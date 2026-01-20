ప్రభుత్వ నిర్ణయాలతో ప్రజలకు మేలు జరగాలి - ఓ తరం అభివృద్ధి చెందాలి: సీఎం చంద్రబాబు
అభివృద్ధిలో అందర్నీ భాగస్వాములను చేసే విధంగా వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఆంట్రపెన్యూర్ విధానం రూపకల్పన - ఉత్పత్తి రంగం వైపు భారత్ అడుగులు - వినూత్న ఆలోచనలు ఉన్నవారిని ప్రోత్సహించేందుకు P4
CM Chandrababu on One Family One Entrepreneur : అభివృద్ధిలో అందర్నీ భాగస్వాములను చేసే ఉద్దేశ్యంతోనే వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఆంట్రపెన్యూర్ విధానం తెచ్చామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఆంట్రపెన్యూర్ విధానంపై జరిగిన చర్చా కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఆంట్రపెన్యూర్ విధానాన్ని తెచ్చి ఏపీ ప్రభుత్వం పారిశ్రామికాభివృద్ధికి చొరవ తీసుకుందని చర్చా వేదికలో పాల్గొన్న ప్రతినిధులు కితాబిచ్చారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా అభివృద్ధి సాధించేలా ఆదర్శవంతంగా ఉండేలా విధానాన్ని తీర్చిదిద్దారని చంద్రబాబును ప్రశంసించారు.
ప్రభుత్వ నిర్ణయాలతో ప్రజలకు మేలు జరగాలి, ఓ తరం అభివృద్ధి చెందాలన్నారు. తన ఆలోచన ఎప్పుడూ ప్రజా సంక్షేమం, రాష్ట్రాభివృద్ధి కోణంలోనే ఉంటాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉండే టెక్నాలజీలను, పరిణామాలను అందిపుచ్చుకునేలా ఆలోచన చేయాలన్నారు. భారత దేశం ఇప్పుడు ఉత్పత్తి రంగం వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోందని స్పష్టం చేశారు. దాన్ని అందిపుచ్చుకునే దిశగా మేం వన్ ఫ్యామ్లీ-వన్ ఆంట్రపెన్యూర్ విధానం తెచ్చామన్నారు. వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఆంట్రపెన్యూర్ (OF-OE) విధానం తేవడమే కాదు, దానికి అవసరమైన గైడెన్స్, ఇన్ఫ్రా కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ద్వారా స్టార్టప్ కంపెనీలకు, ఒన్ ఫ్యామ్లీ-ఒన్ ఎంటర్ ప్రెన్యూయర్ ద్వారా పారిశ్రామికవేత్తలు కావాలనుకునే వారికి గైడెన్స్ ఇస్తానని చెప్పారు. పరిశ్రమల అభివృద్ధికి అవసరమైన ఇన్ఫ్రాను సిద్దం చేస్తున్నామని, వినూత్న ఆలోచనలతో ఉన్న వారిని ప్రొత్సహించేందుకు పీ-4 అనే వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. పీ4 విధానం ద్వారా పేదరికాన్ని తగ్గించడంతోపాటు కొత్త ఆలోచనలు ఉన్న వారికి చేయూత ఇచ్చే విధంగా కూడా వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దామన్నారు. ఎంఎస్ఎంఈలను ప్రొత్సహించడం ద్వారా స్థానికంగా పారిశ్రామికాభివృద్ధిని ప్రమోట్ చేస్తున్నామని వివరించారు.
గతేడాది మహిళా దినోత్సవం నాడు లక్ష మందిని మహిళా పారిశ్రామిక వేత్తలను చేస్తామని ప్రకటించామని, పురోగతి సాధించామని వెల్లడించారు. విడతల వారీగా మహిళలను పారిశ్రామిక వేత్తలను చేసేలా ప్రొత్సహిస్తామన్నారు. ఏపీలో 10 లక్షల మందికి ఏఐ, క్వాంటం టెక్నాలజీలో శిక్షణ ఇవ్వాలని ఐబీఎంను కోరానని వివరించారు. నైపుణ్యం ఉన్న మానవ వనరులను కంపెనీలకు అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని రాష్ట్రాభివృద్ధితోపాటు ప్రజలు కూడా అభివృద్ధి సాధించగలుగుతారని తెలిపారు. ఎన్నో రంగాల్లో అభివృద్ధి జరుగుతుంది చాలా పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయని, వాల్యూ ఎడిషన్ జరిగినప్పుడే అభివృద్ధి ఫలాలు అందుకోగలమన్నారు.
పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగాక ఉత్పత్తులను తయారు చేయడమే కాదు వాటికి బ్రాండింగ్ కూడా ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. ఏపీ ఉత్పత్తులకు బ్రాండింగ్ వచ్చేలా మేం కృషి చేస్తున్నామన్నారు. డ్వాక్రా మహిళల ఉత్పత్తులకు బ్రాండింగ్ కల్పించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంలో అనుమతులు ఇస్తామని వెల్లడించారు.
క్వాంటం అన్నోవేషన్ సెంటర్: అలాగే దావోస్ పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు పలు కీలక భేటీల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఐబీఎం ఛైర్మన్, సీఈవో అర్వింద్ కృష్ణ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్తో భేటీ అయ్యారు. అమరావతిలో క్యాంటం కంప్యూటింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటుపై ఏబీఎం సీఈవోతో చర్చించారు. క్వాంటం ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ నెలకొల్పాలని చంద్రబాబు ఆయనను కోరారు. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలకు ఐబీఎం సీఈవో సానుకూలంగా స్పందించారు. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ)లో భారత్లోని 50 లక్షల మంది యువతకు శిక్షణ ఇవ్వాలని ఐబీఎం నిర్ణయించింది. ఏపీలో 10 లక్షల మందికి శిక్షణ ఇవ్వాలని మంత్రి లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
అనంతరం సీఎం చంద్రబాబుతో గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈవో థామస్ కురియన్ భేటీ అయ్యారు. విశాఖలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ నిర్మాణంపై ఇద్దరి మధ్య చర్చ జరిగింది. జాప్యం లేకుండా డేటా సెంటర్ నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని సీఎం కోరారు.
