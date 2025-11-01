పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు తీసుకురావడమే కూటమి లక్ష్యం: చంద్రబాబు
సత్యసాయి జిల్లా తలుపుల మండలంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - పెద్దన్నవారిపల్లిలో పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం
Published : November 1, 2025 at 4:44 PM IST
CM Chandrababu in Pension Distribution Program: పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు తీసుకురావడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రజా సేవలో ప్రజల మనిషిగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే స్వయంగా లబ్ధిదారుల ఇంటికే వెళ్లి పింఛన్లు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా తలుపుల మండలం పెద్దన్నవారిపల్లెలో సీఎం చంద్రబాబు పింఛన్లు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం ప్రజావేదిక వద్ద నిర్వహించిన సభలో సీఎం ప్రసంగించారు. నిద్ర లేస్తే నేరుగా ఇంటికే పింఛన్లు వచ్చే విధంగా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సీఎం చెప్పారు.
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా తలుపుల మండలం పెద్దన్నవారిపల్లెలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు లబ్ధిదారులకు ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛను పంపిణీ చేశారు. మొదట వితంతు పింఛను పొందుతున్న మేడా రెడ్డమ్మకు పింఛను అందజేసిన ముఖ్యమంత్రి ఆమె బాగోగులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. కోవిడ్ సమయంలో భర్త మృతి చెందిన తర్వాత ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్టు రెడ్డమ్మ ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు.
ప్రభుత్వం తరఫున సంక్షేమ పథకాలను పొందుతున్నట్లు లబ్ధిదారు సీఎంకు చెప్పారు. అనంతరం తబలా కళాకారుడైన మల్లయ్యకు సీఎం పింఛను అందజేశారు. ఉపాధి కోసం ముగ్గురు కుమారులు బెంగళూరుకు వలస పోయినట్లు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడుకు వివరించారు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న మల్లయ్యకు రెండు లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందజేయాలని రెవెన్యూ అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. బీటెక్ పూర్తి చేసిన వృద్ధుడి మనవరాలు శివసే తేజకు ఉద్యోగం కల్పిస్తామని ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు.
"నేను నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి మీ గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. నా ఆలోచన అంతా ఒక్కటే, ఏ వ్యక్తికీ, ఏ కుటుంబానికీ ఇబ్బంది లేకుండా ఎలా మంచి చేయాలో చూస్తున్నాను. సంక్షేమ పథకాలు అందించాలి. అయితే అభివృద్ధి చేస్తేనే సంక్షేమ పథకాలకు డబ్బులు వస్తాయి. అందుకే నేను ప్రతి నెలా మొదటి తేదీన పేదల సేవలో కార్యక్రమం పెట్టాను. ప్రజాసేవలో ప్రజల మనిషిగా ఉండాలనే నేను మీ ముందుకు వస్తున్నాను. అప్పటి పాలనకు, ప్రస్తుత పాలనకు తేడా మీరే చూస్తున్నారు. గతంలో నాయకుడు హెలికాప్టర్లో వస్తే కింద చెట్లు నరికేసేవారు. పింఛన్లు ఇవ్వడానికి 2 లక్షల 62 వేల మంది వాలంటీర్లను పెట్టారు. ఈ రోజు మీరు చూస్తే నిద్ర లేచేసరికి మీకు పింఛన్లు వస్తున్నాయా లేదా అని అడుగుతున్నాను". - చంద్రబాబు నాయుడు, సీఎం
శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, ఇటీవల వచ్చిన పెద్ద తుపాను మొంథా సమయంలో ముందస్తు ప్రణాళిక ద్వారా ఎక్కువ ప్రాణ నష్టం లేకుండా చూడగలిగామని అన్నారు. అయితే తీరా చూస్తే ఈరోజు ప్రైవేటు వ్యక్తుల బాధ్యతారాహిత్య చర్యలతో ఇంత పెద్ద ప్రాణనష్టం జరిగిందని, ఇది అత్యంత బాధాకరమని అన్నారు.
ప్రజావేదిక సభ వేదికగా కాశీబుగ్గ మృతులకు సంతాపంగా రెండు నిముషాల పాటు మౌనం పాటించారు. ముందుగానే పోలీసులకు చెప్పి ఉంటే భక్తులను క్యూలైన్లలో నియంత్రించేందుకు అవకాశం ఉండేదని అన్నారు. ఘటనకు కారకులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
