారు. పొట్టి శ్రీరాములు మృతితో తెలుగువాళ్లు బయటకు వచ్చి పోరాడారు. చివరికి తెలుగు వాళ్లకు రాష్ట్రం ఇస్తామని అప్పటి ప్రధాని ప్రకటించారు.

అందుకే పొట్టి శ్రీరాములు ఆత్మార్పణ చేసిన రోజును స్మరించుకుంటున్నాం. పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి ఉత్సవాలను ఏడాదిపాటు జరుపుకుంటున్నాం. త్యాగం చేసిన వ్యక్తి కుటుంబసభ్యులను గౌరవించుకోవడం మన సంప్రదాయం. అమరావతిలో పొట్టి శ్రీరాములు స్మృతివనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. 6.8 ఎకరాలు కేటాయించాం, 58 అడుగుల విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఆనాడు ఎన్టీఆర్‌ యూనివర్సిటీకి పొట్టి శ్రీరాములు పేరు పెట్టారు. పొట్టి శ్రీరాములు ప్రాణాలు విడిచిన భవనాన్ని స్మారక కేంద్రంగా మారుస్తాం. ఆయన ఆత్మార్పణ దినాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించాం. వాసవీ కన్యక పుట్టిన ప.గో.జిల్లాలోని పెనుగొండ ఊరి పేరు మార్చాం. వాసవీ పెనుగొండ గొప్ప పర్యాటక కేంద్రంగా, దివ్యక్షేత్రంగా తయారవుతుంది" అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు పాల్గొన్నారు.

సీఎం చంద్రబాబు ఘన నివాళి : ఈ కార్యక్రమానికి ముందే ఈరోజు ఉదయం అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆయనకు ఘన నివాళి అర్పించారు. భారత స్వాతంత్య్ర సంగ్రామంలో మహాత్మాగాంధీ అడుగుజాడల్లో ఉప్పు సత్యాగ్రహం, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ధీరోదాత్తుడు పొట్టి శ్రీరాములు అని కొనియాడారు. తెలుగు ప్రజలకు ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఉండాలనే దృఢ నిశ్చయంతో పోరాడి సాధించిన మహనీయుడని తెలిపారు. తన ప్రాణాలను కూడా లెక్కచేయని ఆయన త్యాగం మనలో స్ఫూర్తి నింపాలని ఆకాంక్షించారు. తన ప్రాణత్యాగంతో భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు నాంది పలికిన మహనీయునికి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ నివాళి అర్పిస్తున్నట్లు సీఎం ట్వీట్‌ చేశారు.

నివాళులు అర్పించిన పవన్‌ కల్యాణ్ : ఈరోజు ఉదయం పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి సందర్భంగా ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్ నివాళులు అర్పించారు. తెలుగువారికి ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఉండాలనే దీక్ష చేపట్టి ఆత్మార్పణ చేశారని గుర్తుచేశారు. ఆ మహనీయుడి ప్రాణ త్యాగ ఫలమే నేటి భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రాలుగా ఉన్నాయని తెలిపారు. గాంధీ అడుగుజాడల్లో నడిచి సమసమాజ స్థాపన కోసం తపించారన్నారు. లక్ష్య సాధన కోసం అమరజీవి చేసిన దీక్షను భావితరాలు తెలుసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

మంత్రి నారా లోకేశ్ ఘన నివాళులు : ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి ప్రాణాలర్పించిన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు వర్థంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుని స్మృతికి మంత్రి నారా లోకేశ్ ఘన నివాళులు అర్పించారు. గాంధీజీ బోధించిన సత్యం, అహింస, అణగారిన వర్గాల ఉన్నతికి జీవితాంతం కృషిచేశారని అన్నారు. పొట్టి శ్రీరాములు జీవితం నేటి తరానికి ఆదర్శమని తెలిపారు. ఆయన వర్థంతిని కూటమి ప్రభుత్వం ఆత్మార్పణ సంస్మరణ దినంగా నిర్వహిస్తోందన్నారు. పొట్టి శ్రీరాములు ఆశయ సాధన కోసం అందరం కృషి చేద్దామని లోకేష్‌ పిలుపునిచ్చారు.

CM CHANDRABABU IN VIJAYAWADA
POTTI SRIRAMULU DEATH ANNIVERSARY
POTTI SRIRAMULU SELF SACRIFICE
పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి
CM CHANDRABABU ON POTTI SRIRAMULU

