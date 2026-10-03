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ఫిబ్రవరి 3న క్వాంటమ్ కంప్యూటర్‌ ఆవిష్కరణ - ప్రతిచోటుకూ అమరావతి నుంచే సరఫరా: సీఎం చంద్రబాబు

టెక్నాలజీ ఆవిష్కరణలకు ఏపీని హబ్‌గా మార్చే దిశగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దృష్టి సారించారు. విజయవాడ అంబేద్కర్‌ కళావేదికలో జరుగుతున్న పాన్‌ ఐఐటీ సమ్మిట్‌లో సీఎం పాల్గొని వివిధ ఆవిష్కరణలు, స్టార్టప్‌లను పరిశీలించారు.

పాన్ ఐఐటీ సదస్సులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
పాన్ ఐఐటీ సదస్సులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 7:37 PM IST

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CM Chandrababu Participated in PanIIT Conference in Vijayawada : టెక్నాలజీ ఆవిష్కరణలకు ఏపీని హబ్‌గా మార్చే దిశగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దృష్టి సారించారు. విజయవాడ అంబేద్కర్‌ కళావేదికలో జరుగుతున్న పాన్‌ ఐఐటీ సమ్మిట్‌లో కొత్త ఆవిష్కరణలు, స్టార్టప్‌లను పరిశీలించిన సీఎం ఆక్సి ఏరోస్పేస్‌ రూపొందించిన డ్రోన్‌ను పరిశీలించి, సంస్థ ప్రతినిధుల కోరిక మేరకు దానిపై సంతకం చేశారు.

పెట్రోల్‌తో నడిచే ద్విచక్ర వాహనాలను గంటల్లోనే ఈవీలుగా మార్చే సాంకేతికతపై వివరాలు తెలుసుకుని, ఈ ప్రాజెక్టును ఏపీలో ఏర్పాటు చేసేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ముఖాన్ని స్కాన్‌ చేసి నిమిషాల్లో ప్రాథమిక ఆరోగ్య నివేదిక అందించే యాప్‌పైనా ఆరా తీశారు. స్వర్ణాంధ్ర-10 సూత్రాల అమలులో టెక్నాలజీ వినియోగంపై చిన్నారులు ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్‌ను ఆసక్తిగా విన్న సీఎం వారిని అభినందించి, వారితో కలిసి గ్రూప్‌ ఫొటో దిగారు.

టెక్నాలజీ ఆవిష్కరణల హబ్‌గా ఏపీ - వివిధ ఐఐటీల డైరెక్టర్లతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం (ETV)

అలాగే పాన్‌ ఐఐటీ సమ్మిట్‌లో దేశంలోని ప్రముఖ ఐఐటీల డైరెక్టర్లతో సీఎం సమావేశమయ్యారు. ఐఐటీలతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక చర్చలు జరిపారు. ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్‌, తిరుపతి, జమ్మూ, హైదరాబాద్‌, ధన్‌బాద్‌, వారణాసి, భువనేశ్వర్‌ ఐఐటీల డైరెక్టర్లు హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలో సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ల ఏర్పాటు, ఐఐటీల నుంచి సాంకేతికత బదిలీ, పట్టణీకరణలో డీప్‌టెక్‌ వినియోగం వంటి అంశాలపై చర్చించారు. అనంతరం ఐఐటీల సీఎక్స్‌ఓలు, వెంచర్‌ క్యాపిటలిస్టులతోనూ సీఎం చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. సమ్మిట్‌లో భాగంగా ‘స్వర్ణాంధ్ర విజన్‌ కోసం ఆవిష్కరణలకు ఊతం’ థీమ్‌తో సదస్సు నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ, విదేశాల్లో ఉన్న ఐటీ నిపుణుల్లో 35 శాతం మంది భారతీయులేనని, దేశ ప్రగతికి సమాజంలో తెలివైన వారంతా కలిసి రావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. "అమరావతిలోనే మొట్టమొదటి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ వస్తుంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 3న క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఆవిష్కరిస్తాం. దేశంలోని ప్రతి చోటుకూ అమరావతి నుంచే క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ సరఫరా చేస్తాం. సైబరాబాద్‌ ప్లస్‌గా అమరావతి మారుతుంది. దేశంలోనే అత్యున్నత నగరంగా నిర్మిస్తాం. ఐటీ విషయంలో సిలికాన్‌ వ్యాలీ కంటే మెరుగ్గా మారుతుంది.

టెలికామ్‌ వ్యవస్థలో గతంలో అనేక సమస్యలు ఉండేవి. టెలికామ్‌ విప్లవ ఫలాలు ఇప్పుడు అందరూ అందుకుంటున్నారు. భారతీయులు అత్యంత తెలివైన వాళ్లని ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుసు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వేతనం అందుకునేది తెలుగువాళ్లే. ఐటీ మేధావులతో అనేక గంటలపాటు చర్చించా. దేశంలో అనేక మార్పులను దగ్గరుండి చూశా. 1995 తర్వాత హైదరాబాద్‌కు ఐటీ తెచ్చాం. అప్పుడు తీసుకున్న చర్యలతో హైదరాబాద్‌ గొప్ప నగరంగా మారింది. దేశానికి సరైన సమయంలో సరైన వ్యక్తి ప్రధానిగా ఉన్నారు. వాటర్‌ గ్రిడ్‌ ఉంటే మనదేశానికి ఎదురే లేదు. దేశంలోని ప్రధానమైన 5 నదులు కలపాలని కోరుకుంటున్నా’’ అని సీఎం అన్నారు.

ఏపీ అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా ఉండాలనే విజన్‌తో ముందుకెళ్తున్నాం: లోకేశ్‌

టెక్నాలజీ శక్తిని ఎవరూ మర్చిపోకూడదు - ఏ ఫైల్ స్థితి ఏంటో నేను తెలుసుకోగలను: చంద్రబాబు

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CM CHANDRABABU ON PANIIT CONFERENCE

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